Smėlis, vėjas ir pergalės: Lietuvos buriuotojai blizgėjo Europos vėjaračių čempionate

Varžybas lydėjo gamtos išbandymai. Pirmąją dieną iš Atlanto užgriuvęs ciklonas atnešė uraganinį vėją ir užtvindė paplūdimį, todėl startai buvo atšaukti. Tik trečiadienį, vėjui kiek aprimus, tačiau siekiant net 15 m/s gūsiuose, sportininkai pagaliau stojo prie starto linijos.
Kovos buvo itin įtemptos – pavėjiniuose posūkiuose vėjaračiai pasiekdavo net iki 65 km/h greitį ir ženklus dažnai įveikdavo slysdami šonu. Net menkiausia klaida baigdavosi nevaldomu slydimu ir prarastomis pozicijomis.
Per visas tris itin vėjuotas čempionato dienas įvyko po 10 lenktynių kiekvienai svorio kategorijai. Nepaisant sudėtingų sąlygų, Lietuvos komanda pademonstravo aukščiausio lygio meistriškumą. Matas Jorudas iškovojo sidabro medalį Production Light kategorijoje. Arvydas Gutauskas pelnė bronzą Production Heavy kategorijoje.
Įspūdingą pasirodymą surengė Matas Mizgiris, kuris po dramatiškos kovos Performance Heavy kategorijoje paskutinių lenktynių metu aplenkė patyrusį Naujosios Zelandijos buriuotoją Torkel Stillefors ir apgynė Europos čempiono titulą, kurį buvo iškovojęs ir 2023 m. Anglijoje ant asfalto.
Vos per žingsnį nuo medalio liko Antanas Golubovskis, Performance Super Heavy kategorijoje užėmęs 4-ąją vietą – paskutinėse lenktynėse bronzą iš jo paveržė JAV atstovas Dave Lussier.
„Šis čempionatas buvo tikras ištvermės ir meistriškumo išbandymas. Džiaugiamės, kad Lietuva dar kartą įrodė esanti tarp stipriausių Europos blokart vėjaračių šalių“, – sakė komandos atstovai.
Lietuvos sportininkai iš Fanø salos grįžo pasipuošę trimis medaliais ir dar kartą garsindami mūsų šalį tarptautinėje arenoje.
TOP3 rezultatai (užimta vieta, taškų suma, atmetus 2 blogiausius rezultatus):
Lengvasvoriai (iki 70 kg), standartinė klasė
1. Alex Bruhn (Vokietija) 5 tšk. 2. Matas Jorudas (Lietuva, Šiauliai) 15 tšk. 3. Allan Lecointe (Prancūzija) 21 tšk.
Sunkiasvoriai (82,5–95 kg), standartinė klasė
1. Peter Verbeek (Nyderlandai) 12 tšk. 2. Ronald de Vocht (Belgija) 17 tšk. 3. Arvydas Gutauskas (Lietuva, Marijampolė) 18 tšk.
Sunkiasvoriai (82,5–95 kg), Performance klasė
1. Matas Mizgiris (Lietuva) 16 tšk. 2. Torkel Stillefors (N. Zelandija) 18 tšk. 3. Johan Das (Nyderlandai) 30 tšk.