Daviso taurė: lietuvių kelyje į pirmą grupę – Izraelio tenisininkai

2025 m. rugsėjo 23 d. 14:44
Lrytas.lt
Šiandien Tarptautinės teniso federacijos būstinėje Londone buvo ištraukti 2026 metų Daviso taurės pirmos pasaulio grupės įkrintamųjų varžybų burtai. Lietuvos vyrų teniso rinktinė dėl patekimo į pirmąją varžybų grupę kitų metų pradžioje susikaus su Izraelio komanda.
Susitikimas vyks 2026 metų sausio 30–31 d. arba sausio 31 – vasario 1 d.
Nominaliu susitikimo šeimininku bus Izraelis, visgi vargu ar geriausiems Lietuvos tenisininkams teks vykti į šią šalį. Dėl įtemptos padėties Izraelyje jos rinktinė paskutinius du namų susitikimus buvo priversta žaisti neutraliose aikštelėse.
Šio sezono pradžioje „SEB arenoje“ Vilniuje vykusiame susitikime Izraelis 1:3 nusileido Vokietijai, o praėjusių metų rugsėjį mačas tarp Izraelio ir Ukrainos buvo surengtas Kipre.
Daviso taurės reitinge Izraelio komanda užima 32-ąją vietą, o lietuviai rikiuojasi 45-oje pozicijoje.
Paskutinėse šių varžybų dvikovose Lietuvos komanda 4:0 nugalėjo Beniną, o būsimieji lietuvių varžovai tokiu pat rezultatu nusileido Kanadai.
