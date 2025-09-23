Orientavimosi sporto festivalio Kaune sėkmė: sužavėjo tarptautinės federacijos vadovą

Renginio metu dalyviai galėjo orientuotis Ąžuolyno parke, išmėginti savo jėgas labirinte ar net ieškoti paslėptų punktų Lietuvos sporto universiteto rūmuose. Organizatorių teigimu, festivalio tikslas buvo supažindinti žmones su orientavimosi sportu bei parodyti, kad ši sporto šaka yra įdomi ir prieinama visiems, nepriklausomai nuo amžiaus ar fizinių galimybių.
„OS festivalis“ buvo puiki orientavimosi sporto ir aktyvumo šventė. Mėgavausi matydamas, kokiu būdu parodomos mūsų šakos sporto vertybės ir galimybės prasmingai fizinei veiklai“, – sakė T. Hollowellis.
Tarptautinei orientavimosi federacijai nuo 2024-ųjų vadovaujantis amerikietis viliasi, kad lietuvių patirtis bus pritaikyta plėtojant orientavimosi sportą ir kitose šalyse.
„Festivalyje buvo labai daug aspektų, kuriais galima pasidalyti ir pritaikyti kitų šalių organizuojamuose renginiuose. Tarptautinė orientavimosi sporto federacija įsigilins į renginio Kaune organizavimą, kad geriau suprastumėme, kas pasiteisino, ir galėtumėme šiuo formatu pasidalinti visame pasaulyje. Panašūs renginiai jau buvo vykdomi ir kitose šalyse, bet Lietuvoje vykęs renginys bene geriausiai išpildytas ir profesionaliausias, kokį mačiau“, – teigė T. Hollowellis.
Į renginį Kaune dalyvauti atvyko ne tik orientavimosi sporto entuziastai iš Lietuvos, bet ir Latvijos, Vengrijos, Suomijos, Čekijos, Ispanijos, Italijos, Kroatijos bei JAV. Įvairiose veiklose jėgas ir žinias pasitikrino 8–75 metų dalyviai.
„OS festivalis“ yra pagal „Erasmus+“ programą vykdomo „Orienteering4All“ projekto dalis. Juo siekiama supažindinti visuomenę su orientavimosi sportu, skatinti įtrauktį, savanorystę ir aktyvų gyvenimo būdą.
Festivalyje dalyvavęs garsus finansų specialistas bei orientacininkas Simonas Krėpšta neabejojo, kad renginys turės teigiamą įtaką orientavimosi sporto plėtrai Lietuvoje.
„Mūsų sportas yra specifinis, varžybos dažniausiai vyksta miške ir žmonės nedaug apie jį žino. Tad festivalis – unikali galimybė, kad daugiau žmonių susipažintų su šiuo sportu per įvairius žaidimus bei veiklas. Mūsų sportas unikalus tuo, kad juo gali užsiimti ir vaikai, ir senjorai, ir elitiniai sportininkai, ir mėgėjai, nes yra įvairių sudėtingumo trasų. Manau, kad tikrai daugiau žmonių pamils orientavosi sportą“, – aiškino S. Krėpšta.
Beje, tarptautiniai orientavimosi sporto renginiai Lietuvoje vyksta kone kasmet. Šiemet Lietuvos orientavimosi sporto federacija rengė Europos orientavimosi sporto kalnų dviračiais čempionatą, pasaulio taurės etapą ir Europos jaunimo čempionatą. Kitąmet Lietuvoje vyks Europos orientavimosi sporto bėgte čempionatas.
„Vienas maloniausių mano vizito aspektų buvo galimybė išsamiau aptarti iniciatyvas ir orientavimosi sporto padėtį Lietuvoje. Mane labai sužavėjo strateginis ir struktūrizuotas federacijos darbo būdas. Laukiu sugrįžimo į Europos orientavimosi sporto čempionatą 2026-aisiais“, – sakė T. Hollowellis.