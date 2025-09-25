Dziudo klubas ir federacija santykius aiškinsis tarptautiniame teisme

VšĮ Dziudo klubas „DZIUDO TEM“ kreipėsi į teismą siekdamas panaikinti LDF sprendimą jį šalinti iš narių. Klubas taip pat norėjo, kad arba susitarimas tarp šiųdviejų pusių ginčus spręsti arbitražiniame teisme būtų pripažintas negaliojančiu, arba negaliojančiu taptų LDF įstatų punktas apie galimą arbitražo teismą.
Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Virginija Melienė išnagrinėjo civilinę bylą ir nusprendė, kad į įstatus įtraukta arbitražinio teismo sąlyga buvo teisėta. Taip pat buvo nustatyta, kad šalys savo ginčus dabar turės spręsti Tarptautiniame Sporto Arbitražo Teisme (CAS), nes nagrinėjama situacija patenka po būtent šio teismo jurisdikcija.
Teismas patikslintą ieškinį paliko nenagrinėtą ir priteisė Lietuvos dziudo federacijai iš VšĮ Dziudo Klubas „DZIUDO TEM“ 8 309,07 Eur bylinėjimosi išlaidų.
Tarp LDF narių klubas „Dziudo Tem“ nėra įrašytas.