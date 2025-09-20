Lietuvos paraatletai šoks į Singapūro baseiną – prasideda pasaulio čempionatas

„Antrą kartą dalyvauju varžybose Azijoje, o Singapūre esu pirmą kartą. Iš tiesų kelionė neprailgo. Pirma diena buvo sunkiausia, labai ilgai miegojau. Tačiau dabar jau atsigavau ir, manau, rytoj bus visai gerai. Labai nekantrauju, laukiu starto“, – teigė G. Čepavičiūtė.
„Aklimatizacija nebuvo lengva, bet jaučiuosi pasiruošęs varžyboms“, – pridūrė S. Žvirblis.
Į Singapūrą E. Matakas ir S. Žvirblis atskrido iš Vilniaus, o G. Čepavičiūtė – iš Paryžiaus. Paralimpietė šiemet pradėjo politikos studijas „Sciences Po“ universitete Prancūzijoje, Havro mieste: „Singapūre tikrai padarysiu viską, ką galiu geriausiai. Pastarieji metai buvo gana sudėtingi, kalbu apie akademinius dalykus. Tiesiog tikrai daug laiko praleidžiu besimokydama, laikydama egzaminus. Tačiau vis tiek labai gera žinoti, jog dalyvausiu pasaulio čempionate.“
G. Čepavičiūtė pripažino, jog didžiąsias sporto varžybas ir ją supa kažkoks užburtas ratas. Prieš metus, pasak jos, sėkmė atvėrė duris į Paryžiaus paralimpines žaidynes, dabar – istorija vėl pasikartojo.
„Prieš metus man nusišypsojo sėkmė ir patekau į žaidynes. Su pasaulio čempionatu nutiko taip pat. Neplanavau ten dalyvauti, nes neįvykdžiau normatyvo. Tai turėjo būti padaryta iki vasaros. Taigi, su trenere nutarėme, jog birželį mokysiuosi ir nesitreniruosiu. Vasaros pradžioje tiesiog ruošiausi egzaminams. Paskutinis egzaminas buvo birželio 27 d. Paskui liepos mėnesį jau lengvai paplaukiojau, o rugpjūtį atvykau į Prancūziją. Pradžioje plaukiau savarankiškai, tuomet pradėjau treniruotis su klubu, – teigė paralimpietė. – Žinoma, esu labai dėkinga už galimybę dalyvauti pasaulio čempionate. Tai yra labai svarbios varžybos, labai džiaugiuosi, jog galėsiu ten kovoti.“
G. Čepavičiūtei tai bus jau trečiasis pasaulio čempionatas karjeroje. Prieš tai su geriausiais planetos paraplaukikais ji kovojo 2022 ir 2023 m.
„Labai nekantrauju vėl ten startuoti. Kalbant apie tikslus, labai psichologiškai savęs nespaudžiu. Žinau, jog žodžiai „bandysiu daryti viską, ką tuo metu galėsiu geriausiai“, yra stereotipiniai, tačiau tai yra tiesa. Viskas yra gerai, jaučiuosi psichologiškai ramiai. Labai džiaugiuosi, jog čia esu. Baseinas atrodo trumpas, plaukti čia sekasi gerai. Ir, žinoma, kviečiu visus žiūrėti pasaulio plaukimo čempionatą. Palaikykite lietuvius!“, – sakė G. Čepavičiūtė.
„Sportininkai labai greitai priprato prie naujos laiko juostos. Oras karštas, bet drėgmė padeda atsigauti. Viskas vyksta sklandžiai, pirmuosius rezultatus pamatysime jau rytoj. Čempionato organizacija puiki, čia varžosi 580 sportininkų iš 75 šalių. Tai pirmasis pasaulio žmonių su negalia plaukimo čempionatas Azijoje“, – pasakojo sportininkus lydinti komandos vadovė Aušrinė Bučinskytė.
„Natūralu, jog visada norisi, kad sportininkai pasirodytų kuo geriau, užimtų kuo aukštesnes pozicijas. Tačiau pirmiausia reikia pasidžiaugti, jog turėjome galimybę į čempionatą išvežti tris atletus. Pavyzdžiui, S. Žvirblis yra jaunas ir perspektyvus plaukikas. Kartu su Lietuvos aklųjų sporto federacija sprendėme finansinius klausimus, kad Simonas galėtų vykti į Singapūrą. Juk Edgaras ir Gabrielė gauna valstybinį finansavimą, o prie Simono kelionės finansavimo prisidėjo rėmėjai, federacija“, – kalbėjo Lietuvos paralimpinio komiteto prezidentas Mindaugas Bilius.
Lietuvių startų pasaulio plaukimo čempionate Singapūre tvarkaraštis:
Rugsėjo 21 d., sekmadienis
Gabrielė Čepavičiūtė (S6 klasė) – 100 m nugara
Edgaras Matakas (S11 klasė) – 50 m laisvuoju stiliumi
Simonas Žvirblis (S11 klasė) – 50 m laisvuoju stiliumi
Rugsėjo 23 d., antradienis
Edgaras Matakas (S11 klasė) – 100 m krūtine
Rugsėjo 25 d., ketvirtadienis
Edgaras Matakas (S11 klasė) – 100 m laisvuoju stiliumi
Simonas Žvirblis (S11 klasė) – 100 m laisvuoju stiliumi
Rugsėjo 26 d., penktadienis
Simonas Žvirblis (S11 klasė) – 100 m nugara
Rugsėjo 27 d., šeštadienis
Simonas Žvirblis (S11 klasė) – 400 m laisvuoju stiliumi