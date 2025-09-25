E. Butvilas atsisveikino su turnyru Orleane ir kitą savaitę smuks ATP reitinge

Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
2025 m. rugsėjo 25 d.
Lrytas.lt
Lietuvis Edas Butvilas atsisveikina su Prancūzijos Orleane vykstančiu ATP „Challenger“ serijos „Co'met Orleans Open“ teniso turnyru. 21-erių lietuvis (ATP-217) varžybų aštuntfinalyje po beveik dviejų su pusę valandos dramos 6:4, 3:6, 4:6 krito prieš 19-metį norvegą Nicolą Budkovą Kjaerą (ATP-155).
Nors pirmąjį setą E.Butvilas laimėjo, o antrame pirmavo 2:0, norvegas atsitiesė ir jį laimėjo. Trečiame sete vyko permaininga kova, tačiau N.Budkovas Kjaeras laimėjo ir lietuvio padavimą ir pirmavo 5:2.
Nenorėjęs nusileisti E.Butvilas laimėjo ne tik svetimą, bet ir savo padavimus bei sumažino atsilikimą iki 4:5. Tačiau išlyginti skirtumo nesugebėjo.
Šie tenisininkai vienas prieš kitą anksčiau žaidę nebuvo.
E. Butvilas Prancūzijoje iš viso pelnė 8 ATP reitingo taškus ir 3055 eurų premiją. Nežengęs aukščiau, lietuvis prarado nemažai reitingo taškų ir kitą savaitę gali nukristi per 70 vietų į 287-ąją poziciją.
ATP „Challenger“ serijos vyrų teniso turnyro Orleane prizų fondą sudaro 181,25 tūkst. eurų.
