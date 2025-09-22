„Pietinia derbyje“ – „Baltrex-Šiaulių“ pergalė, „Geležiniam vilkui“ į pusfinalį prasibrauti nepavyko

Nors šių komandų mūšiai dažniausiai pasižymi dramatiška kova, šįkart didelės intrigos nebuvo – čempionų titulą ginantys „Baltrex-Šiaulių“ regbininkai 43:3 (19:3) nugalėjo savo amžinus varžovus. Tiesa, šios rungtynės didelės reikšmės jau neturėjo – abi komandos jau anksčiau buvo užsitikrinusios vietas pusfinalyje.
13-ąją min. pirmąjį žeminimą pelnė Vytaras Bloškys, o dar po kelių minučių pasižymėjo Arnas Avlosevičius. Kėlinio viduryje pirmuosius ir vienintelius „Vairo-Kalvio-Jupojos“ taškus baudos smūgiu pelnė Nedas Juodeikis. Kėliniui artėjant prie pabaigos, „Baltrex-Šiauliai“ pasinaudojo varžovų klaida ir dar labiau padidino atotrūkį (19:3).
Antrajame kėlinyje aikštėje dominavo jauni žaidėjai, bet pranašumą toliau turėjo „Baltrex-Šiauliai“, kurie pelnė dar keturis žeminimus.
„Įsiminė mūsų puolimas. Kontroliavome kamuolį apie 80 proc. laiko. Buvo klaidų, bet puolėme labai gerai ir tikiuosi, kad tokį puolimą išlaikysime iki sezono pabaigos. Šiame sezone nepavyksta išvengti chaoso puolime, todėl tokios struktūros kaip šiandien ne visada pavykdavo laikytis“, – kalbėjo vienu „Baltrex-Šiaulių“ lyderių tapęs Justas Grigalaitis.
„Vairo-Kalvio-Jupojos“ treneris Gediminas Marcišauskas neslepia – šiame sezone jo ekipa turi daug iššūkių, todėl apie didžiausias ambicijas kalbėti neverta.
„Taip, tai tikriausiai jauniausias „Vairas“, žaidęs „Top“ lygoje. Mes tą ir akcentavome. Sunkios pamokos. Tą sakiau ir komandai, kad turėsim tai išgyventi. Mes labai sunkiai pergyvename kartų kaitą, traumas ir kitas netektis, bet visas šis sezonas mums yra tam skirtas. Bijau, kad tai gali užtrukti. Su „Baltrex“ pirmajame kėlinyje dar turėjome ką pasiūlyti, o antrą pusę sužaidėme prasčiau. Bet kokiu atveju, tie žaidėjai, kurie tai priims kaip patirtį ir pamokas, išliks ir norės tobulėti toliau“, – pasakojo G. Marcišauskas.
Jis pridūrė, kad pusfinalyje „vairiečiai“ jau turės didesnius pajėgumus, nes į rikuotę turėtų sugrįžti nemažai daugiau patirties turinčių žaidėjų. Visgi komandos kapitonas Paulius Strigūnas dėl rankos traumos šiame sezone nebežais.
Kadangi reguliariajame sezone „Baltrex-Šiauliai“ (26 tšk.) užėmė antrąją vietą, o „Vairas-Kalvis-Jupoja“ (15 tšk.) – trečiąją, tai šios dvi ekipos susitiks jau pusfinalyje. Dar vienas „Pietinia derbis“ bus žaidžiamas spalio 4 dieną.
Kitame pusfinalyje susitiks be pralaimėjimų žengianti reguliariojo sezono nugalėtoja „Baltic XL-Livonia“ (Latvija, 29 tšk.) ir Kauno „Ąžuolas“ (15 tšk.).
Latvijos klubas paskutinėse reguliariojo sezono rungtynėse išvykoje 47:15 (26:3) nugalėjo penktoje pozicijoje likusį Vilniaus „Geležinį vilka“ (12 tšk.).
Pergalė vilniečiams būtų leidusi prasibrauti tarp keturių stipriausių komandų, bet sezono lyderiai Vilniuje neatsipalaidavo ir įrodė savo pranašumą.
„Kaip ir nemažai rungtynių prieš tai, tiesiog priešininkams atiduodame per daug lengvų taškų. Mes labai sunkiai dirbame dėl taškų, o varžovams atidavėme gal tris labai lengvus žeminimus. Kalbėjome, kad turime sustabdyti varžovų fiziškumą ir nesuteikti jiems pagreičio, bet to nepadarėme. Jie dominavo fiziškai ir pelnytai nugalėjo“, – sakė žaidžiantysis „Geležinio vilko“ treneris Dovydas Taujanskas.
Autsaiderių akistatoje „Šiauliai-Exto“ (8 tšk.) namuose 45:19 (17:7) įveikė „Miesnieki-Kekava-Ala Lignea“ (1 tšk.) ekipą ir šventė pirmąją pergalę.
„Norėjome stipriai įeiti į šias rungtynes, bet kai žaidėjai jaučiasi pajėgesni už varžovus, tada automatiškai aukojasi koncentracija. Noras atlikti sudėtingesnius elementus su kamuoliu lėmė klaidas, o varžovai tikrai gerai kovėsi ir sugebėjo užkariausi net ir mūsų gerbėjų širdis. Na, o mes turime pirmą sezono pergalę. Galėčiau išskirti mūsų grumtynių žaidėjus, kurie dirbo atsakingai, o krašto žaidėjai buvo labiau atsipalaidavę“, – šypsojosi „Šiaulių-Exto“ treneris Tomas Zibolis.
„Geležinis vilkas“, „Šiauliai-Exto“ ir „Miesnieki-Kekava-Ala Lignea“ tarpusavyje kovos dėl Baltijos „Top“ lygos Mažosios taurės. Šį šeštadienį, rugsėjo 27 dieną „Šiauliai-Exto“ dar sykį susitiks su Kekavos ekipa.
Baltrex-ŠiauliaiŠiaulių VairasKauno Ažuolas
