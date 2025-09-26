V. Senkutė ir G. Bieliauskas pateko į pasaulio čempionato A finalus

Į A finalą užtikrintai pateko Viktorija Senkutė. 2024 m. Paryžiaus olimpinių žaidynių bronzos medalio laimėtoja moterų vienviečių valčių (W1x) antrajame pusfinalio plaukime distanciją įveikė per 7:32,11 min. ir finišavo antroje pozicijoje.
Puikią taktiką pasirinkusi lietuvė pusę distancijos irklavo šalia lyderių trejeto, o tuomet įjungė aukštesnę pavarą ir užtikrintai pateko tarp 6 stipriausių vieninvietininkių pasaulyje.
Greitesnė už Viktoriją buvo tik airė Fiona Murtagh (7:29,61 min.), o į A finalą taip pat pateko ir ispanė Esther Briz Zamorano (7:36,82 min.). Kitame pusfinalyje tris pirmas vietas užėmė britė Lauren Henry (7:28,75 min.), danė Frida Sanggaard Nielsen (7:33,93 min.) ir vokietė Alexandra Foester (7:38,20 min.).
V. Senkutei tai bus antrasis karjeroje pasaulio čempionato A finalas – 2023 metais metais ji taip pat moterų vienviečių valčių klasėje užėmė 6-ą vietą.
O štai Giedrius Bieliauskas į planetos pirmenybių A finalą pateko pirmą kartą karjeroje. Lietuvis vyrų vienviečių valčių (M1x) antrajame pusfinalio plaukime distanciją įveikė per 6:57,27 min. ir finišavo trečioje pozicijoje.
Įspūdingai irklavęs Giedrius pirmas buvo net 1500 metrų, o pačioje distancijos pabaigoje jį aplenkė neutralus atletas (6:54,29 min.) ir urugvajietis Bruno Cetraro Berriolo (6:56,99 min.).
Dėl medalių sekmadienį taip pat kovos kitą pusfinalį įveikę vokietis Oliver Zeidler (6:52,52 min.), olandas Simon van Dorp (6:53,51 min.) ir graikas Stefanos Ntouskos (6:53,62 min.).
Geriausias G. Bieliausko pasiekimas ankstesniuose čempionatuose – B finalai su vyrų porinės keturvietės įgula (2022 m.) ir vyrų porine dviviete valtimi (2023 m.).
Sekmadienį moterų vienvietininkių A finalas prasidės 9:17 val. Lietuvos laiku, o vyrų – 9:31 val. Lietuvos laiku.
Viktorija Senkutė Giedrius Bieliauskas irklavimas
