LTOK Vykdomojo komiteto posėdyje – dotacijos dviem moterų komandoms

LTOK prezidentė, olimpinė čempionė Daina Gudzinevičiūtė su Vykdomojo komiteto nariais pasidalino įspūdžiais apie dalyvavimą Milane vykusiame Tarptautinio olimpinio komiteto koordinavimo komisijos posėdyje. IOC narė, LTOK prezidentė yra viena iš dvylikos komisijos narių. Komisija kartu su organizaciniu olimpinių žaidynių komitetu posėdžiavo tris dienas.
„Visų pirma, norėtųsi pasidžiaugti naujienomis iš olimpinio atrankos turnyro. Sveikinu visus, mūsų komanda pasipildė čiuožėjų ant ledo pora – turime rekordinę mūsų šaliai Lietuvos olimpinę komandą, kurią jau sudaro 17 sportininkų. Labai džiugu už Allison Reed ir Sauliaus Ambrulevičiaus porą.
Po vizito Italijoje su koordinavimo komisija galiu pasakyti, kad Milanas ir Kortina jau beveik pasiruošęs priimti stipriausius pasaulio sportininkus. Ledo ritulio stadionas tik dar nėra baigtas statyti, bet organizatoriai žada jį pabaigti prieš pat olimpines žaidynes.
Per plenarines sesijas darbo grupėse aiškinomės, kokie šiuo metu pagrindiniai kylantys iššūkiai, o jų iš tikrųjų labai daug: dideli atstumai tarp olimpinių bazių, išbandymų kelia tiek tvarumo siekis, tiek pastangos optimizuoti išlaidas. Pasidžiaugta progresu siekiant lyčių lygybės. Moterų šiose olimpinėse žaidynėse bus 47 proc., tad artėjama prie visiškos lygybės“, – sakė D.Gudzinevičiūtė.
Vykdomojo komiteto nariams buvo pristatytos galimybės skirti Olimpinio solidarumo komandos paramos dotacijas. Tarptautinio olimpinio komiteto Olimpinio solidarumo komandos paramos dotacijos tikslas finansuoti nacionalines rinktines, rengiantis ir dalyvaujant kontinentinėse ar pasaulio atrankos varžybose su tikslu atsirinkti į 2028 m. Los Andželo vasaros olimpines žaidynes. Prioritetas dalyvavimui programoje skiriamas moterų rinktinėms. Gali būti finansuojamos 2 nacionalinės rinktinės, kasmet kiekvienai skiriant po 12,5 tūkst. JAV dolerių.
Praėjusiame olimpiniame cikle per Olimpinį solidarumą paramą buvo gavusi paplūdimio tinklinio komanda Monika Paulikienė ir Ainė Raupelytė bei moterų krepšinio komanda.
„Manome, kad ta parama svariai prisidėjo prie mūsų moterų paplūdimio tinklinio komandos patekimo į Paryžiaus olimpines žaidynes“, – sakė LTOK Olimpinio sporto direktorė Agnė Vanagienė.
VK nariai analizavo pateiktas paraiškas ir išskyrė tris komandas, kurios labiausiai svarstytinos – moterų krepšinio, futbolo ir paplūdimio tinklinio komandos. VK nariai sutarė, kad paramos dotacijos patvirtinamos paplūdimio tinklinio ir krepšinio komandoms. VK nariai Lietuvos futbolo federacijos prezidentas Edgaras Stankevičius ir Lietuvos tinklinio federacijos prezidentas Darius Čerka nuo balsavimo nusišalino.
LTOK VK posėdžio metu taip pat patvirtino piniginiais prizais ir apdovanojimais planuojamų paskatinti sportininkų ir jų trenerių, sporto organizacijų sąrašą, remiantis lietuvių laimėjimais Skopjėje vykusiame Europos jaunimo vasaros olimpiniame festivalyje.
LTOK biudžeto 2025 metų pirmojo pusmečio vykdymą apžvelgė LTOK iždininkas Darius Čerka. Pasak jo, planas vykdomas sklandžiai. Įpusėjus metams biudžeto pajamos neviršija numatytų. LTOK išlaidų eilutė taip pat rodo plano laikymąsi.