Pavienės dvivietės pasaulio čempionate tiek lietuviai vyrai, tiek moterys liko be medalių

2025 m. rugsėjo 25 d. 10:33
Šanchajuje (Kinija) vykstančiame 2025 m. pasaulio irklavimo čempionate ketvirtadienį įvyko pirmieji finalai, kuriuose startavo ir dvi Lietuvos įgulos.
Povilas Juškevičius ir Arnedas Kelmelis vyrų pavienių dviviečių valčių (M2-) A finale buvo penkti! Lietuvių laikas – 6:53,07 min.
Pasaulio čempionais tapo Naujosios Zelandijos duetas Oliveris Welchas ir Benjaminas Tayloras (6:37,87 min.), sidabro medalius iškovojo rumunai Florinas Arteni ir Florinas Lehaci (6:42,85 min.), bronzą laimėjo Jonah Plockas ir Patrickas Brunneris iš Šveicarijos (6:43,84 min).
22-ejų metų P.Juškevičiui tai buvo pirmasis karjeroje pasaulio čempionato A finalas. 2022-aisiais jis kartu su vyrų pavienės keturvietės įgula (M4-) varžėsi C finale. Tuo metu šiemet 23-iąjį gimtadienį švesiančiam A.Kelmeliui šios planetos pirmenybės yra apskritai debiutinės.
Tuo metu Kamilė Kralikaitė ir Ugnė Juzėnaitė moterų pavienių dviviečių valčių (W2-) B finale distanciją įveikė per 7:37,98 min. ir finišavo ketvirtos bei galutinėje rikiuotėje užėmė 10-ą vietą.
Greičiausios šiame finale buvo čilietės seserys Melita ir Antonia Abraham (7:25,83 min.), antros finišavo čekės Anna Santruckova ir Pavlina Flamikova (7:28,57 min.), trečios – šveicarės Lisa Loetscher ir Celia Dupre (7:31,44 min.).
24-erių metų olimpietei Kamilei tai – antrasis karjeros pasaulio irklavimo čempionatas, o metais jaunesnei Ugnei – pirmasis. 2023 m. Kamilė kartu su Ieva Adomavičiūtė būtent šioje W2- valčių klasėje užėmė 11-ą vietą.
Abu mūsų rinktinės debiutantai – U. Juzėnaitė ir A. Kelmelis – Šanchajuje dar startuos naujoje rugtyje – mišrių porinių dviviečių valčių (Mix2x) varžybose. Atrankiniai ir finaliniai plaukimai vyks rugsėjo 28 d.
