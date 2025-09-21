M. Alekna prasitarė apie emociją po penktojo savo metimo: „Buvo žiauriausia“

Dar po penktojo metimo Mykolas Alekna sektorių paliko su skausmo perkreiptu veidu – lietuvis susižeidė ir šeštasis bandymas jo nebuvo sėkmingas.
„Žinoma, esu kažkiek nusivylęs. Bet yra kaip yra. Galiu pasakyti, kad džiaugiuosi dėl Danielio. Jis yra tikra legenda, puikus vyrukas tiek sektoriuje, tiek už jo ribų. Džiaugiuosi, kad galiu varžytis su juo. Tai tikrai gerai. Antra mano vieta – ne taip ir blogas rezultatas“, – kalbėjo po visko M.Alekna.
Paklausus, kokia galėjo trauma lietuvį pakirsti po penkto metimo, jis pasakė: „Taip, tuo metu buvo kažkaip žiauru.
Po 5-ojo metimo buvo žiauriausia. Nes stengiausi visa jėga atlikinėti metimus, o tada abi blauzdas sutraukė mėšlungis.
Jis buvo sutraukęs per apšilimą, bet dabar kartu sutraukė. Stengiausi daryti tai, kas buvo įmanoma. Manau, kad tokiomis aplinkybėmis padariau maksimumą“, – sakė M. Alekna.
Paklaustas, ką veikė jis ir kiti disko metikai per tas 2 valandas, per kurias laukė varžybų pradžios, M.Alekna pasakė atvirai: „Per tas pertraukas tiesiog bendravome su kitais disko metikais, pokštavome, stengėmės tausoti energiją ir negalvoti apie varžybas“.
Mykolas nušvito po klausimo apie brolio Martyno dalyvavimą finale: „Tai buvo nuostabu. Negalėjau net įsivaizduoti, koks geras tai bus jausmas. Apskritai, visi trys lietuviai pateko į finalą. Tai didelis pasiekimas mūsų šaliai. Didžiuojuosi tiek Martynu, tiek Andriumi“.
