Pasaulio čempionato pabaigtuvės:. pratęstos Lietuvos disko metimo tradicijos ir JAV dominavimas

Pratęstos tradicijos
Po lengvosios atletikos saule – nieko naujo. Sekmadienį Tokijuje pasibaigusiose planetos lengvosios atletikos pirmenybėse Lietuvos garbę geriausiai gynė disko metikai.
Sudėtingomis sąlygomis, nukėlus varžybas dėl liūties, pasaulio rekordininkas ir reitingo lyderis Mykolas Alekna iškovojo sidabro medalį, Andrius Gudžius ir Martynas Alekna pateko tarp aštuonių geriausiųjų.
Disko metikų rezultatai Lietuvai užtikrino 27-ąją vietą pasaulio pirmenybių medalių lentelėje ir 32-ąją vietą komandų įskaitoje, kuri skaičiuojama sudėjus 1–8 vietas užėmusių sportininkų rezultatus.
Palyginti su praėjusiomis pasaulio pirmenybėmis, kurios vyko 2023 metais Budapešte, Lietuva pakilo keliais laipteliais aukščiau. Užpernai Lietuvos rinktinė medalių lentelėje užėmė 39-ąją vietą, komandų lentelėje – 37-ąją vietą.
Iki finalo trūko 2 centimetrų
Šių metų pasaulio pirmenybėse dalyvavo vienuolika Lietuvos lengvaatlečių (užpernai Budapešte – 16). Pateikti į finalą pavyko tik trims disko metikams.
Sekmadienį ilgiausiai užtrukusios rungties varžybose Mykolas Alekna nusileido tik paskutiniuoju bandymu puikų rezultatą pasiekusiam švedui Danieliui Ståhliui ir iškovojo sidabro medalį, buvęs pasaulio čempionas Andrius Gudžius užėmė šeštąją vietą, vyresnysis Mykolo brolis Martynas Alekna – septintąją vietą.
Iki finalo labai nedaug trūko ieties metikui Edžiui Matusevičiui ir trišuolininkei Dovilei Kilty. Jie atrankos varžybose užėmė 13-ąją vietą, o į finalą patenka dvylika geriausių sportininkų. D.Kilty nuo atrankoje dvyliktąją vietą užėmusios varžovės atsiliko 14 centimetrų, E.Matusevičių nuo tikslo skyrė dar mažiau – vos 2 centimetrai. Rungtyje, kurioje įrankis skrieja toliau negu 80 metrų, skirtumas sudarė vos 0,02 nuošimčio.
800 metrų bėgimo varžybose Gabijai Galvydytei, kad patektų į finalą neužteko net asmeninio rekordo. G.Galvydytė pusfinalio etape užėmė dvyliktąją vietą.
G.Galvydytė taip pat startavo 1500 metrų bėgimo varžybose, kuriose irgi pateko į pusfinalį ir galutinėje rikiuotėje užėmė 16-ąją vietą.
Prie septynkovės pasaulio lyderių artėjanti Beatričė Juškevičiūtė užėmė 14-ąją vietą.
Dešimtasis Lietuvos medalis
Turtingas Lietuvos disko metimo tradicijas tęsiantis Mykolas Alekna iškovojo jau trečiąjį pasaulio pirmenybių medalį. 2022 metais jis taip pat užėmė antrąją vietą, o 2023 metais buvo trečias.
Iš viso atkūrus Nepriklausomybę, Lietuvos sportininkai pasaulio pirmenybėse iškovojo dešimt medalių: tris aukso, keturis sidabro ir tris bronzos.
Net devynis medalius, tarp jų – visus tris aukso, į taupyklę įdėjo disko metikai. 2003 ir 2005 metais pasaulio čempionu tapo Virgilijus Alekna, 2017 metais – Andrius Gudžius.
Be Myk.Aleknos, du sidabro medalius iškovojo jo tėvas V.Alekna, po vieną bronzos medalį – A.Gudžius ir septynkovininkė Remigija Nazarovienė.
Sovietmečiu du sidabro medalius laimėjo disko metikė Galina Murašova ir Ana Ambrazienė, kuri dalyvaudavo 400 metrų bėgimo su barjerais varžybose.
Visų laikų medalių lentelėje Lietuva užima 48-ąją vietą.
Geriausiai pasirodė JAV
Šių metų pasaulio pirmenybių medalių lentelėje pirmąją vietą užėmė JAV, kurios sąskaitoje – 16 aukso, 5 sidabro ir 5 bronzos medaliai.
