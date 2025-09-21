Kas yra kas pasaulio disko metimo sektoriuje: trys lietuviai ir jų varžovai pasaulio pirmenybių finale

Startuos trys lietuviai
Pasaulio lengvosios atletikos pirmenybės prasidėjo praėjusį savaitgalį, bet septynias pirmąsias varžybų dienas geriausi Lietuvos lengvaatlečiai prie garbės pakylos nepriartėjo.
Iki finalo vos kelių centimetrų trūko trišuolininkei Dovilei Kilty ir ieties metikui Edžiui Matusevičiui, kurie atrankos varžybose užėmė apmaudžią tryliktąją vietą (į finalą patenka dvylika sportininkų), 800 metrų bėgimo varžybų pusfinalyje Gabijai Galvydytei neužteko net ir asmeninio rekordo.
Vis dėlto šeštadienį Lietuvos sporto bendruomenė sulaukė savo valandos. Disko metimo atrankos varžybose sėkmingai pasirodė visi trys lietuviai. Teisę sekmadienį antrą kartą žengti į sektorių, kuriame prieš ketverius metus vyko Tokijo olimpinių žaidynių kovos, gavo Mykolas ir Martynas Aleknos bei Andrius Gudžius.
Buvęs planetos čempionas A.Gudžius pasaulio pirmenybių finale varžysis penktąjį kartą, Mykolas Alekna – trečiąjį, Martynas Alekna – pirmąjį.
Atrankos normatyvo neįvykdė
Per atrankos varžybas nustebino Martynas Alekna. Jis buvo vienas iš vos keturių disko metikų, kuriam pakluso aukštas atrankos normatyvas – 66 metrai 50 centimetrų.
Martynas jau pirmuoju bandymu švystelėjo diską 67,16 metro ir pasiekė geriausią asmeninį sezono rezultatą. Be vyresniojo brolio Aleknos, atrankos normatyvą įvykdė tik trys sportininkai: pasaulio čempiono vardą ginantis švedas Danielis Ståhlis, slovėnas Kristjanas Čehas ir australas Matthew Denny. Visi keturi geriausieji toliau nei 66,50 metro numetė pirmuoju bandymu.
Kitiems disko metikams pasiekti tokio rezultato nepavyko net ir trimis bandymais. Dėl to likusieji aštuoni finalo dalyviai buvo atrinkti pagal rezultatus.
Į dvyliktuką gana užtikrintai pateko ir Mykolas Alekna (65,39 m), ir Andrius Gudžius (65,18 m). Atrankos varžybose tryliktąją vietą užėmęs ir pirmas už brūkšnio likęs vokietis Stevenas Richteris šeštadienį diską numetė 64,06 metro. Jis nuo abiejų lietuvių atsiliko daugiau nei metru.
Finalas – be jamaikiečių
Praėjusiais metais į disko metimo elitą įsiveržė keli Jamaikos sportininkai. Tačiau sekmadienį pasaulio pirmenybių finale nebus nė vieno jamaikiečio.
Paryžiaus olimpinių žaidynių čempionas, šį sezoną pasaulio reitinge ketvirtąją vietą užimantis Rojė Stona visai neatvyko į Japonijos sostinę, nes dėl nesutarimų su Jamaikos lengvosios atletikos sąjunga nori pakeisti pilietybę ir atstovauti kitai šaliai. Pasaulio reitinge šeštąją vietą užimantis Ralfordas Mullingsas šeštadienį diską numetė vos 56,82 metro, o veterano Fedricko Dacreso rezultatas buvo geresnis, bet irgi nepakankamai geras – 60,54 metro.
Į pasaulio pirmenybių finalą nepateko dar du pasaulio reitingo pirmajame dešimtuke esantys disko metikai: vokietis Clemensas Pruferis (septintoji vieta) ir britas Lawrence‘as Okoye (dešimtoji vieta).
Apgaulingi skaičiai
Finale trūks dar kelių tarp sezono lyderių esančių disko metikų. Šiais metais toliau negu 70 metrų diską numetė vienuolika sportininkų, o į pasaulio pirmenybių finalą pateko tik penki iš jų.
