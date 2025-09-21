Lietuvos švieslentė: Baltijos lygų startas ir finišas, pakilę „Gintra“ ir „Neptūnas“ bei A lygos lyderių pergalės

Futbolas
A lyga. 29 turas
Alytaus „Dainava“ – „Šiauliai“ 0:3. E.Jankauskas 41, V.Gašpuitis 81, N.Stankevičius 85. Raudona kortelė – J.Lubas 73 („Dainava“).
Vilniaus „Riteriai“ – Vilniaus „Žalgiris“ 0:2. L.Dumančičius 37, L.Antalis 55.
„Panevėžys“ – Kauno raj. „Hegelmann“ 0:1. W.Gabrielis 84.
Kauno „Žalgiris“ – Telšių „Džiugas“ 2:1. D.Georgijevičius 20, F.Černychas 39 / R.Sobowale 43.
Gargždų „Banga“ – Marijampolės „Sūduva“ 0:1. N.Petkevičius 14.
Lentelė: Kauno „Žalgiris“ – 63*, „Hegelmann“ – 56, „Sūduva“ – 49*, „Šiauliai“ – 46, Vilniaus „Žalgiris“ – 46, „Džiugas“ – 38, „Panevėžys“ – 38, „Banga“ – 32, „Riteriai“ – 17, „Dainava“ – 16. *Pažymėtos komandos žaidė mažiau rungtynių.
Rezultatyviausi žaidėjai: E.Jankauskas („Šiauliai“) – 13, A.Njoya („Hegelmann“) – 12, M.Džokičius („Šiauliai“), A.Benchaibas (K. „Žalgiris“) ir D.Georgijevičius (K. „Žalgiris“) – po 11, O.Kurcevas („Džiugas“) – 9, N.Petkevičius („Sūduva“) – 8, M.Mikulėnas („Riteriai“) – 7.
Šiame ture pergales pasiekė visos penkios pirmaujančios komandos.
Pirmoji lyga
24 turas. Klaipėdos „Neptūnas“ – Kėdainių „Nevėžis“ 1:0, Plungės „Babrungas“ – Mažeikių „Atmosfera“ 3:0, Kretingos „Minija“ – Kauno raj. „Hegelmann B“ 2:0, Vilniaus raj. „Transinvest“ – Vilniaus BFA 3:0, Vilniaus „Žalgiris B“ – Kauno „Žalgiris B“ 1:0, „Jonava“ – Tauragės „Tauras“ 1:0, Panevėžio „Ekranas“ – Jonavos „Be1“ 1:3.
„Šiauliai B“ – „Panevėžys B“ žais pirmadienį.
Lentelė: „Transinvest“ – 64, „Neptūnas“ – 52, „Tauras“ – 51, BFA – 47, „Babrungas“ – 43, Vilniaus „Žalgiris B“ – 36, „Jonava“ – 34, „Atmosfera“ – 34, „Minija“ – 30, Kauno „Žalgiris B“ – 27, „Hegelmann
B“ – 26, „Ekranas“ – 23, „Nevėžis“ – 22, „Šiauliai B“ – 17*, „Panevėžys B“ – 17*, „Be1“ – 17. *Pažymėtos komandos žaidė mažiau rungtynių.
Į antrąją vietą vėl pakilo „Neptūnas“. Klaipėdiečiai namie nugalėjo „Nevėžį“ ir pasiekė trečiąją iš eilės pergalę, o iki šio savaitgalio antrąją vietą užėmęs „Tauras“ nesugebėjo laimėti Jonavoje.
„Neptūnas“ lenkia „Taurą“ tik vienu tašku. Iki turnyro pabaigos liko dar šeši turai, per kuriuos šios komandos turės išsiaiškinti, kuri iš jų labiau verta užimti antrąją vietą ir žaisti perėjimo rungtynes su priešpaskutine A lygos komanda. Tiesa, į antrąją vietą taip pat dar taikosi Baltijos futbolo akademijos (BFA) komanda, kuri užima ketvirtąją vietą ir nuo „Neptūno“ atsilieka 5 taškais.
