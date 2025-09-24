Po įspūdingo nokauto – lietuvio kontraktas su UFC

M.Kondratavičius „Dana White Contender Series“ dvikovą su kroatu Džani Barbiru baigė greitai – vos po 66 sekundžių lietuvis pasiekė pergalę techniniu nokautu. Tai buvo pirmasis kroato pralaimėjimas ringe.
Kaune įsikūrusiam „Fighter House“ atstovaujantis kovotojas po tokio pasirodymo sulaukė išskirtinio šanso – jam buvo įteiktas UFC kontraktas.
UFC prezidento Dana White'o teigimu, ties M.Kondratavičiaus pasirašymu net nebuvo dvejota (angl. no-brainer).
Iš viso kontraktus gavo 4 vyrai – Rafaelis Tobias, Javieras Reyesas, M.Kondratavičius ir Murtazali Magomedovas – ir dvi moterys: Jeisla Chaves ir Sofia Montenegro.
M.Kondratavičius tapo trečiuoju lietuviu, turinčiu kontraktą su UFC. Iki tol su prestižine mišrių kovos menų organizacija kontraktus turėjo Ernesta Kareckaitė ir Modestas Bukauskas. UFC taip pat kovoja JAV lietuvė Rose Namajunas, ne kartą tapusi savo svorio kategorijos čempione, ir lietuviškų šankų turinti Jasmine Jasudavicius.
M.Kondratavičiaus pergalė: