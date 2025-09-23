P. Juškevičius ir A. Kelmelis pateko į pasaulio čempionato A finalą

Nuostabų pasirodymą surengę Povilas Juškevičius ir Arnedas Kelmelis prasibrovė į A finalą. Lietuvių įgula vyrų pavienių dviviečių valčių (M2-) antrajame pusfinalyje pusę distancijos irklavo paskutiniai, tačiau tuomet spurtavo, pasiekė lyderių trejetą ir jame užtikrintai finišavo (6:28,22 min.) bei kovos dėl medalių.
Verta pažymėti, kad įveikus apie 800 metrų mūsiškių atsilikimas nuo trečios vietos buvo net 11 sekundžių.
22-ejų metų P. Juškevičiui tai bus pirmasis karjeroje pasaulio čempionato A finalas. 2022-aisiais jis kartu su vyrų pavienės keturvietės įgula (M4-) varžėsi C finale. Tuo metu šiemet 23-iąjį gimtadienį švesiančiam A. Kelmeliui šios planetos pirmenybės yra apskritai debiutinės.
Vyrų pavienių dviviečių A finalas vyks ketvirtadienį 9:44 val. Lietuvos laiku.
Toje pačioje valčių klasėje tarp moterų (W2-) Kamilės Kralikaitės ir Ugnės Juzėnaitės duetas pateko į B finalą. Lietuvės antrajame pusfinalio plaukime finišavo penktos (7:16,46 min.) ir kovos dėl 7–12 vietų. B finalas prasidės ketvirtadienį 8:35 val. Lietuvos laiku.
24-erių metų olimpietei Kamilei tai – antrasis karjeros pasaulio irklavimo čempionatas, o metais jaunesnei Ugnei – pirmasis. 2023 m. Kamilė kartu su Ieva Adomavičiūtė būtent šioje W2– valčių klasėje užėmė 11-ą vietą.