„Frame Running LT“ komandos triratininkai pasaulio lengvosios atletikos čempionate sieks pagerinti savo rekordus

2025 m. rugsėjo 24 d. 14:27
Rugsėjo 24 d. su Lietuvos paralimpiečių rinktine į Pasaulio lengvosios atletikos čempionatą iš Vilniaus oro uosto sparnus kels penki „Frame Running LT“ komandos triratininkai. Kartu su triračių sporto trenerėmis Aušra Kriškovieciene ir Ramūne Motiejūnaite į Naująjį Delį (Indija) išlydėsime vilniečius: Belą Morkus, Kotryną ir Viktoriją Žižmaraites, Deividą Podobajevą (Centras „Eik“) ir klaipėdietį Igor Markov (Klaipėdos m. žmonių su fizine negalia sporto klubas „Žuvėdra“, trenerė Natalija Krakienė).
Lietuvos triračių sporto asociacija džiaugiasi bendradarbiavimu su Lietuvos paralimpiniu komitetu ir jo suteiktomis galimybėmis į tokio aukšto lygio tarptautines varžybas išvykti iki šiol gausiausiai triratininkų komandai.
Pasiruošimui šioms svarbioms varžyboms buvo skiriama išties daug dėmesio. Triračių sporto atstovai kartu su kitais paralimpiečiais rugsėjo pradžioje beveik savaitę intensyviai treniravosi Lietuvos neįgaliųjų sporto federacijos organizuotoje stovykloje Palangoje.
Be fizinio pasirengimo čia buvo stiprinamas ir sportininkų psichologinis atsparumas. Streso prie starto linijos, deja, nepavyksta išvengti netgi labiausiai patyrusiems čempionams, tad gebėjimas jį tinkamai suvaldyti taip pat gali prisidėti prie pergalių varžybose.
Savo pajėgumus prieš Pasaulio lengvosios atletikos čempionatą Lietuvos triratininkai turėjo galimybę pasitikrinti rugpjūčio pabaigoje Vilniuje vykusiame 5-ajame Lietuvos bėgimo su triračiais čempionate, į kurį susirinko patys stipriausi mūsų šalies bėgikai. Jame čempionės titulą 100 m bėgime (T71 klasė) apgynė triratininkė Bela Morkus.
Tuo tarpu vyrų bėgimas (T72 klasė) padovanojo staigmeną – čempiono taurė pirmąkart sužibo Igor Markov rankose. Tik paskutiniuose metruose jam nusileidęs daugkartinis Lietuvos čempionas ir pasaulio čempionato bronzos laimėtojas Deividas Podobajevas tikisi revanšo Naujajame Delyje.
Pasaulio lengvosios atletikos čempionate atletai su triračiais bėgs 100 m ir 400 m (vyrai) distancijas. Kokias viltis pasaulio čempionate puoselėja „Frame Running LT“ sportininkai? Pasiekti geriausią savo šio sezono rezultatą ir, žinoma, aplenkti varžovus iš kitų šalių.
Ką mano apie auklėtinių pasiruošimą šioms varžyboms trenerės ir kokių rezultatų iš jų tikisi?
„Viskas jau padaryta. Manau, Pasaulio lengvosios atletikos čempionatui pasiruošta pagal kiekvieno triratininko galimybes. Aš tikiuosi iš sportininkų tinkamo susikaupimo startuose, pasitikėjimo savo jėgomis ir garbingos kovos.“ teigia Aušra Kriškoviecienė.
Ramūnė Motiejūnaitė dalinasi, kad „Pasiruošimą pasaulio čempionatui pradėjome iš anksto. Keliavome treniruočių etapais ir sunkiai dirbome, todėl, manau, sportininkai nusipelno gerų rezultatų. Dabar jau viskas yra tik jų galvose. Esu tikra, jeigu triratininkai susikoncentruos į bėgimą ir bus 110 proc. varžybose – sulauksime geriausių rezultatų. O norai yra dideli.“
„Esame labai laimingi, kad vos per pusantrų metų galėjome pasiruošti pasaulio čempionatui ir įvykdyti normatyvą. Nepaprastai džiaugiuosi turėdama tokį gabų ir motyvuotą sportininką. Nemėgstu spėlioti iš anksto, bet labai norėtume su Igoriu pagerinti asmenį rekordą ir patekti į finalą. Kad galime siekti aukščiausių tikslų su stipriausiais pasaulio sportininkais, esame dėkingi Aušrai Kriškoviecienei, Denisui Jančenkovui ir Lietuvos paralimpiniam komitetui.“ džiaugiasi Natalija Krakienė.
