Teniso treniruotės – Vilniaus katedros aikštėje

Vilniaus teniso akademija 20 mini teniso kortų įrengė pačioje sostinės širdyje – katedros aikštėje. Būtent čia kiekvienas norintis galėjo išbandyti šios sporto šakos subtilybes ir sudalyvauti pusvalandį trunkančioje treniruotėje, vedamoje akademijos trenerių.
„Puikus šeštadienis, puikios nuotaikos. Labai tikiuosi, kad dalis iš tų žmonių – vaikų, suaugusių, senjorų, kurie tenisą pirmą kartą išbandė Katedros aikštėje, susidomėjo šiuo sportu ir netrukus grįš jau į tikrus teniso kortus“, – sakė Vilniaus teniso akademijos vyriausioji trenerė Edita Liachovičiūtė.
Vilniaus teniso akademija projektą „Teniso festivalis“ vykdo jau ketvirtus metus, jo partneris - Nacionalinė sporto agentūra. Projekto tikslas - supažindinti vilniečius ir sostinės svečius su tenisu ir taip skatinti fizinį aktyvumą.
Vilniaus teniso akademija yra didžiausia teniso mokykla Lietuvoje. Šiuo metu joje treniruojasi 660 vaikų. Akademijoje dirba 32 teniso ir 2 fizinio rengimo treneriai.
Kasmet akademija rengia maždaug dvi dešimtis nacionalinių ir tarptautinių turnyrų įvairių amžiaus grupių tenisininkams.