Tuo tarpu lyderis „Transinvest“ jau gali būti ramus. Vilniaus rajono komanda „Neptūną“ lenkia net 12 taškų.
***
Moterų A lyga
Nukeltos rungtynės. Kauno raj. „Hegelmann“ – Šiaulių „Gintra“ 0:7.
16 turas. „Hegelmann“ – Vilniaus raj. „Transinvest“ 0:3, Gargždų „Banga“ – Vilniaus „Žalgiris-MRU“ 0:4, Vilniaus „FK Žalgiris“ – „Gintra“ 0:2.
Lentelė: „Gintra“ – 39, „Transinvest“ – 37, „Žalgiris-MRU“ – 35, „Hegelmann“ – 15, „FK Žalgiris“ – 10, „Banga“ – 6.
Po nukeltų rungtynių į lentelės viršūnę pakilo čempionės vardą ginanti „Gintra“.
Per likusius keturis turus trys pirmaujančios komandos dar žais tarpusavyje, tad įdomiausia A lygos dalis sirgalių dar tik laukia.
Baltijos moterų lyga
Saku „Sporting“ – „Rīga FC“ 0:3.
Lentelė (po 4 rungt.): „Rīga FC“ – 12, Vilniaus „Žalgiris-MRU“ – 9, Šiaulių „Gintra“ – 7, Rygos FS – 5, Talino „Flora“ – 1, „Sporting“ – 0.
Paaiškėjo visos keturios komandos, kurios žais Baltijos lygos pusfinalyje. Kovą dėl čempionės vardo tęs po dvi Lietuvos ir Latvijos komandas.
***
Rankinis
Baltijos vyrų lyga
1 turas. Vilniaus „Šviesa“ – „Viljandi“ 35:22, Klaipėdos „Dragūnas“ – Duobelės „Tenax“ 36:28, Kauno „Granitas“ – Rygos ASK-MSG 24:28, Pasvalio „Pieno žvaigždės“ – Pylvos „Serviti“ 21:36.
2 turas. „Dragūnas“ – ASK-MSG 34:22, „Šviesa“ – „Serviti“ 26:20, „Granitas“ – „Tenax“ 28:45, „Pieno žvaigždės“ – „Viljandi“ 24:36.
Šeštadienį prasidėjo Baltijos vyrų rankinio lygos turnyras, kuriame dalyvauja dešimt komandų. Lietuvai atstovauja keturios ekipos: „Dragūnas“, „Šviesa“, „Granitas“ ir Baltijos lygoje debiutuojančios „Pieno žvaigždės“.
Lietuvių varžovės yra trys Estijos (čempionės vardą ginanti „Serviti“, „Viljandi“ ir Rasiku „Mistra“), dvi Latvijos („Tenax“ ir ASK-MSG) bei viena Suomijos (Ryhimiakio „Cocks“) komandos.
Pirmąjį savaitgalį net aštuonerios rungtynės vyko Lietuvoje. Turnyro lyderiais tapo po dvi pergales iškovoję „Dragūnas“ ir „Šviesa“. Tuo tarpu kitoms dviem Lietuvos ekipoms namų sienos nepadėjo. „Granitas“ ir „Pieno žvaigždės“ patyrė po du pralaimėjimus.
***
Ledo ritulys
Baltijos lyga
Rygos „Prizma“ – Vilniaus „Punks“ 7:2, Jelgavos „Zemgale“ – „Punks“ 13:1, Talino „Panter“ – Elektrėnų „Energija“ 2:3 ir 2:0, Rygos „Mogo“ – „Prizma“ 3:4 (po pratęsimo).
Lentelė: Rygos „Mogo“ – 9/6, „Liepāja“ – 9/5, „Prizma“ – 8/5, Jelgavos „Zemgale“ – 7/4, Kijevo „Capitals“ – 5/3, „Panter“ – 4/5, „Energija“ – 2/4, Rygos HS – 0/3, „Punks“ – 0/3.
„Energijos“ ledo ritulininkai atidarė Lietuvos klubų sąskaitą Baltijos lygoje. Elektrėniškiai išvykoje laimėjo vienerias iš dvejų rungtynių su Talino komanda. Tuo tarpu „Punks“ lieka be taškų.
***
Regbis
Baltijos lyga
7 turas. Šiaulių „Baltrex“ – Šiaulių „Vairas“ 43:3, „Šiauliai“ – Kiekavos „Miesnieki“ 45:15, Vilniaus „Geležinis vilkas“ – Garkalnės „Livonia“ 15:47.
Galutinė reguliariojo sezono lentelė (po 6 rungt.): „Livonia“ – 29, „Baltrex“ – 26, „Ąžuolas“ – 15, „Vairas“ – 15, „Geležinis vilkas“ – 12, „Šiauliai“ – 8, „Miesnieki“ – 1.
Baltijos lygos reguliariojo sezono nugalėtoja tapo visas šešerias rungtynes laimėjusi „Livonia“ iš Latvijos. Į pusfinalį taip pat pateko čempiono vardą ginantis „Baltrex“, „Ąžuolas“ ir „Vairas“.
Paskutiniajame ture pagriebti išsigelbėjimo šiaudą bandė „Geležinio vilko“ regbininkai, bet jiems nepavyko pristabdyti „Livonia“ ekipos.
Pusfinalio rungtynės numatomos spalio 4 dieną, finalo – spalio 11 dieną.
***
Tinklinis
Baltijos vyrų supertaurė
Pusfinalis. Tartu „Bigbank“ – Šiaulių „Elga“ 3:0, Rygos RSU – Daugpilio „Ezerzeme“ 3:1.
Finalas. „Bigbank“ – RSU 3:0.
Dėl 3 vietos. „Elga“ – „Ezerzeme“ 3:0.
Rygoje surengtame Baltijos supertaurės turnyre Lietuvos vicečempionė Šiaulių „Elga“ užėmė trečiąją vietą. Supertaurę iškovojo „Bigbank“ tinklininkai.
Baltijos vyrų lygos varžybos prasidės kitą savaitgalį. Po sezono pertraukos turnyre dalyvaus viena Lietuvos komanda – į Baltijos lygą grįžta Šiaulių „Elga“.
Šiauliečių varžovai bus čempiono vardą ginsiantis Tartu „Bigbank“, Talino „Audentes“, „Võru“, „Pärnu“ ir Talino „TalTech“ iš Estijos bei Daugpilio „Ezerzeme“, Jėkabpilio „Lūši“ ir Rygos RSU iš Latvijos.
Šiauliečiai praėjusį kartą Baltijos lygoje kovojo 2017–2018 metų sezone, o po to Lietuvai regioniniame turnyre atstovavo tik Gargždų „Amber“ (pastarąjį kartą – 2023–2024 m. sezone).
Baltijos moterų tinklinio lygos turnyras prasidės spalio 4 dieną. Jame dalyvaus trys Lietuvos komandos: „Kaunas“, Vilniaus „Tauras“ ir merginų (iki 18 m.) rinktinė.
***
Krepšinis
LKL. 1 turas
„Jonava“ – Kauno „Žalgiris“ 78:87. Henningssonas 19, Williamsonas 19, Repšys 17, Ashtonas 12 / Wrightas 18, Tubelis 14, Williamsas-Gossas 11, Brazdeikis 10, Sirvydis 10. 2200 žiūrovų.
Panevėžio „Lietkabelis“ – Klaipėdos „Neptūnas“ 84:96. Morrisas 21, Danusevičius 17, Kullamäe 10 / Tarolis 20, Velička 19, Watermanas 13, Karnikas 12, Lomažas 10. 1865 žiūrovai.
„Gargždai“ – „Šiauliai“ 85:93. Pipkinsas 23, Pulliamas 12, Horvathas 10, Slavinskas 10 / Hendersonas 22, Brownas 15, 11 atk.kam., Baslykas 15, McKnightas 14. 1490 žiūrovų.
Kėdainių „Nevėžis“ – Vilniaus „Rytas“ 64:82. Perkinsas 20, Muila 14, Vaitkus 8 / Hardingas 24, Radzevičius 15, Gudaitis 13.
Šį turą nežaidė Utenos „Juventus“.
