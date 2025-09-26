Lietuvos irkluotojų ketvertukas – ketvirtas pasaulyje

Galingais yriais startavę ir šiek tiek priekyje pairklavę Dovydas Stankūnas, Mantas Juškevičius, Povilas Stankūnas ir Domantas Stankūnas įpusėjus distancijai buvo penkti. Likus 500 metrų iki finišo mūsiškiai išsiveržė į ketvirtą poziciją ir bandė spurtuoti, tačiau ir varžovai apsukų nemažino, tad prie jų pavyko tik priartėti, bet ne aplenkti.
Ketvirtą vietą pasaulyje užėmusį lietuvių ketvertuką nuo medalio skyrė 1,53 sek.
„Geras rezultatas. Žinoma, tikėjomės geresnio, norėjome geresnio, bet esame patenkinti“, – vertino Domantas.
Planetos čempionais tapo įspūdingą tempą pademonstravę britai (5:48,48 min.), sidabro medalius iškovojo rumunai (5:50,56 min.), bronzą laimėjo olandai (5:52,01 min.), o už lietuvių nugarų liko australai (5:58,60 min.) ir prancūzai (6:01,10 min.).
„Tikėjome, kad galime laimėti medalį, bet atidavėme visas jėgas, o varžovai buvo stipresni“, – pabrėžė Mantas.
Broliai Stankūnai ir M. Juškevičius į vieną valtį susėdo tik šią vasarą ir jau birželio pabaigoje iškovojo bronzą Pasaulio taurės antrajame etape Lozanoje (Šveicarija).
Povilas su Mantu 2022-ųjų planetos pirmenybėse taip pat irklavo pavienę keturvietę. Tąkart kompanijoje su Martynu Džiaugiu ir Povilu Juškevičiumi buvo užimta 5-oji vieta C finale ir 17-oje bendrojoje įskaitoje.
Visiems keturiems vyrams tai buvo pirmasis pasaulio čempionato A finalas jų karjerose. Povilo ir Manto geriausi pasiekimai – C finalas, o Domantas ir Dovydas 2022 m. kartu pavienėje dvivietėje valtyje (M2-) irklavo B finale.