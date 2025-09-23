Europos jaunimo vasaros olimpinio festivalio medalininkams – LTOK prizai ir sveikinimai

Iš alinančiu karščiu alsavusios Šiaurės Makedonijos lietuviai parsivežė šešis medalių komplektus – po tris aukso ir bronzos.
Auksą iškovojo dziudo imtynininkai Tajus Babaičenko (svorio kategorija iki 81 kg) ir Majus Genys (iki 90 kg) bei 3x3 krepšinio vaikinų komanda. Bronzą laimėjo dar vienas dziudo atstovas Žygimantas Karalevičius (iki 66 kg), tekvondo kovotojas Nojus Jakelaitis (iki 73 kg) ir tradicinio krepšinio vaikinų rinktinė.
„Buvo kaip niekada sunku. Pavargote, buvo karšta, buvo sudėtinga, buvo nepaprastos sąlygos, bet charakteriui tai nepakenkė. Tai dar kartą parodo, kad turint norą, užsispyrimą ir atkaklumą galima pasiekti viską“, – sveikindama į pagerbimo iškilmes susirinkusius festivalio dalyvius sakė LTOK prezidentė Daina Gudzinevičiūtė.
Iš arti mačiusi ir jautusi, kokiomis sąlygomis jauniesiems sportininkams teko kovoti pirmajame jų karjeroje olimpiniame renginyje, olimpinė čempionė D.Gudzinevičiūtė džiaugėsi galimybe dar kartą pasveikinti EJOF žibėjusius lietuvius: „Didžiuojamės jumis. Ir šiandien už tai norime jums padėkoti. Dovanėlėmis ir sveikinimais.“
Atminimo prizai įteikti ir sporto šakų, EJOF laimėjusių medalius, federacijoms.
Taip pat visi renginio dalyviai turėjo progą namo parsivežti ką tik iš spaustuvės atkeliavusį LTOK leidžiamo žurnalo „Olimpinė panorama“ numerį, kuriame šįkart daugiausia dėmesio skirta būtent EJOF Šiaurės Makedonijoje.
Liepos 20–26 d. vykusiame XVIII Europos jaunimo vasaros olimpiniame festivalyje Lietuvai iš viso atstovavo 65 sportininkai, dalyvavę trylikos sporto šakų varžybose.
Medaliai – motyvacijos užtaisas
„Tai istorinis įvykis mūsų federacijai, tikrai nė viename olimpiniame festivalyje neturėjome tiek medalių. Nuostabus pasiekimas. Džiugu, kad jaunimas garsina Lietuvą. Jų laimėjimai yra begalinė motyvacija judėti toliau kitiems jauniems sportininkams. Dar kartą ačiū sportininkams, treneriams už sunkų darbą ir išlietą prakaitą, o olimpiniam komitetui – už pagalbą ir paramą“, – dėkojo Lietuvos dziudo federacijos prezidentė Sandra Jablonskytė, pati sportinės karjeros metu ragavusi EJOF varžybų duonos, o liepą dalyvavusi Lietuvos delegacijos palydėtuvėse į EJOF.
LTOK prizus D.Gudzinevičiūtė įteikė T.Babaičenko ir jo treneriui Dainiui Cimbolui, M.Geniui ir jį treniruojančiai Svetlanai Vetrovai bei Ž.Karalevičiui ir jo treneriui Kęstui Vitkauskui.
„Nebuvo tekę būti varžybose, kur taip karšta. Gelbėjo tik tai, kad dziudo arenoje sąlygos buvo bene geriausios, ten buvo turbūt vienintelė vėsi salė. Visi norėjo ateiti pas mus, nes galėjo atsivėsinti“, – šypsojosi festivalį Skopjėje prisiminusi S.Vetrova.
Patyrusi trenerė prisipažino, kad jai yra tekę būti EJOF, kuriame mūsų šalies dziudo atstovai nelaimėjo nė vienos kovos, tad šįkart iškovoti net trys medaliai – įspūdingas pasiekimas: „Tai tikrai geriausias festivalis mūsų sporto šakos istorijoje. Tai vertina ne tik mūsų bendruomenė. Europos dziudo sąjungos prezidentas paskambino mūsų federacijos prezidentei ir padėkojo, pasveikino. Tai puiki motyvacija siekti aukštesnių tikslų.“
Beje, birželį toje pačioje arenoje, kurioje vyko EJOF kovos, M.Genys tapo pirmuoju Lietuvos istorijoje Europos jaunių vaikinų dziudo čempionu, o T.Babaičenko tąsyk iškovojo bronzą.
Iš anksto tikėjo sėkme
Visas šešerias rungtynes Skopjėje laimėjusios Lietuvos 3x3 krepšinio rinktinės nariai – žaidėjai Ignas Leščiauskas, Neilas Vitkauskas, Tadas Augustauskas ir Tautvydas Rudys bei treneris Svajūnas Sidabras – atvyko pasipuošę vienodais marškinėliais, ant kurių atspaustas komandos triumfą primenantis piešinys.
„Kol kas tai – vienetiniai egzemplioriai, bet gal koks limituotas kiekis atsidurs ir prekyboje“, – juokėsi rezultatyviausias EJOF turnyro žaidėjas T.Augustauskas.
