Vilius Gaubas lengvai įveikė reitingo kaimyną ir pateko į turnyro Portugalijoje pusfinalį

2025 m. rugsėjo 26 d. 18:23
Lrytas.lt
Vilius Gaubas (ATP-165) užtikrintai 6:1, 6:4 įveikė ATP reitingo kaimyną Danielį Meridą (ATP-173) ir prasibrovė į „ATP Challenger“ turnyro Lisabonoje pusfinalį.
Lietuviui už šį pasiekimą jau atiteko 25 ATP reitingo taškai bei 7225 eurų čekis. Pusfinalyje jo lauks Marco Trungelliti (ATP-143) ir Ignacio Buse (ATP-116) poros nugalėtojas.
V.Gaubas mačą pradėjo puikiai, dukart laimėdamas geimus varžovui paduodant ir pirmajame sete įsiveržė į priekį 4:0. Nors vėliau ir pralaimėjo geimą paduodamas, greitai atsitiesė, laimėjo du geimus paeiliui ir užtikrinta nata į savo sąskaitą įsirašė pirmąjį setą.
Antrajame sete kova buvo jau kur kas atkaklesnė. Abu tenisininkai keitėsi laimėtais geimais, kol septintajame lietuvis perlaužė varžovo pasipriešinimą. Po poros geimų V.Gaubas mačą ir užbaigė.
Lietuvis žymiai geriau išnaudojo progas laimėti priešininko padavimą. Kai V.Gaubas iš 7 turėtų progų išnaudojo keturias, 20-metis ispanas iš penkių išnaudojo vos vieną.
Tai – antrasis V.Gaubo kartas dalyvaujant turnyre Lisabonoje. Praėjusiais metais lietuvis iškrito jau pirmajame rate.
Vilius GaubasATP Challenger Tour

