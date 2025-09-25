V. Gaubas Portugalijoje žengė į ketvirtfinalį

Lisabonoje (Portugalija) tęsiasi ATP „Challenger“ serijos „Lisboa Belem Open“ vyrų teniso turnyras, o jame sėkmingai kovoja lietuvis 20 metų Vilius Gaubas. Varžybų aštuntfinalyje trečiadienį 20-metis V.Gaubas (ATP-161) po beveik dviejų su pusę valandos kovos 7:5, 7:6(5) įveikė vardinį kvietimą gavusį 30-metį portugalą Frederico Ferreirą Silvą (ATP-234).
V. Gaubui ši pergalė atnešė 14 ATP reitingo taškų ir 4195 eurus premijinių. Ketvirtfinalyje mūsiškio lauks 20-metis ispanas Danielis Merida (ATP-173).
ATP „Challenger“ serijos vyrų teniso turnyro Lisabonoje prizų fondą sudaro 145 tūkst. eurų.