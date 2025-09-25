„Kažkokia nesąmonė“: Rusijos tenisininkė urzgia ant ukrainiečių ir sako V. Putino kritikuoti negalima

V.Djačenko vis tai pareiškė interviu rusų portalui sports.ru. Ji pažymėjo, kad ukrainiečių tenisininkės neturėtų reikalauti, kad varžybose dalyvaujančios rusės pasmerktų jų šalies agresiją prieš nepriklausomą Ukrainą..
Be to, trijų Moterų teniso asociacijos (WTA) turnyrų nugalėtoja išreiškė absurdišką nuomonę, kad Rusijos piliečiai neturi teisės kritikuoti diktatoriaus Vladimiro Putino ir jo režimo.
„Ką tik žaidžiau prieš kažkiek matytą anksčiau ukrainietę Bad Homburge ir ji man nepadavė rankos. Net kai žaidžiu prieš visiškai nepažįstamas ukrainietes, jos vis tiek nespaudžia rankos po mačo. Juk aš rusė.
Niekas iš ukrainiečių su namini nesisveikina. Kaip suprantu, pas jas dabar tokios taisyklės yra. Bet ir aš pati dabar nepuolu su jomis sveikintis – net nebandau, nes žinau, kad nieko nebus.
Ukrainietė Elina Svitolina kartą pasakė į mūsų pusę, kad turėtume arba visai nežaisti prieš Ukrainos tenisininkes, arba keltis iš Rusijos su šeima į užsienį.
Tai kažkokia nesąmonė. Mūsų tėvams po 70–80 metų, kur jie kelsis. Ar galima kritikuoti mūsų vyriausybę? Nemanau. Tai tavo šalis, tavo tėvynė. Šioje situacijoje nėra prasmės kritikuoti. Ypač todėl, kad esame tenisininkai – ką mes žinome apie politiką? Lakstome, mojuojame raketėmis aikštelėje ir viskas“, – sakė V.Djačenko.
Įdomu tai, kad jos politikos neišmanymas nesutrukdė tenisininkei 2014 m. paremti Krymo aneksiją žodžiais „Putinai, bravo“, taip pat paraginti žmones žiūrėti tiesioginę klausimų-atsakymų laidą su Kremliaus diktatoriumi V.Putinu.
2022-siais ji išgarsėjo isterika socialiniuose tinkluose, kai jai buvo neleista įlipti į Lenkijos oro linijų – LOT lėktuvo skrydį iš Kairo į Varšuvą, nes ant jos bilieto buvo įrašyta, kad ji yra rusė.
„WTA galvoja tik apie Ukrainos tenisininkes. Apie ruses negalvoja. Mes negalime skraidyti į turnyrus Lenkijoje, Čekijoje, į kokius turnyrus Estijoje.
Bet ten juk vyksta WTA turnyrai. Ar tai normalu? Pasakysite, kad reikia skristi kitomis oro linijomis, kurios įsileidžia į lėktuvą?. Bet šalis tavęs neįsileis, jei tu neturi leidimo gyventi užsienio valstybėje. O aš tokio dokumento neturiu, – piktinosi interviu V.Djačenko.
Ji taip pat pasiskundė rusų žiniasklaidai, kad negali užsienyje pilnavertiškai gydytis, nes yra rusė.
„Štai pavyzdys: Suomijoje man buvo atliktos dvi operacijos pas geriausią achilo sausgyslės specialistą. 2022 metų pabaigoje susižeidžiau ir parašiau jam: „Ar galiu vėl atvykti pas jus?“ Jie privertė mane atsakymo laukti mėnesį.
Teisingiau, jo nebuvo – jokio. Tik tada kažką supratau ir paklausiau: „Ar problema yra ta, kad esu rusas?“ Jis atsakė paprastai – „na, taip“. Manęs taip jis ir nepriėmė.
Žmogus, kuris man anksčiau atliko dvi operacijos, mane atstūmė, nes buvau rusė“, – guodėsi rusų tenisininkė.