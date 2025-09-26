Savo komentaru apie krepšinį pagarsėjęs olimpinis čempionas atskleidė, kada baigs karjerą

Neseniai pasibaigusiame pasaulio lengvosios atletikos čempionate Tokijuje 28-erių amerikietis iškovojo auksą 200 metrų bėgimo rungtyje ir bronzą 100 metrų sprinte, nusileidęs dviems Jamaikos atletams: Oblique'ui Seville ir Kishane'ui Thompsonui.
Paskutinę turnyro dieną N.Lylesas kartu su kitais trimis JAV atstovais – Christianu Colemanu, Kennethu Bednareku ir Courtney Lindsey – laimėjo aukso medalius ir 4x100 m rungtyje.
Iš viso N.Lyleso kraityje – trys olimpiniai medaliai (auksas 2024 m. Paryžiaus olimpiadoje, bronza 2020 m. ir 2024 m.) ir net aštuoni pasaulio čempionato aukso medaliai (du 2019 m., vienas 2022m., trys 2023 m. ir du 2025 m.).
„Žinosiu, kad bėgau paskutinį kartą, kai paliksiu pasaulio čempionatą be medalių ir tai padarysiu ne dėl traumos. Kai neiškovosiu medalių ar nepateksiu į komandą, nes nebebūsiu tarp geriausių, kitąmet bus laikas gulbės giesmei ir metas kitai bėgikų kartai“, – „Speakeasy“ tinklalaidėje teigė sportininkas.
Pasaulinėje žiniasklaidoje N.Lyleso pavardė garsiausiai buvo girdima prieš dvejus metus, kai amerikietis viešai iškeikė pasaulio čempionais save laikančius NBA lygos nugalėtojus. „Kieno pasaulio čempionai? Amerikos?“ – tada teigė bėgikas.
N.Lylesui priklauso ketvirtas geriausias visų laikų rezultatas 200 metrų bėgime – 19,31 sekundės. Jį sąraše lenkia tik sprinto legenda Usainas Boltas, kuriam priklauso ir rungties pasaulio rekordas (19,19 sekundės), bei taip pat iš Jamaikos kilęs Yohanas Blake'as (19,26 s).