D. Dirkstys po įspūdingos kovos: „Aš nematau čia didelės pergalės“

Iki dvikovos abu atletai ne kartą pašiepė vienas kitą, o kova buvo vadinta mūšiu dėl Klaipėdos, mat abu kovotojai kilę iš būtent šio miesto. Prieš kovą D.Dirkstys save vadino universalesniu kovotoju. N.Kanišauskas tuo tarpu savo oponentui buvo įpiršęs „Priekulės princo“ pravardę.
Pirmasis į ringą žengė N.Kanišauskas pagal "The White Stripes" dainą "Seven Nation Army" ir buvo pasitiktas gausiomis ovacijomis. Vėliau sekė ir D. Dirkstys.
Jo pristatymas prasidėjo keturių šokėjų pasirodymu. Vos tik pasirodęs D.Dirkstys buvo nušvilptas.
Abu atletai kovojo svorio kategorijoje iki 84 kilogramų pagal kikbokso taisykles – faktas, kuris palankesniu prieš kovą buvo laikytas D.Dirksčiui dėl N.Kanišausko mišrių kovos menų (MMA) profilio, nes kikboksas jam nėra pagrindinė disciplina.
Kova prasidėjo aktvyiais D.Dirksčio veiksmais. 23-ejų kovotojas greitai parbloškė savo oponentą, vėliau tai padarė dar vieną kartą.
Neilgtrukus sekė ir pirmasis nokdaunas, po kurio teisėjas paskelbė, kad kova baigiasi techniniu nokautu. Dvikova truko vos 62 sekundes.
„Ačiū Dievui, be Dievo čia negalėčiau būti“, – po kovos kalbėjo D.Dirkstys.
„Aš nematau čia kaip didelės pergalės, nematau čia kaip vieno laimėjimo. Aš noriu judėti toliau, aš noriu paimti pasaulį. Aš noriu savo likusią karjerą, jei leis galimybės ir nebus traumų, pasiaukoti sportui, sunkiai dirbti ir įeiti į istoriją“, – vėliau pridėjo jis.
