Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
SportasKitos naujienos

Lietuvė pasaulio čempionate liko 14 vietoje

2025 m. rugsėjo 20 d. 16:09
Lrytas.lt
Tokijuje (Japonija) vykstančiame pasaulio lengvosios atletikos čempionate šeštadienį savo pasirodymą baigė Lietuvos septinkovininkė Beatričė Juškevičiūtė.
Daugiau nuotraukų (1)
Mūsų šalies sportininkė paskutinėje rungtyje – 800 m bėgime – finišavo 11-oje pozicijoje, parodžiusi laiką 2 min. 14.90 sek.
Galutinėje įskaitoje lietuvė su 6151 tašku užėmė 14-ąją vietą. Iki šiemet pasiekto karjeros rekordo lietuvei trūko daugiau nei 100 taškų (6295).
Iš 24 sportininkių vos 19 baigė visas 7 rungtis. Tarp pasitraukiusių šįkart ir tris kartus olimpinė čempionė Nafissatou Thiam.
Beatričė užėmė 2 vietą bėgant 100 metrų su barjerais, 22 vietą šuoliuose į aukštį, 7 vietą stumiant rutulį, 5 vietą – bėgant 200 metrų, 19 vietą šuolyje į tolį, 8 vietą metant ietį ir 11 vietą bėgant 800 metrų.
Lengvoji atletika

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.