Prie JAV pergalės medalių įskaitoje daugiausia prisidėjo bėgikai Melissa Jefferson-Wooden (3 aukso medaliai) ir Noah Lylesas (2 aukso ir 1 bronzos). Be šių dviejų lengvaatlečių, tris medalius iškovojo tik Nyderlandų bėgikė Femke Bol (1 aukso, 1 sidabro ir 1 bronzos).
Medalių lentelėje paskui JAV išsirikiavo Kenija (7, 2, 2), Kanada (3, 1, 1) ir Nyderlandai (2, 2, 2). Penktąją vietą pasidalijo Ispanija, Naujoji Zelandija, Švedija ir Botsvana (po 2, 0, 1).
Iš viso čempionais tapo 20 šalių sportininkai, medalius laimėjo 53 šalių lengvaatlečiai.
Kelios stiprias lengvosios atletikos tradicijas turinčios šalys – Didžioji Britanija, Kinija, Etiopija – šiais metais neiškovojo nė vieno aukso medalio.
Dvi Lietuvos kaimynės Latvija ir Lenkija iškovojo po vieną sidabro medalį. Šios šalys medalių lentelėje su Lietuva pasidalijo 27-ąją vietą. Tuo tarpu Estijos lengvaatlečiai šiais metais tarp prizininkų nepateko.
Vienintelį Latvijos medalį iškovojo ieties metikė Anete Sietina, Lenkijos – šuolininkė į aukštį Maria Žodzik.
Komandų įskaitoje taip pat įtikinamai nugalėjo JAV, surinkusi 308 taškus. Antrąją vietą užėmė Kenija (118), trečiąją – Jamaika (98), ketvirtąją vietą pasidalijo – Didžioji Britanija ir Vokietija (po 66).
Jamaikiečiai ir britai iškovojo nemažai medalių (Jamaika – 1, 6, 3, Didžioji Britanija – 0, 3, 2), dar daugiau šių šalių sportininkų užėmė 4–8 vietas, bet ir jamaikiečiams, ir britams trūko aukso.
Panašiai nutiko Lenkijos komandai, kurios sportininkai irgi užėmė daug 4–8 vietų. Dėl to komandų įskaitoje Lenkija užėmė 14-ąją vietą.
Kitos dvi Baltijos šalys šioje rikiuotėje nuo Lietuvos atsiliko. Latvija užėmė 45-ąją vietą, Estija – 61-ąją vietą.
Pasaulio pirmenybėse dalyvavo 2202 sportininkai iš 198 šalių. Jie kovojo dėl 49 medalių komplektų.
N.Lylesas vejasi U.Boltą
Pasaulio pirmenybių puošmena tapo Švedijos šuolininko su kartimi Armando Duplantis pasaulio rekordas. Jis peršoko į 6,30 metrų aukštį pakeltą kartelę ir pasaulio rekordą pagerino jau keturioliktąjį kartą. A.Duplantis šiais metais pasaulio čempionu tapo trečiąjį kartą.
Absoliučia sprinto čempione tapo amerikietė Melissa Jefferson-Wooden. Jis laimėjo ir 100 metrų, ir 200 metrų bėgimo varžybas, o kartu su komandos draugėmis greičiausiai bėgo estafetę 4x100 metrų.
Tokijuje itin turtingą apdovanojimų kolekciją papildė dvi Jamaikos bėgikės Shelly-Ann Fraser-Pryce ir Shericka Jackson.
38-erių Sh.A.Fraser-Pryce padėjo estafetės komandai iškovoti sidabro medalius, o pati laimėjo jau 17-ąjį pasaulio pirmenybių medalį (10, 6, 1). Daugiau medalių yra laimėjusi tik amerikietė Allyson Felix – 20 (14, 3, 3).
31-erių Sh.Jackson šiais metais iškovojo bronzos medalį bėgdama 200 metrų ir dabar turi 12 medalių (4, 4, 4).
Į dvi Jamaikos moteris lygiuojasi JAV bėgikas 28-erių Noah Lylesas. Jis Tokijuje laimėjo 200 metrų bėgimo varžybas ir kartu su komandos draugais tapo estafetės 4x100 metrų nugalėtoju, o 100 metrų bėgimo varžybose laimėjo bronzos medalį. Per visą karjerą N.Lylesas iškovojo dešimt pasaulio pirmenybių medalių (8, 1, 1).
Pagal aukso medalių skaičių N.Lylesą dabar lenkia tik Jamaikos sprinteris Usainas Boltas (11, 2, 1).
disko metimasMykolas AleknaMartynas Alekna
Rodyti daugiau žymių