Renginio vedėjo Sauliaus Nalivaikos paklaustas, ar neketina pakeisti pavardės į auksinę, treneris S.Sidabras šyptelėjo: „Jei imčiau po 50 centų kaskart išgirdęs šį klausimą, jau turėčiau kokius 200 eurų.“
Anot N.Vitkausko, viena lietuvių sėkmės priežasčių buvo ta, jog jie sėkmingiau prisitaikė prie sąlygų Skopjėje. Šis krepšininkas net nesudvejojo pasiteiravus, kada mūsų šalies rinktinė pajuto, jog gali laimėti medalius: „Dar prieš išvažiuojant.“ Ar galvojo apie auksą. „Žinoma“, – tvirtai pareiškė N.Vitkauskas.
Komandos stiprybė – charakteris
„Didžiausia motyvacija – žaidimas už Lietuvą“, – tvirtino bronziniais prizininkais tapę tradicinio krepšinio Lietuvos rinktinės nariai.
Tomo Tarasevičiaus treniruojamoje ekipoje Šiaurės Makedonijoje žaidė Arnas Erlickis, Lukas Lukošiūnas, BenasBiržinis, Martynas Suzanovičius, Gabrielius Buivydas, Jokūbas Kukta, Joris Sinica, Kristupas Sabeckas, Lukas Šiškauskas, Paulius Veliulis, Rojus Stankevičius ir Simas Raščius. Trenerių komandoje dar buvo Matas Juzeliūnas ir Eligijus Vaitekūnas, o fizine žaidėjų būkle rūpinosi kineziterapeutė Agnė Ginevičiūtė.
„16-mečių rinktinei tai buvo pirmas rimtas išbandymas. Jie susirinko net iš aštuonių skirtingų krepšinio mokyklų. Tai reiškia, kad sezono metu žaidė pagal aštuonias skirtingas strategijas. Bet ir mus aplankiusiai Dainai Gudzinevičiūtei po pirmų rungtynių, kurias laimėjome, sakiau – gal mums trūko ūgio, jėgos, bet charakterį tikrai turime. Ir visą vasarą su tuo charakteriu sėkmingai žygiavome.
Vaikinai labai nuoširdžiai dirbo, klausėsi, stengėsi ir, atrodo, gerai sulipome. Tai rodo vasaros rezultatai“, – kalbėjo T.Tarasevičius, praėjus vos porai savaičių po EJOF su savo auklėtiniais nužygiavęs iki Europos jaunučių čempionato sidabro.
Treneriui antrino ir jau ketvirtą sezoną su vaikinų komandomis dirbanti A.Ginevičiūtė: „Ši rinktinė ypatinga tuo, kad visų charakteris labai kovingas. Vasara buvo tikrai įspūdinga – olimpinio festivalio bronza, Europos čempionato sidabras. Manau, kad tas užsispyrimas, didelis darbas ir nuolatinis ryžtas įrodyti, kad esame geriausi, mums lėmė sėkmę.“
Kineziterapeutė neslėpė, jog karštis Šiaurės Makedonijoje pridėjo jai papildomų rūpesčių ruošiant žaidėjus kovoms: „Arenoje buvo labai karšta. Mes jau pirmą dieną, sužinoję, jog arenoje neveikia kondicionavimo sistema, supratome, kad vakarinės rungtynės bus karštokos, nes salė prikais net tik nuo saulės, bet ir nuo ankstesnių rungtynių. Gerai, kad dalis mūsų rungtynių buvo pirmoje dienos pusėje, kai salė dar nebūdavo taip įkaitusi. Bet buvo ir keletas vakarinių. Vaikinai visą laiką vėsinosi šaltu vandeniu, išgyvenome.“
LTOK atminimo prizą atsiėmęs asociacijos „Lietuvos krepšinis“ generalinis sekretorius Dominykas Domarkas dėkojo abiem medalius iškovojusioms krepšininkų rinktinėms.
„Labai džiaugiuosi, kad abi krepšinio rungtys iškovojo medalius. Linkiu krepšininkams, kad jaunimo medaliai virstų į olimpinius medalius ateityje. Noriu padėkoti LTOK už bendradarbiavimą. Girdėjau, kad sąlygos Šiaurės Makedonijoje galėjo būti geresnės. Lietuvoje turime puikias sąlygas, tai palinkėsiu, kad toks festivalis įvyktų ir Lietuvoje“, – teigė D.Domarkas.
Svarbiausias istorijoje laimėjimas
Kartu su tekvondo kovotoju N.Jakelaičiu iš EJOF grįžusiu su bronza, LTOK pasveikintas ir jo treneris Aurimas Masys, įkaitusioje Skopjės salėje emocingai palaikęs savo auklėtinį.
O Lietuvos tekvondo federacijos generalinis sekretorius Žymantas Bražiūnas neslėpė: „Tai pats svarbiausias laimėjimas mūsų sporto šakos Lietuvoje istorijoje, pirmas medalis su olimpiniais žiedais. Olimpinio renginio medalis yra didžiulis pavyzdys visiems jauniesiems sportininkams, ką galima pasiekti.
Dėkoju LTOK už ilgametę paramą ir bendradarbiavimą, leidžiantį federacijai ramiai planuotis darbus ir rezultatus. Ačiū treneriui ir Nojui už susikalbėjimą. Visi kartu mes esame didžiulė komanda.“