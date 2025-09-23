Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Pasaulio bokso čempionas Eimantas Stanionis: „Mano svajonė kovoti Lietuvoje pagaliau išsipildys“

2025 m. rugsėjo 23 d. 11:27
Lrytas.lt
Lietuvos sporto universitete įvyko renginys „Pažink boksą su LSU“, subūręs sporto bendruomenę bei žinomus svečius.
Į diskusiją įsitraukė LSU alumnas, pasaulio bokso čempionas Eimantas Stanionis, UTMA grupės generalinis direktorius Viktoras Gecas ir LSU sporto prorektorius, Lietuvos bokso rinktinės treneris Vidas Bružas.
Renginio metu daug dėmesio skirta artėjančiam UTMA #13 turnyrui, kurio ringe pirmą kartą Lietuvoje profesionalią kovą turės pats E. Stanionis.
„Visada tikėjau, kad galiu kovoti Lietuvoje, profesionaliame bokse. Kalbinau savo amerikiečius vadybininkus, nes žinojau – Lietuvai įdomus boksas, mes esame kovinga šalis, o žiūrovams patinka kovos.
Tačiau niekam nepavyko to įgyvendinti, kol nesusipažinau su UTMA vadovu. Nusprendėme pabandyti, ir mano svajonė kovoti Lietuvoje pagaliau išsipildys“, – džiaugėsi čempionas.
Renginys tapo ne tik sporto, bet ir įkvėpimo švente, parodžiusia, kad Lietuvoje bokso ateitis – itin perspektyvi.
