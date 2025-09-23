Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
SportasKitos naujienos

Absurdiškas nusišnekėjimas: IBA prezidentas pareiškė, kad boksą sugalvojo rusai

2025 m. rugsėjo 23 d. 13:56
Lrytas.lt
Dabar jau Tarptautinio olimpinio komiteto nepripažįstamos Tarptautinės bokso asociacijos (IBA) prezidentas Umaras Kremliovas, kuris norėdamas įtikti Vladimirui Putinui savo tikrąją pavardę Lutfulojevas 2010-siais pakeitė į sąskambį – Kremlius, absurdiškai pareiškė, kad būtent Rusija sukūrė bokso sportą ir yra jo pradininkė. Rusijos prezidento parankinis be to viešai pareiškė, kad viską sugalvojo rusai, o britai tik pirmieji „tiesiog parašė taisykles“.
Daugiau nuotraukų (1)
U.Kremliovas tokį nusišnekėjimą skėlė interviu propagandiniam kanalui „mash na sporte“. Vladimiro Putino režimo vienas iš didžiausių gerbėjų savo teiginį paaiškino sakydamas, kad boksas kilo iš „tradicinių rusiškų kumštynių kovų“, vykusių per rusų Užgavienės – maslenicos šventes.
„Kumštynės nėra atskira sporto šaka, o yra aiški bokso istorijos dalis. Viskas ir prasidėjo nuo kumštynių Rusijoje. Tad boksas yra tikrai rusiška sporto šaka, ją sukūrė rusai.
Mūsų šalyje kumštynių kovos tradiciškai vykdavo per maslenicą. Mušdavosi visi su visais ir žinojo, kaip kovoti, kokie smūgiai turi būti.
Sukūrėme tą sporto šaką, tik vėliau už anglus parašėme taisykles. Ir pagal tas taisykles atsirado bokso sportas“, – sakė U.Kremliovas.
Anksčiau IBA organizacijos vadovas, kurio veiklą iš dalies finansuoja Rusija, reiškė pasipiktinimą dėl Rusijos sportininkų diskvalifikacijos 2022-siais iš visų varžybų ir užsipuolė Tarptautinį olimpinį komitetą (IOC).
Tai įvyko po to, kai IOC panaikino IBA licenciją rengti olimpines bokso atrankas. IBA bandė per teismus atgauti vadovavimą olimpinei bokso atrankai, tačiau joks teismas nepalaikė rusų kriminalinių struktūrų valdomą bokso organizaciją.
BoksasVladimiras PutinasTarptautinis olimpinis komitetas (IOC)

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.