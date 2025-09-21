Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Lietuva turės dailiojo čiuožimo porą olimpiadoje – S. Ambrulevičius ir A. Reed iškovojo kelialapį

2025 m. rugsėjo 21 d. 08:44
Lrytas.lt
Olimpinės atrankos varžybose Kinijoje dailiojo čiuožimo pora Allison Reed ir Saulius Ambrulevičius iškovojo Lietuvai kelialapį į 2026 metų žiemos žaidynes. Tai paaiškėjo sekmadienį po laisvojo šokio. Lietuvos pora už savo pasirodymą surinko 117,78 balo ir bendroje įskaitoje su 198,73 balo užtikrintai užėmė pirmą vietą.
Septintą vietą Tarptautinės čiuožimo sąjungos (ISU) reitinge užimanti mūsų dailiojo čiuožimo pora atliko programą be jokių baudų ir galiausiai ramiai iškovojo vieną iš keturių likusių kelialapių į 2026-ųjų Milano ir Kortinos žiemos žaidynes. Lietuviai dominavo šioje atrankoje.
Penktadienį A. Reed ir S. Ambrulevičius už ritminę programą gavo 80,95 balo.
„Atrodome ramūs po pasirodymo, tačiau pasirengti ir nusiteikti šiai kovai buvo ilgas darbas, – po sėkmės aiškino S.Ambrulevičius. – Buvo šiokia tokia klaidelė mūsų šokio pabaigoje, tačiau turėjome prieš tai tris varžybas, o čia, Kinijoje, buvo mūsų pikas.
Daug darbo idėjome laimėti. Grįžę namo tobulinsime programą, jau turime planus tai daryti, Tikslas yra Milanas ir dėliosimės, kad ten pasirodytume sėkmingai“.
Antri šiose varžybose liko Australijos atstovai Holly Harris ir Jasonas Chanas, surinkę 183,50 balo, treti – ispanai Sofia Val ir Asafas Kazimovas (170,32 balo), o ketvirti – kinai Shiyue Wang ir Xinyu Liu (168,83).
Iš viso šokių ant ledo varžybose dalyvavo 19 porų.
Ši pora dar nėra startavusi olimpinėse žaidynėse, nors buvo iškovoję vietą į Pekino olimpiadą. Tačiau tuomet A.Reed dar neturėjo Lietuvos pilietybės ir negalėjo varžytis žaidynėse už Lietuvą.
Mūsiškiai dar kovo mėnesį galėjo iškovoti kelialapį į žaidynes, tačiau per pasaulio čempionatą Bostone per ritminę programą A.Reed krito ir pora liko tik 21-oje vietoje, o kelialapius gavo 20 porų.