Tiesa, pastaraisiais metais disko metimo statistika yra labai apgaulinga. Sezono pradžioje daug sportininkų keliauja į Oklahomos miestelyje Ramonoje rengiamas varžybas, kuriose dėl palankaus priešinio vėjo asmeninį rezultatą galima pagerinti keliais metrais.
Šį sezoną dauguma metimų už 70 metrų linijos kaip tik ir buvo atlikti Ramonoje. Tikrose varžybose šį sezoną diską toliau negu 70 metrų numetė tik slovėnas Kristjanas Čehas (geriausias rezultatas – 72,36 m), Mykolas Alekna (72,15 m), australas Matthew Denny (70,52 m) ir švedas Danielis Ståhlis (70,19 m).
Toliau negu 70 metrų šiais metais diską taip pat numetė prancūzas Lolassonnas Djouhanas (70,25 m). Tačiau šis rezultatas irgi pasiektas atvirame stadione vos ne treniruočių pobūdžio varžybose, kuriose dalyvavo tik trys prancūzai. L.Djouhanas atvyko į pasaulio pirmenybes, bet atrankos varžybose jo mestas diskas nuskriejo tik 63,13 metro.
Keturi favoritai
Stadionuose šį sezoną toliau negu 70 metrų numetę Kristjanas Čehas, Mykolas Alekna, Matthew Denny ir Danielis Stahlis sekmadienį bus pagrindiniai pasaulio pirmenybių favoritai. Jie kartu yra ir labiausiai tituluoti finalo dalyviai.
Vienas iš vyriausių finalo dalyvių, pasaulio čempiono vardą ginantis 33 metų D.Ståhlis žengia į sektorių, kuriame iškovojo didžiausią karjeros pergalę. Prieš ketverius metus Tokijo stadione švedas tapo olimpiniu čempionu.
D.Stahlio kolekcijoje jau yra du pasaulio čempiono medaliai (2019 ir 2023 m.), o be jo pasaulio čempiono vardą jau buvo iškovoję Andrius Gudžius (2017 m.) ir K.Čehas (2022 m.).
Pasaulio pirmenybių sidabro arba bronzos medalius yra laimėję Mykolas Alekna ir austras Lukasas Weisshaidingeris.
Tuo tarpu M.Denny pernai iškovojo olimpinį bronzos medalį, bet pasaulio pirmenybėse dar nė karto nepateko tarp prizininkų.
Šiais metais Deimantinėje lygoje disko metimo varžybos buvo surengtos penkis kartus. Dohoje nugalėjo M.Denny, Stokholme – K.Čehas, Londone – Mykolas Alekna, Briuselyje – R.Mullingsas, baigiamajame etape Ciuriche – Mykolas Alekna.
Iš viso Mykolas Alekna šį sezoną dalyvavo dvylikoje varžybų ir net dešimtyje iš jų tapo nugalėtoju, o kitose dvejose užėmė antrąją vietą. Septyneriose varžybose pasaulio rekordininko diskas skriejo toliau negu 70 metrų.
Derlingiausia Lietuvos rungtis
Lietuvos sportininkai pasaulio lengvosios atletikos pirmenybėse iškovojo tris aukso, penkis sidabro ir tris bronzos medalius. Pirmieji du medaliai (abu – sidabro) buvo iškovoti dar devintajame dešimtmetyje, kai lietuviai atstovavo SSRS. Šiuos medalius iškovojo 400 metrų su barjerais bėgusi Ana Ambrazienė ir disko metikė Galina Murašova.
Atkūrus Nepriklausomybę, net aštuonis iš devynių medalių laimėjo disko metikai. Virgilijaus Aleknos kraityje – du aukso ir du sidabro medaliai, Andriaus Gudžiaus – vienas aukso ir vienas bronzos, Mykolo Aleknos – vienas sidabro ir vienas bronzos.
Pasaulio pirmenybių prizininke taip pat tapo bronzos medalį laimėjusi septynkovininkė Remigija Nazarovienė.
disko metimasAndrius GudžiusMykolas Alekna
