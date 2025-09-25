Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
SportasKitos naujienos

V. Gaubas Portugalijoje žengė į ketvirtfinalį

2025 m. rugsėjo 25 d. 00:14
Lrytas.lt
Lisabonoje (Portugalija) tęsiasi ATP „Challenger“ serijos „Lisboa Belem Open“ vyrų teniso turnyras, o jame sėkmingai kovoja lietuvis 20 metų Vilius Gaubas. Varžybų aštuntfinalyje trečiadienį 20-metis V.Gaubas (ATP-161) po beveik dviejų su pusę valandos kovos 7:5, 7:6(5) įveikė vardinį kvietimą gavusį 30-metį portugalą Frederico Ferreirą Silvą (ATP-234).
Daugiau nuotraukų (2)
V. Gaubui ši pergalė atnešė 14 ATP reitingo taškų ir 4195 eurus premijinių. Ketvirtfinalyje mūsiškio lauks 20-metis ispanas Danielis Merida (ATP-173).
ATP „Challenger“ serijos vyrų teniso turnyro Lisabonoje prizų fondą sudaro 145 tūkst. eurų.
TenisasVilius Gaubas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.