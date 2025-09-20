Lietuvė pasaulio čempionate liko 14 vietoje

Mūsų šalies sportininkė paskutinėje rungtyje – 800 m bėgime – finišavo 11-oje pozicijoje, parodžiusi laiką 2 min. 14.90 sek.
Galutinėje įskaitoje lietuvė su 6151 tašku užėmė 14-ąją vietą. Iki šiemet pasiekto karjeros rekordo lietuvei trūko daugiau nei 100 taškų (6295).
Iš 24 sportininkių vos 19 baigė visas 7 rungtis. Tarp pasitraukiusių šįkart ir tris kartus olimpinė čempionė Nafissatou Thiam.
Beatričė užėmė 2 vietą bėgant 100 metrų su barjerais, 22 vietą šuoliuose į aukštį, 7 vietą stumiant rutulį, 5 vietą – bėgant 200 metrų, 19 vietą šuolyje į tolį, 8 vietą metant ietį ir 11 vietą bėgant 800 metrų.