Iškilmingoje ceremonijoje apdovanoti VDU studentai sportininkai: aukso ženklas atiteko ir R. Meilutytei

Vytauto Didžiojo universitete varijuoja skirtingų sporto šakų gausa, todėl apdovanojimai buvo įteikti stalo teniso, plaukimo, irklavimo, salės ir paplūdimio tinklinio, badmintono, lengvosios atletikos, futbolo, motociklų sporto, dziudo ir graikų-romėnų imtynių ir krepšinio atstovams.
Pagal studentų sporto pasiekimus Europoje tarp universitetų VDU kyla vis aukščiau – 2022 metais buvo dešimtas, 2023-iaisiais – aštuntas, o 2024 metas pakilo tarp 4-osios ir 5-osios vietų.
Universiteto komanda šiemet jau dešimtą kartą iš eilės ir dvidešimtą kartą per 25 metus tapo Lietuvos studentų krepšinio lygos čempione. Per pastaruosius metus Europos badmintono, dziudo, irklavimo, 3x3 krepšinio, paplūdimio tinklinio, stalo teniso čempionatuose ir žaidynėse VDU studentai iškovojo net 15 aukso, 6 sidabro ir 10 bronzos medalių.
VDU krepšinio komanda šiemet jau dešimtą kartą iš eilės ir dvidešimtą kartą per 25-erius metus tapo Lietuvos studentų krepšinio lygos čempione, o 3x3 krepšininkai per vienerius metus laimėjo auksą nacionaliniame čempionate, SELL žaidynėse, Europos, Universiados ir net Pasaulio pirmenybėse.
Tai pat VDU atletai sėkmingai atstovauja Lietuvai ir olimpinėse žaidynėse – pernai Paryžiuje startavo net 13 VDU studentų ir absolventų.
Palanki ekosistema sportui
Apdovanojimuose dalyvavo VDU rektorius prof. dr. Juozas Augutis, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentė Daina Gudzinevičiūtė, Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kancleris Tomas Didžiulis, asociacijos „LTU Aquatics“ prezidentas Saulius Binevičius, asociacijos Lietuvos krepšinis prezidentas Mindaugas Balčiūnas, VDU absolventas, Kauno „Žalgirio“ klubo vadovas, Paulius Jankūnas ir kiti žinomi sportininkai bei universiteto bendruomenė.
„Ši nuostabi salė turbūt per visą savo gyvenimą nėra mačiusi tiek sporto žvaigždžių ir tokio dėmesio sportui. VDU nuo pat savo įkūrimo garsėjo sporto organizacijomis ir studentų sportiniais pasiekimais, taip pat tokiomis asmenybėmis kaip Valdas Adamkus, kurio vardu ir pavadintas šis nuostabus sporto centras. Vis dėlto ne vien tik infrastruktūros dėka yra visos šios pergalės – viskas prasideda nuo žmonių“, – sakė VDU rektorius prof. dr. J. Augutis.
Anot jo, universiteto plėtojama "artes liberales" filosofija yra tarsi balansas tarp įvairių sričių: mokslo, kūrybos, sporto, todėl nenuostabu, kad didelė VDU bendruomenės dalis eina į sporto centrą ir aktyviai leidžia laiką. „Manau, nebūtų tokių sporto pasiekimų, jei pačioje universiteto bendruomenėje nebūtų susiformavusi palanki ekosistema. Meilė ir supratimas atsiranda tada, kai tai yra bendra mūsų veikla“, – tikino rektorius.
VDU studentus pasveikino ir Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentė Daina Gudzinevičiūtė. „Du gražiausi man žodžiai, apibūdinantys jauną žmogų – studentas ir sportininkas, susirinkę čia. Turbūt ir federacijos atstovai ir treneriai žino, kokia dažnai yra rimta problema būna, kai mokyklą pabaigia sportininkas – kur jam eiti. Tai dabar turiu atsakymą – jam labai gerai bus Vytauto Didžiojo universitete. Matom ir girdim, kad VDU yra geriausiai iš visų universitetų pasirūpinantis savo sportininkais – tai yra, studentais, kurie nori siekti kitokios karjeros, bet tuo pačiu ir sportuoti“, – sakė D. Gudzinevičiūtė.
Jai pritarė ir Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kancleris Tomas Didžiulis, pabrėždamas, kad VDU sportas visuomet buvo aukščiausioje vietoje – mylimas ir gerbiamas.
