E. Butvilas atsisveikino su turnyru Orleane ir kitą savaitę smuks ATP reitinge

Nors pirmąjį setą E.Butvilas laimėjo, o antrame pirmavo 2:0, norvegas atsitiesė ir jį laimėjo. Trečiame sete vyko permaininga kova, tačiau N.Budkovas Kjaeras laimėjo ir lietuvio padavimą ir pirmavo 5:2.
Nenorėjęs nusileisti E.Butvilas laimėjo ne tik svetimą, bet ir savo padavimus bei sumažino atsilikimą iki 4:5. Tačiau išlyginti skirtumo nesugebėjo.
Šie tenisininkai vienas prieš kitą anksčiau žaidę nebuvo.
E. Butvilas Prancūzijoje iš viso pelnė 8 ATP reitingo taškus ir 3055 eurų premiją. Nežengęs aukščiau, lietuvis prarado nemažai reitingo taškų ir kitą savaitę gali nukristi per 70 vietų į 287-ąją poziciją.
ATP „Challenger“ serijos vyrų teniso turnyro Orleane prizų fondą sudaro 181,25 tūkst. eurų.