M. Paulikienė ir A. Raupelytė elitiniame turnyre Brazilijoje finišavo devintos

Jos pakartojo praėjusių metų sėkmę, kai tame pačiame turnyre taip pat buvo devintos. Aukščiau „Elite“ serijos turnyruose lietuvės buvo pakilusios tik prieš metus vykusiame turnyre Hamburge (Vokietija), kur užėmė penktąją poziciją.
Brazilijoje lietuvių žygį nutraukė patyrusios šeimininkės Carolina Solberg ir Rebecca Barbosa Silva, kurios antrajame atkrintamųjų varžybų rate mūsiškes pranoko 2–0 (21:10, 21:14).
Už devintą vietą M. Paulikienei ir A. Raupelytei atiteko 600 pasaulio reitingo taškų, kurie yra labai svarbūs siekiant vietos pasaulio čempionate.
Šią savaitę Lietuvos paplūdimio tinklininkės dalyvaus dar viename „Elite“ serijos turnyre, kuris vyks Rio de Žaneire.
Bendrą turnyro Brazilijoje prizų fondą sudaro 300 tūkst. JAV dolerių.
Tuo tarpu Lilyje (Prancūzija) surengtame „Futures“ serijos moterų paplūdimio tinklinio turnyre lietuvės Ariana Rudkovskaja ir Skalvė Križanauskaitė užėmė penktąją vietą.
Prieš savaitę pirmąjį karjeroje „Futures“ turnyrą laimėjusios lietuvės šįkart tenkinosi kiek kuklesne, bet taip pat vertinga pozicija, už kurią gavo 240 pasaulio reitingo taškų.
Lietuvos duetas C grupėje užėmė antrąją vietą, o pirmajame atkrintamųjų varžybų rate 2–0 (21:16, 21:13) įveikė prancūzes Josephine Candelą ir Kyarą Rouer. Ketvirtfinalyje lietuvės po atkaklios kovos 1–2 (22:20, 16:21, 11:15) nusileido vėliau iki finalo nukeliavusiai kitai Prancūzijos porai Romanei Sobezalz ir Saofe Duval.
A. Rudkovskaja ir S. Križanauskaitė yra užsiregistravusios ir į šią savaitę vyksiantį „Futures“ turnyrą Turkijoje. Dalyvių sąraše šiuo metu yra ir dar dvi Lietuvos poros – Ieva Dumbauskaitė ir Gerda Grudzinskaitė bei ieva Vasiliauskaitė ir Erika Kliokmanaitė.