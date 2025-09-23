Daviso taurė: lietuvių kelyje į pirmą grupę – Izraelio tenisininkai

Susitikimas vyks 2026 metų sausio 30–31 d. arba sausio 31 – vasario 1 d.
Nominaliu susitikimo šeimininku bus Izraelis, visgi vargu ar geriausiems Lietuvos tenisininkams teks vykti į šią šalį. Dėl įtemptos padėties Izraelyje jos rinktinė paskutinius du namų susitikimus buvo priversta žaisti neutraliose aikštelėse.
Šio sezono pradžioje „SEB arenoje“ Vilniuje vykusiame susitikime Izraelis 1:3 nusileido Vokietijai, o praėjusių metų rugsėjį mačas tarp Izraelio ir Ukrainos buvo surengtas Kipre.
Daviso taurės reitinge Izraelio komanda užima 32-ąją vietą, o lietuviai rikiuojasi 45-oje pozicijoje.
Paskutinėse šių varžybų dvikovose Lietuvos komanda 4:0 nugalėjo Beniną, o būsimieji lietuvių varžovai tokiu pat rezultatu nusileido Kanadai.