Dakaro ralio lenktynininkas įspūdinga persvara laimėjo dviračių varžybas Vilniuje

Vilniuje vyrų elito grupės dviratininkai varžėsi 66 km distancijoje, kurią „Colibri Cycling“ ekipai atstovaujantis V. Jurkevičius numynė per 2 val. 14 min. 2 sek. Antras finišavo Jokūbas Dabušinskas (atsiliko 2 min. 36 sek.), trečias – Domas Manikas (atsiliko 5 min. 24 sek.), su kuriuo finišavo ir ketvirtą vietą užėmė bendros įskaitos čempionas Šarūnas Pacevičius.
„Varžybos man tikrai buvo sėkmingos, nebuvo jokių klaidų. Važiavome tris ratus: pirmame rate atakavau – likome keturiese, antrame rate atakavau – likome dviese su jaunuoliu Jokūbu Dabušinsku, o paskutiniame rate vėl toje pačioje vietoje atakavau ir vienas nuvažiavau į finišą. Karšta, bet sėkmingai viskas“, – varžybų eigą apibūdino V. Jurkevičius.
Dviračių lenktynių nugalėtojas yra viena ryškiausių Lietuvos automobilių sporto žvaigždžių, 2024 ir 2025 metais su šturmanu Aisvydu Paliukėnu dalyvavęs Dakaro ralyje. Beje, V. Jurkevičius anksčiau startuodavo ir akademinio irklavimo varžybose.
„Čia dar ir su darbais sunku suderinti šiuos dalykus (automobilių ir dviračių sportą – aut. past.), bet gerai tas, kad šioms sporto šakoms reikia skirtingo ritmo. Su dviračiais – treniruočių kiekvieną dieną po truputį, per savaitę minu 5–6 dienas po valandą-porą. O ralis vyksta kartą į mėnesį, kartą į du, geram savaitgaliui išvažiuoji ir vienas kitam labai nemaišo. Kokios savybės iš automobilių sporto padeda dviračių lenktynėse? Viena tai disciplina, reikia daug dirbti ir siekti rezultatų, o antra – tai kažkokia drąsa. Kad ir koks stiprus būsi, bet ant žvyro ar miškuose vietomis reikia drąsos. Pasverta drąsa atėjusi iš ralio“, – teigė V. Jurkevičius.
Sezono nugalėtoju tapęs „Alta transportas laiko kardaną“ komandos atstovas Š. Pacevičius pirmame etape Druskininkuose finišavo šeštas, antrajame Ignalinoje – trečias, o Vilniaus etape ketvirtas. Stabilumas pergalę bendroje įskaitoje atnešė ir tarp moterų triumfavusiai Gretai Briedytei: „Alter Ego CC“ dviratininkė Vilniuje ir Druskininkuose buvo ketvirta, o Ignalinos etape – trečia.
„Man tai pirmasis MTB dviračių sezonas, anksčiau niekada nebuvau dalyvavusi, išskyrus prieš kelis metus vieną ratą dėl smagumo buvau pramynusi. Pernai šiame Vilniaus etape stebėjau savo draugus, juos palaikiau ir atsimenu, kad žiūrėdama apdovanojimų pakylą pagalvojau, kad kitais metais galėčiau ir aš ten stovėti. Mano tikslas buvo nusipirkti kalnų dviratį, užsiregistruoti į visus etapus ir, ką gali žinoti, gal netyčia užlipti ant podiumo. Prieš metus nebūčiau pagalvojusi, po pirmo etapo tuo labiau, bet po antro etapo supratau, kad yra labai realūs šansai“, – komentavo G. Briedytė.
Bendros įskaitos čempionė geriau žinoma kaip bėgikė ir bėgimo trenerė. Moteris turi tikslą maratoną bėgte įveikti greičiau nei per 3 valandas, bet šiuo metu bėgimą pastūmė į antrą planą.
„Paskutinius šiuos metus save laikau dviratininke, nes dar pernai ruošiausi bėgimo varžyboms, pusmaratoniui. Po tų varžybų nusipirkau naują dviratį, pasidarė minti dar smagiau ir sau pasakiau, kad visai neblogai sekasi minti žvyrkeliu (gravel – angl.) ir MTB, tai bandysime pilnai susikoncentruoti į dviračius. Dabar bėgioju dėl malonumo, su draugais, bet visi tikslai dabar yra apie dviračius“, – sakė G. Briedytė.
Etape Vilniuje pirmoji finišo liniją tarp moterų kirto Bernatonio dviračių akademijos auklėtinė Irmantė Aleliūnaitė, 44 km numynusi per 1 val. 40 min. 15 sek. Antrą vietą užėmė Gabija Jonaitytė (atsiliko 7 min. 19 sek.), trečiąją – Ignalinos etapo nugalėtoja Elžbieta Seliavaitė (atsiliko 7 min. 56 sek.).
I. Aleliūnaitė šiemet sėkmingai atstovavo Lietuvai Europos 17-mečių MTB XCO čempionate, iškovojusi 15 vietą. Pavasarį sportininkė tapo Europos jaunių orientavimosi sporto čempione, o prieš kiek daugiau nei mėnesį triumfavo ir pasaulio jaunimo orientavimosi sporto čempionate.
„Vilniuje toks tikslas ir buvo – atvažiuoti pirmai iš moterų. Nežinojau, kaip seksis, kelias dienas prieš tikrai nesijaučiau puikiai, todėl dabar labai džiaugiuosi. Kadangi nedalyvavau kituose etapuose, startavau gale, todėl lenktynių pradžia pareikalavo energijos, nes reikėjo pavyti varžoves. Po to natūraliai viskas pavyko, tiesiog atitrūkau. Mačiau, kad viena varžovė turėjo mechaninę dviračio problemą. Šį sezoną dalyvauju tik kalnų dviračių varžybose, dažniausiai olimpinėje trasoje, o šis maratonas šiemet pirmas. Džiaugiuosi, kad pavyko per du ratus neperdegti ir stipriai finišuoti“, – komentavo I. Aleliūnaitė.
Kiekviename MTB dviračių maratonų taurės etape varžėsi daugiau nei pusė tūkstančio dalyvių, išsiskiriančiu plačiu amžiaus spektru: visose lenktynėse sėkmingai pasirodė 86-erių Jonas Vilūnas, o darželinukų trasą įveikė jauniausiu varžybų dalyviu Ignalinos etape tapęs 2 metų ir 2 mėnesių Arminas.