Rektoriaus padėka už sporto pasiekimus įteikta:
Stalo tenisininkei Kornelijai Ščiglaitei
Plaukikui Kajui Stankevičiui
Lengvaatletei Gabijai Klimukaitei
Lengvaatletei Sonatai Rudytei
Dziudo sportininkui Marijui Mitrochinui
Dziudo sportininkui Matui Norkevičiui
Dziudo sportininkui Augiui Raulušoniui
Badmintonininkui Viliui Bagdanavičiui
Badmintonininkui Andriiui Donui
Badmintonininkui Vladyslavui Stepanchenko
Badmintonininkei Annai Kovalenko
Badmintonininkei Anastasiiai Prokopovych
Vytauto Didžiojo universiteto sidabro sporto pasiekimų ženklas įteiktas:
Plaukikei Ugnei Mažutaitytei
Irkluotojui Aurimui Adomavičiui
Irkluotojui Rokui Jakubauskui
Irkluotojui Benui Paunksniui
Irkluotojui Domantui Riaubai
Irkluotojui Virgilijui Prušinskui
Irkluotojai Ramintai Morkūnaitei
Tinklininkei Martynai Paukštytei
Tinklininkei Viltei Bogdanovič
Paplūdimio tinklininkui Artūr Vincėlovič
Paplūdimio tinklininkui Arnui Rumševičiui
Paplūdimio tinklininkei Irinai Zobninai
Paplūdimio tinklininkei Urtei Andriukaitytei
Badmintonininkui Povilui Bartušiui
Badmintonininkei Samantai Golubickaitei
Badmintonininkui Oleksandrui Shmundiak
Lengvaatlečiui Lukui Šermukšniui
Lengvaatlečiui Kristupui Seikauskui
Lengvaatletei Evai Misiūnaitei
Futbolininkui Lukui Marcinkevičiui
Graikų-romėnų imtynininkui Mindaugui Venckaičiui
Stalo tenisininkei Eglei Jankauskienei
Stalo tenisininkei Vitalijai Venckutei
Motociklininkui Arūnui Gelažninkui
Vytauto Didžiojo universiteto aukso sporto pasiekimų ženklas įteikiamas:
Plaukikei Kotrynai Teterevkovai
Plaukikei Rūtai Meilutytei
Paplūdimio tinklininkui Patrikui Stankevičiui
Paplūdimio tinklininkui Audriui Knašui
Dziudo sportininkui Augustui Šlyteriui
Irkluotojui Armandui Kelmeliui
Irkluotojui Dovydui Nemeravičiui
Irkluotojui Povilui Stankūnui
Irkluotojui Giedriui Bieliauskui
3X3 krepšininkei Dominykai Paliulytei
3X3 krepšininkei Karolinai Kazočiūnaitei
3X3 krepšininkei Gedvilei Savostaitei
3X3 krepšininkei Martynai Petrėnaitei
Krepšininkui Matui Repšiui
Krepšininkui Dominykui Stenioniui
Krepšininkui Modestui Babraičiui
Krepšininkui Gregorui Allikui
Krepšininkui Adomui Sidarevičiui
Krepšininkui Ričardui Butkui
Krepšininkui Mantui Mockevičiui
Krepšininkui Laurynui Klimui
Krepšininkui Žygimantui Sabaliauskui
Krepšininkui Domui Uosiui
Krepšininkui Lukui Uosiui
Krepšininkui Dominykui Černiui
3X3 krepšininkui Nojui Lebskui
3X3 krepšininkui Kajui Leliukui
3X3 krepšininkui Ignui Vaitkui
Krepšininkui Justinui Ramanauskui
Krepšininkui Vitalijui Koziui
Krepšininkui Gyčiui Masiuliui
Krepšininkui Tomui Zdanavičiui
3X3 Krepšininkui Augustinui Mikštui
3X3 krepšininkui Titui Januševičiui
3X3 krepšininkui Gabrieliui Čelkai
3X3 krepšininkui Rokui Jociui
3X3 krepšininkui Evaldui Džiaugiui
3X3 krepšininkui Aurelijui Pukeliui
3X3 krepšininkui Šarūnui Vingeliui
3X3 krepšininkui Marijui Užupiui
VDU aukso sporto pasiekimų ženklas įteiktas 3X3 krepšininkų treneriui Dainiui Novickui
Už sveikos gyvensenos propagavimą bei ilgametę ir nuoseklią veiklą įtraukiant universiteto bendruomenę į sporto veiklas, atliekant sporto organizacinį bei vadybinį darbą ugdant studentus, kurio rezultate buvo pasiekti aukšti universiteto sportininkų rezultatai, Vytauto Didžiojo universiteto sidabro medaliu apdovanotas Alfonsas Kazlauskas.
Už efektyvų sporto ir sveikatingumo veiklų vykdymą atliekant sporto organizacinį bei vadybinį darbą, universiteto reprezentavimą bei studentų įtraukimą į sportinę veiklą prisidedant prie jų ugdymo, kurio rezultate buvo pasiekti aukšti universiteto sportininkų rezultatai, Vytauto Didžiojo universiteto sidabro medaliu apdovanotas Airidas Nutautas.
Už ilgametį ir nuoseklų darbą bei aukštus Vytauto Didžiojo universiteto sportininkų pasiekimus reprezentuojančius ir garsinančius universiteto vardą Lietuvoje, Europoje ir Pasaulyje, universiteto aukso medaliu apdovanotas VDU Sporto centro vadovas doc. dr. Vladas Juknevičius.
