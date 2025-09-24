Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
SportasKitos naujienos

Teniso treniruotės – Vilniaus katedros aikštėje

2025 m. rugsėjo 24 d. 10:31
Savaitgalį maždaug pusė tūkstančio vilniečių ir sostinės svečių pirmą kartą į rankas paėmė teniso raketę ir kamuoliuką. Tiesa, kad tai padarytų, jiems nereikėjo eiti į „SEB areną“, Bernardinų parko teniso aikštyną ar kitą tenisą žaisti skirtą vietą.
Daugiau nuotraukų (4)
Vilniaus teniso akademija 20 mini teniso kortų įrengė pačioje sostinės širdyje – katedros aikštėje. Būtent čia kiekvienas norintis galėjo išbandyti šios sporto šakos subtilybes ir sudalyvauti pusvalandį trunkančioje treniruotėje, vedamoje akademijos trenerių.
„Puikus šeštadienis, puikios nuotaikos. Labai tikiuosi, kad dalis iš tų žmonių – vaikų, suaugusių, senjorų, kurie tenisą pirmą kartą išbandė Katedros aikštėje, susidomėjo šiuo sportu ir netrukus grįš jau į tikrus teniso kortus“, – sakė Vilniaus teniso akademijos vyriausioji trenerė Edita Liachovičiūtė.
Vilniaus teniso akademija projektą „Teniso festivalis“ vykdo jau ketvirtus metus, jo partneris - Nacionalinė sporto agentūra. Projekto tikslas - supažindinti vilniečius ir sostinės svečius su tenisu ir taip skatinti fizinį aktyvumą.
Vilniaus teniso akademija yra didžiausia teniso mokykla Lietuvoje. Šiuo metu joje treniruojasi 660 vaikų. Akademijoje dirba 32 teniso ir 2 fizinio rengimo treneriai.
Kasmet akademija rengia maždaug dvi dešimtis nacionalinių ir tarptautinių turnyrų įvairių amžiaus grupių tenisininkams.
TenisasVilniaus katedros aikštė

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.