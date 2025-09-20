Save tarp elitinių daugiakovininkių reginti B. Juškevičiūtė: „Tikiuosi, kad ir mano laikas ateis“

Penktadienį sportininkė 100 m barjerinio bėgimo nuotolį įveikė per 13,03 sek. (sezono rekordas), šuolio į aukštį sektoriuje peršoko 1.62 m, rutulį nustūmė 14.17 m, o 200 m distanciją nubėgo per 23,80 sek. Po pirmos dienos lengvaatletė rikiavosi 16-a ir žadėjo kovą likusiose rungtyse.
Šiandien septynkovės varžybos tęsėsi nuo šuolio į tolį rungties. B. Juškevičiūtei pavyko nušokti 5.76 m, tačiau viskas laikėsi ant itin plonos ribos. Septynkovės varžybose sportininkės atlieka tik po tris šuolius. Pirmi du lietuvės šuoliai buvo neįskaityti (peržengti – aut. past.), todėl liko paskutinis bandymas užfiksuoti rezultatą ir susirinkti taškus. Šuolis buvo atliktas, tačiau ekrane užsidegė raudona spalva, kuri informavo apie neįskaitytą šuolį. Vis dėlto, B. Juškevičiūtė bei tribūnose sėdėjęs treneris Justinas Byronas ir Lietuvos lengvosios atletikos federacijos generalinė sekretorė Nijolė Medvedeva su šiuo sprendimu nesutiko ir teigė, kad atsispyrimo lentelė peržengta nebuvo.
Galiausiai buvo pateiktas oficialus protestas, kuris ilgainiui buvo patenkintas. Prie B. Juškevičiūtės rezultatų lentelėje vietoje „x“ atsirado rezultatas 5.76 m. Už tris neįskaitytus šuolius taškų grafoje buvo įrašytas 0, kuris būtų palaidojęs bet kokias viltis pakovoti dėl aukštesnės vietos, tačiau po užrašyto rezultato atsirado ir taškai (777).
„Taisyklių nesuprantu taip puikiai, bet kai atlieki šuolį ir matai, kad iki lentelės dar yra baltas tarpas likęs, tai labai nesinorėjo su nuliu pabaigti. Nebuvo tas šuolis pats geriausias, bet su nuliu pabaigus iš viso būtų nesmagu. Kovojome dėl tų taškų ir daug energijos išliejome. Tuo metu varžybos apsivertė. Po pirmos dienos ir šuolio į tolį, kai nesiseka... Atrodo, kad energijos nėra, nesmagu. Galvoji, kad galėjo būti geriau, bet nepavyko. Kai atrodė, kad viskas baigėsi ir gavau antrą šansą, tai tikrai pakovoti norėjosi“, – apie laimėtą protestą ir įgytą antrą kvėpavimą kalbėjo B. Juškevičiūtė.
Po šuolio į tolį rungties daugiakovininkių laukė ieties metimo rungtis. Joje Lietuvos atstovė įrankį numetė 46.66 m, o visą pasirodymą vainikavo 800 m bėgimas. Distanciją B. Juškevičiūtė įveikė per 2 min. 14,90 sek. ir tuomet sužinojo savo galutinę vietą čempionate.
„Visapusiškai jaučiuosi. Visada smagu pabaigti [septynkovę]. Šioks toks pasiekimas – pirmas pasaulio čempionatas. Liūdna dėl to, kad viskas nepavyko. Kol su šuoliais nesusitvarkome, tol nėra šanso iškovoti medalio. Geresnis jausmas, kai eini daugiakovę, kurioje sekasi. Tada lengviau, yra energijos, noro, o dabar kovoti su savimi reikia. Pasaulio čempionate norisi kovosi, visos aplink stengiasi. Jausmas šiek
tiek kitoks, vis tiek didžiausios varžybos mano karjeroje. Tikiuosi, kad nuo šio laiko tik laipteliais į viršų. Reikės atsiraitoti rankoves ir išsiaiškinti šuolius į aukštį ir į tolį. Tai didžiausios mano kliūtys šioje daugiakovėje šiuo metu. Visa kita neblogai. Yra, kur tobulėti, bet matau ir galimybę būti tarp medalininkių. Tikiuosi, kad ir mano laikas ateis“, – silpnas vietas akcentavo ir viltingai į ateitį žvelgė B. Juškevičiūtė.
Praėjusiais metais Europos čempionate debiutavusi lengvaatletė užėmė 13-ą vietą. 2024-aisiais nedaug trūko iki starto Paryžiaus olimpinėse žaidynėse, tačiau šiai svajonei išsipildyti lemta nebuvo. Šiais metais Europos uždarų patalpų čempionate debiutavusi sportininkė įveikė penkiakovę ir iškovojo 8-ą vietą.
Galutiniu rezultatu Tokijuje daugiakovininkė patenkinta neliko ir pasakojo apie jaučiamą potencialą: „Netenkina [pozicija]. Panašu, kad buvo galima 6600 taškų surinkti. Jaučiu, kad galiu patekti į pirmąjį šešetą arba aštuonetą. Reikia tiesiog pačių geriausių dviejų dienų. Dabar nepavyko, bet visko būna. Reikės atsisėsti, peržiūrėti viską, truputį pailsėti ir tada vėl į darbus kibti. Trečius metus dirbame, daug energijos išliejame, bet šuolis į tolį ir šuolis į aukštį nelabai sekasi. Pasiekėme tikslą patekti į pasaulio čempionatą, bet dabar reikia pergalvoti, ką kitaip daryti, kad būtų geriau. Gal įsibėgėjimus keisti. Duomenys yra, atrodo, kad jeigu barjerinis bėgimas sekasi, tai ir šuolis į tolį turėtų sektis. Reikia pergalvoti ir bandyti kitais būdais į priekį judėti.“
Pasaulio čempione pirmą kartą karjeroje tapo amerikietė Anna Hall (6888 taškai). Sidabro medalį iškovojo nacionalinį rekordą pagerinusi airė Kate O‘Connor (6714 taškų), o bronzos medalį pasidalino amerikietė Taliyah Brooks (6581 taškas) ir britė Katarina Johnson-Thompson (6581 taškas).
A. Hall – gera B. Juškevičiūtės draugė, todėl lietuvė itin džiugiai kalbėjo apie amerikietės pergalę: „Labai džiugu. Anna toks žmogus, kuris dirba taip, kaip niekas kitas. Tai vienintelis žmogus, kuris ant takelio gali praleisti aštuonias valandas per dieną. Ne kiekvienas taip gali, nes bus traumos. Ji daug dirba, tai smagu matyti, kad ne tik pradžioje sezono sekasi, bet ir pačiose svarbiausiose varžybose.“
Pasaulio čempionate septynkovininkės iš Lietuvos nebuvo nuo 2011-ųjų, kai paskutinį kartą planetos pirmenybėse startavo Austra Skujytė. Legendinė daugiakovininkė dalyvavo šešiuose pasaulio čempionatuose, o geriausiai pasirodė 2005-aisiais Helsinkyje (4 vieta).
„Austra visada skynė laurus. Norėjosi jos pėdomis sekti. Ji ir su medaliais yra grįžusi, tai visada būdavo smagu į ją žiūrėti. Smagu dalyvauti tokiose pačiose varžybose, kur Austra dalyvaudavo“, – sakė B. Juškevičiūtė.
Pasaulio čempionato debiutantė šiemet gerino tiek penkiakovės (4413 taškų) asmeninį rekordą, tiek ir septynkovės (6295 taškai) asmeninį rekordą. Visgi, B. Juškevičiūtės karjeroje pastebima įdomi tendencija – asmeninis rekordas gerinamas sezono pradžioje, o vėliau prie jo priartėti nepavyksta:
„Atrodo, kad kiekvienais metais uždedu po šimtą taškų. Nelabai patinka, kad pirmose varžybose pasiekiamas asmeninis, o vėliau rezultatai panašūs – 50 taškų į vieną ar kitą pusę. Sezono pradžioje net nesu taip pasiruošusi. Atrodo, kad kuo toliau, tuo geriau turėtų [forma] susidėlioti, bet gal su galva nesusitvarkau.“
Su treneriu J. Byronu ne pirmus metus dirbanti B. Juškevičiūtė negailėjo jam gražių žodžių bei pridūrė, kad aukštų rezultatų reikia siekti jau dabar: „Vienas kitą suprantame. Jis žino, kas man tinka. Abu norime tobulėti. Aš esu pirma jo daugiakovininkė, tai tikrai augame kartu ir bandome viską kartu išsiaiškinti. Man 25 metai, tai nėra tiek daug laiko [siekti rezultatų].“
Pasaulio čempionate Lietuvai atstovauja 11 lengvaatlečių. Planetos pirmenybės Tolimuosiuose Rytuose vyksta rugsėjo 13–21 dienomis. Paskutinę čempionato dieną vyrų disko metimo finale startuos Mykolas Alekna, Martynas Alekna ir Andrius Gudžius. Jų pasirodymas vyks nuo 14.10 val.