Paaiškėjo, kokias premijas gaus Lietuvos disko metikai už savo pasirodymą – M. Alekna susižers nemenką sumą

2025 m. rugsėjo 21 d. 19:03
Sekmadienį Tokijuje išprotėjusiomis disko metimo varžybomis baigėsi pasaulio lengvosios atletikos čempionatas. Daugiau kaip dvi valandas savo starto dėl liūties laukę ir net kelis kartus bandę apšilinėti planetos disko metikai galiausiai žengė į sektorių ir varžėsi slidžiame disko metimo rate. Buvo ir traumų, ir kritimų, bet beveik prieš Japonijoje ateinantį vidurnaktį disko metikai išsiaiškino nugalėtojus. Šiose varžybose pasirodė net trys lietuviai – broliai Mykolas ir Martynas Aleknos bei Andrius Gudžius.
Nors iki šeštojo metimo Mykolas Alekna su 67,84 m buvo lyderis, titulą ginęs švedas Danielis Stahlis paskutiniuoju bandymu diską numetė 70,47 m ir tapo aukso medalio laimėtoju.
Trečias liko Samoa atstovas Alexas Rose'as (66,96 m). Andrius Gudžius, gavęs traumą, diską toliausiai metė 63,43 m ir užėmė šeštą vietą, tuo tarpu Martynas Alekna – 63,34 m ir liko septintas.
Pasibaigus kovoms tapo aišku, kokią premiją gavo kiekvienas iš Lietuvos atletų, nes premija priklausė 1–8 vietas užėmusiems lengvaatlečiams. Kiekvienoje individualioje rungtyje buvo numatyta 172 tūkst. JAV dolerių premija.
Tad pasaulio vicečempionu antrą kartą per karjerą tapęs Mykolas Alekna iš varžybų rengėjų į banko sąskaitą gaus 35 tūkst. JAV dolerių premiją, A. Gudžius – 7 tūkst., o Martynas Alekna – 6 tūkst. JAV dolerių.
Pasaulio čempionu tapęs D. Stahlis gaus dvigubai daugiau nei vicečempionas M.Alekna – net 70 tūkst. JAV dolerių prizą, o trečioji vieta įvertinta 17,5 tūkst. dolerių.
Be to, M.Alekna dar gaus Vyriausybės skirtą premiją: pasaulio čempionatų prizininkams, jeigu varžybos rengiamos ne dažniau nei kas dveji metai, išmokama 33 550 eurų dydžio premija už iškovotą 1 vietą, 21 010 eurų už 2 vietą ir 12 595 Eur – už 3 vietą.
Mykolui Aleknai už sidabrą planetos čempionate priklausys ir kasmėnesinė stipendija, kuri siekia 3 135 eurų.
Nebus nuskriausti stipendijomis ir A.Gudžius ir Martynas Alekna - užėmė 6 ir 7 vietas jie kas mėnesį gaus po 2 365 eurų.
