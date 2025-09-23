Airinė Palšytė tikisi prieš 2028 m. Los Andželo olimpines žaidynes pasitreniruoti naujame manieže Žirmūnuose

„Lengvoji atletika ne veltui vadinama sporto karaliene. Kiekvienai karalienei reikia tinkamos karūnos, o dabartinė, kurią mes Vilniuje turime dabar, yra šiek tiek pasenusi. Norėtųsi, kad ši naujoji karūna Žirmūnuose taptų tokia vieta, kuri ne tik ugdys talentus, bet ir suburs bei skatins tiek sostinės, tiek visos Lietuvos sporto bendruomenę“, – sako A. Palšytė.
Pirmieji žingsniai
Šuolininkės kelias į sportą prasidėjo gana netikėtai. Vaikystėje Airinė lankė baletą, grojo pianinu, žaidė krepšinį.
„Tėvai norėjo, kad būčiau užimta – laiko laiptinėms ar kiemui nelikdavo. Iš pradžių labiau patiko krepšinis, bet penktoje klasėje, kūno kultūros pamokoje, išbandžius įvairias lengvosios atletikos rungtis, tarp kurių buvo ir šuoliai į aukštį, man pavyko „apšokti“ visus klasės vaikus, įskaitant berniukus. Tai pamačiusi, mano tuometinė mokytoja pasiūlė sudalyvauti bendrose Vilniaus mokyklų varžybose. Ten peršokau 1,35 metro ir užėmiau trečiąją vietą tarp vyresnių, lengvąją atletiką jau lankiusių mergaičių“, – prisiminusi šypsosi mergina.
Tai atkreipė trenerės Tatjanos Krasauskienės dėmesį, kuri pakvietė talentingą jaunuolę prisijungti prie jos grupės ir lankyti lengvosios atletikos treniruotes Vilniaus manieže Žemaitės gatvėje, kur sportininkė treniruojasi iki šiol.
Jaunoji šuolininkė greitai kilo į viršų – tapo Europos ir Pasaulio jaunimo vicečempione, Universiados čempione bei prizininke, daugkartine Pasaulio ir Olimpinių žaidynių finalininke, Europos čempione (2017 m.) ir prizininke (2016 ir 2019 m.).
Ypač įsimintini A. Palšytei buvo 2017-ieji: tais metais ji ne tik tapo pirmąja lietuve, iškovojusia aukso medalį Europos čempionate, bet ir apskritai pirmąja moterimi Baltijos šalių istorijoje, kuriai pavyko įveikti 2 m aukščio ribą. Airinė neslepia, kad sportas ją labai užgrūdino.
„Profesionalus sportas formuoja asmenybę, tam tikrus būdo bruožus. Išmokau savarankiškumo, atsakomybės, disciplinos, laiko planavimo, pagarbos konkurentui. Visa tai labai praverčia ir gyvenime“, – pabrėžia ji.
Kartais mergina girdėdavo komentarų, kad dėl sporto paaukojo vaikystę, tačiau pati su tuo nesutinka. Pasak A. Palšytės, vaikystę ji turėjo labai gražią, tik šiek tiek kitokią nei daugelis. Šuolininkė priduria, kad būtent profesionalus sportas jai padovanojo galimybę pamatyti pasaulį ir susipažinti su daugybe nuostabių žmonių.
Naujasis maniežas Vilniuje
A.Palšytė pabrėžia, kad profesionalus sportas neatsiejamas nuo tinkamos, gerai įrengtos ir šiuolaikiškos infrastruktūros. „Lietuvoje šaltojo sezono sąlygoms pritaikytų patalpų tikrai nėra daug – tas pats dar sovietmečiu statytas maniežas Žemaitės gatvėje, kuriame pradėjau šokinėti ir aš, sostinėje yra vienintelė rimtoms treniruotėms pritaikyta vieta žiemą. Todėl žinią apie naują, modernų kompleksą Žirmūnuose su didžiuliu džiaugsmu sutikau ne tik aš, bet ir visi pažįstami sportininkai“, – sako A. Palšytė.
Vienu metu naujajame manieže galės treniruotis iki 400 atletų, o apie 600 žiūrovų – stebėti varžybas. Be pagrindinės arenos, manieže bus įrengta apšilimo zona, treniruočių salės, dopingo kontrolės patalpos, teisėjų ir trenerių kambariai, konferencijų erdvės, poilsio zonos, kavinė. Objektas atitiks Pasaulio lengvosios atletikos asociacijos („World Athletics“) standartus ir bus pritaikytas tarptautinio lygio varžyboms.
„Svajoju, kad tokių projektų būtų dar daugiau ir esu įsitikinusi, kad šis naujasis maniežas ne tik prisidės prie skambių Lietuvos sportininkų pergalių, bet ir padovanos daugybę gerų emocijų bei taps tvirtu pagrindu švaresniam, gražesniam ir sveikesniam miestui ir jo bendruomenei“, – viliasi šuolininkė.
11 tūkst. kv. metrų bendro ploto maniežas, kurio statybos įgyvendinimu rūpinasi Vilniaus vystymo kompanija, iškils 1,3 ha sklype Žirmūnuose. Pagrindinėms sporto erdvėms bus skirta 7,7 tūkst. kv. m – čia bus įrengtas 200 metrų ilgio šešių takelių bėgimo takas, 60 m aštuonių takelių sprinto takas, šuolių į aukštį, tolį, trišuolio ir šuolių su kartimi sektoriai, zonos ieties bei disko metimams ir rutulio stūmimui.
Naujojo maniežo statybos darbus planuojama užbaigti 2027 m. – likus metams iki 34-ųjų vasaros olimpinių žaidynių Los Andžele.
„Jei maniežas duris atvers kaip ir planuojama, tai taps ypatinga ir netgi unikalia galimybe Lietuvos lengvaatlečiams pasiruošti svarbiausiam sporto įvykiui pačiomis moderniausiomis sąlygomis“, – įsitikinusi A. Palšytė.
Geriausia Lietuvos šuolininkė į aukštį ir pati planuoja tiek dalyvauti po trejų metų vyksiančiose olimpinėse žaidynėse, tiek prieš jas pasitreniruoti naujajame lengvosios atletikos manieže Vilniuje.