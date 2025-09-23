U.Kremliovas tokį nusišnekėjimą skėlė interviu propagandiniam kanalui „mash na sporte“. Vladimiro Putino režimo vienas iš didžiausių gerbėjų savo teiginį paaiškino sakydamas, kad boksas kilo iš „tradicinių rusiškų kumštynių kovų“, vykusių per rusų Užgavienės – maslenicos šventes.
„Kumštynės nėra atskira sporto šaka, o yra aiški bokso istorijos dalis. Viskas ir prasidėjo nuo kumštynių Rusijoje. Tad boksas yra tikrai rusiška sporto šaka, ją sukūrė rusai.
Mūsų šalyje kumštynių kovos tradiciškai vykdavo per maslenicą. Mušdavosi visi su visais ir žinojo, kaip kovoti, kokie smūgiai turi būti.
Sukūrėme tą sporto šaką, tik vėliau už anglus parašėme taisykles. Ir pagal tas taisykles atsirado bokso sportas“, – sakė U.Kremliovas.
Anksčiau IBA organizacijos vadovas, kurio veiklą iš dalies finansuoja Rusija, reiškė pasipiktinimą dėl Rusijos sportininkų diskvalifikacijos 2022-siais iš visų varžybų ir užsipuolė Tarptautinį olimpinį komitetą (IOC).
Tai įvyko po to, kai IOC panaikino IBA licenciją rengti olimpines bokso atrankas. IBA bandė per teismus atgauti vadovavimą olimpinei bokso atrankai, tačiau joks teismas nepalaikė rusų kriminalinių struktūrų valdomą bokso organizaciją.