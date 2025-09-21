Iš 37 dalyvių į finalą pateko 12 sportininkų, kurie mes po 3 metimus. Po to mažės diskininkų – 4-ąjį bandymą galės atlikti tik 10 disko metikų, o du blogiausius rezultatus parodę atletai užbaigs kovą. 5-ąjį bandymą atliks tik 8 geriausius rezultatus turintys disko metikai, o šeštą – tik geriausiųjų šešetas.
Vos tik prasidėjus varžyboms Tokijuje pradėjo smarkiai lyti ir disko metimo kovos buvo kol kas sustabdytos. Vienintelis, kuris sugebėjo išmesti diską buvo Mykolas Alekna, tačiau jo bandymas buvo kuklus – 62,91 m.
Pirmasis finalo etapas
1. Mykolas ALEKNA (geriausias rezultatas – 75.56) 62,91-
2. Matthew DENNY (74.78) X-
3. Kristjanas ČEHAS (72.36)
4. Danielis STAHLIS (71.86)
5. Mario Alberto DIAZAS (67.44)
6. Connoras BELLAS (69.51)
7. Henrikas JANSSENAS (69.94)
8. Andrius GUDŽIUS (69.59)
9. Mika SOSNA (70.05)
10. Alexas ROSE'AS (71.48)
11. Martynas ALEKNA (67.23)
12. Lukas WEIßHAIDINGERIS (70.68)
Per atrankos varžybas visus nustebino Martynas Alekna. Jis buvo vienas iš vos keturių disko metikų, kuriam pakluso aukštas atrankos normatyvas – 66 metrai 50 centimetrų.
Tuo tarpu į dvyliktuką ramiai patekęs Mykolas Alekna diską numetė 65,39 m, o Andrius Gudžius – 65,18 m.
Pasaulio čempiono vardą gina 33 metų Danielis Stahlis. Prieš ketverius metus Tokijo stadione švedas tapo ir olimpiniu čempionu.
D.Stahlio kolekcijoje jau yra du pasaulio čempiono medaliai (2019 ir 2023 m.), o be jo pasaulio čempiono vardą jau buvo iškovoję Andrius Gudžius (2017 m.) ir Kristjanas Čehas (2022 m.).
Pasaulio pirmenybių sidabro (2022 m.) arba bronzos (2023 m.) medalius yra laimėję Mykolas Alekna ir austras Lukasas Weisshaidingeris.
Finale be lietuvių taip pat varžosi švedas Danielis Stahlis, slovėnas Kristjanas Čehas, australas Matthew Denny, vokietis Henrikas Hanssenas, austras Lukas Weibhaidingeris, kubietis Mario Alberto Diazas, Naujosios Zelandijos atstovas Connoras Bellas, vokietis Mika Sosna ir Samoa atstovas Alexas Rose‘as.
disko metimasAndrius GudžiusMartynas Alekna
Rodyti daugiau žymių