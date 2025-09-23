Aleknų treneris M. Jusis pašiepė ir sektorių, ir avalynę: „Nebuvau dar matęs tokių dalykų“

Jaunesnysis Alekna iškovojo sidabrą, A.Gudžius užėmė šeštą vietą, o pirmą kartą disko metimo didžiojo turnyro finale rungęsis Martynas – septintas.
Broliai Aleknos ir jų treneris Mantas Jusis į Lietuvą grįžo naktį iš pirmadienio į antradienį apie 02:30 val. Lietuvos laiku.
M.Jusis džiaugėsi savo auklėtinių pasirodymu ir teigė, kad 25-erių Martynui Aleknai tai gali būti lūžio sezonas. „Tikrai buvo puikiai pasiruošęs. Nenoriu filosofuoti, bet jei nebūtų buvę lietaus, tikrai būtų diską metęs 65 metrus ar net daugiau“, – teigė specialistas.
Neišvengiama tema buvo ir dėl lietaus nutraukta ir dviems valandoms atidėtas rungties finalas, kuriame netrūko ir atletų išgąsčio dėl traumų ir pačių traumų, kurių neišvengė ir Mykolas Alekna.
Pasak M.Jusio, po tokio pavojingo sveikatai finalo pasaulio lengvosios atletikos federacija („World Athletics“) turėtų atkreipti dėmesį į naujų taisyklių disko metimo sektoriui įvedimą.
Treneris ir pajuokavo, kad tik sportininkai, avintys „normalių“ prekinių ženklų batelius neturėjo problemų.
– Su kokiomis nuotaikomis grįžtate?
– Puikios nuotaikos. Mykolas Alekna – antras pasaulyje, Martynas Alekna – septinta vieta pasaulyje. Istorinis įvykis – trys lietuviai finale. Gražu žiūrėti buvo.
– Dabar daug kas spėlioja, kad Martynui Aleknai čia gali būti lūžio sezonas žvelgiant į priekį. Kokias matote jo ir Mykolo perspektyvas?
– Atrankos varžybose mesti 67 metrus, kur yra didžiausia įtampa, yra įspūdinga. Tikrai buvo puikiai pasiruošęs. Nenoriu filosofuoti, bet jei nebūtų buvę lietaus, tikrai būtų diską metęs 65 metrus ar net daugiau. Tai tikrai yra įspūdinga. Manau, šis sezonas – lūžis ir puikus startas ateičiai.
Dėl Mykolo tai reikia tik žavėtis ir gėrėtis, nes dar nėra 23 metų ir jau turi tris medalius pasaulio čempionatuose – įspūdinga. Tie auksiniai metai, laikai dar tikrai ateis.
– Po tokios force majeure finalo reikia daryti kokias nors išvadas, kaip būtų galima ruoštis, ar kaip tik pastumti į šoną?
– Reikia pasirašyti kontraktą su normaliu aprangos ženklu kaip „Nike“ ir nebus problemų (kalba apie avalynę – aut. past.). Jeigu pasirašai su „Velaasa“ ar „Adidas“, tai tikriausiai turi problemų, kaip matėme. Tokios ir buvo problemos.
Dėl išvadų – neprisitreniruosi tokių sąlygų. Tokių sektorių nedaug yra. Galbūt „World Athletics“ turėtų įvesti kažkokius reikalavimus, kad kaip ir dangai yra tam tikri standartai, taip ir betonui, asfaltui sektoriuje būtų reikalavimai, kad užpylus lietui nebūtų tokių dalykų.
– Viską lėmė ne lietaus kiekis, o sektoriaus danga?
– Taip. Ten net nereikėjo daug. Keletas lašų pakrapnojo sektoriuje ir visi jau slidinėjo. Ne kai prasidėjo lietus jau buvo ta problema. Šiaip tas sektorius labai geras, bet kai palijo, tragedija visiška. Nebuvau dar matęs tokių dalykų.
