Triračių sporto atstovė Bela Mokus – pasaulio vicečempionė

Lietuvos sportininkė, kuri varžosi T71 klasėje, atstumą įveikė per 21,53 sek. ir užėmė antrąją vietą. B. Morkus nusileido tik Thekrai Alkaabi iš Jungtinių Arabų Emyratų, kuri finišavo per 19,89 sek. ir pagerino pasaulio rekordą. Prieš tai pasaulio rekordas (20,08 sek.) priklausė B. Morkus.
„Jaučiuosi labai gerai. Savo pasirodymą taip pat vertinu gerai, juk tai yra pasaulio čempionatas. Nors savo asmeninio rezultato ir nepagerinau, bet antroji vieta irgi yra labai gerai. Sunkiausia buvo kovoti su karščiu ir adaptacija, nors, žinoma, ir varžovai nebuvo silpni. Pasaulio čempionatas suorganizuotas gerai, viskas vyksta sklandžiai, mes viskuo aprūpinti. Labai norėčiau padėkoti savo treneriams, visiems tiems, kurie mane palaikė, Lietuvos paralimpiniam komitetui, Lietuvos neįgaliųjų sporto federacijai, kad suteikė galimybę dalyvauti pasaulio čempionate. Labai jaudinuosi, iškovojau Lietuvai sidabrą – tai yra „oho“!“, – kalbėjo naujoji pasaulio vicečempionė B. Morkus.
Kita mūsų šalies atstovė – Viktorija Žižmaraitė (T71 klasė) – šioje rungtyje pasiekė asmeninį rekordą ir užėmė šeštąją poziciją (34,55 sek.). Iš viso čia kovojo septynios lengvaatletės.
„Jaučiamės puikiai. Sidabro medalis yra labai svarbu ir visai Lietuvai, ir mums. Šeštoji vieta taip pat yra labai gerai, juk tai yra pasaulio čempionatas. Tokie rezultatai buvo pasiekti dėl sunkaus ir ilgo darbo. Bela sportuoja jau septynerius metus ir tai daro kasdien. Tikrai įdėta daug pastangų. Stengėsi ir Bela, ir federacija, ir Lietuvos paralimpinis komitetas, todėl ir pasiekėme tokius rezultatus. Sąlygos čempionate yra geras, tik gal kiek per karšta, tad svarbu labai gerai pailsėti“, – teigė trenerė, Lietuvos triračių sporto asociacijos prezidentė Aušra Kriškoviecienė.
„Tai tikrai yra didžiulė pergalė ir atpildas, nes tikrai labai daug dirbome. Abi šios mūsų sportininkės sunkiai dirbo. Viktorija dar pagerino savo rezultatą. Labai džiugu tai matyti. Sėkmę lėmė sunkus darbas. Juk sporte nuolat reikia dirbti“, – pridūrė trenerė Ramunė Motiejūnaitė.
Tuo metu Ramūnas Verbavičius, besivaržantis F55 klasėje, rutulio stūmimo kvalifikacijoje užėmė ketvirtąją poziciją ir kovą tęs finale. Lietuvos atletas rutulį nustūmė 10 m 58 cm ir pakartojo geriausią sezono rezultatą. Iš dešimties paraatletų į finalą, kuris vyks rytoj 11.35 val. Lietuvos laiku, prasibrovė keturi.
„Startavome įspūdingai! Sidabro medalis, pagerinti asmeniniai rezultatai, iškovota vieta finale. Ir tai pasiekta nepaisant traumų, alinančio karščio, kuris čia visiems yra didžiausias iššūkis. Apskritai, sąlygos čia yra puikios, pirmą kartą pasaulio lengvosios atletikos čempionatą organizuojanti Indija daro viską, kad atletų patirtis būtų tik gera. Nors, žinoma, kultūriniai skirtumai įneša tam tikros sumaišties. Labai kviečiu palaikyti mūsų sportininkus artimiausias dešimt dienų, jie tikrai darys viską, kad mūsų vėliava kiltų kuo aukščiau“, – teigė Lietuvos paralimpinio komiteto generalinė sekretorė Asta Narmontė.
Lietuvių startų pasaulio lengvosios atletikos čempionate Indijoje tvarkaraštis:
Rugsėjo 28 d., sekmadienis
Ramūnas Verbavičius (F55 klasė) – rutulio stūmimas, finalas
Kotryna Žižmaraitė (T72 klasė) – 400 m triračių bėgimas
Deividas Podobajevas (T72 klasė) – 400 m triračių bėgimas
Igor Markov (T72 klasė) – 400 m triračių bėgimas
Artūras Plodunovas (T72 klasė) – 400 m triračių bėgimas
Genadij Zametaškin (F32 klasė) – kuokelė, finalas
Rugsėjo 29 d., pirmadienis
Genadij Zametaškin (F32 klasė) – rutulio stūmimas, kvalifikacija
Kęstutis Skučas (F52 klasė) – disko metimas, finalas
Raimondas Dabužinskas (F52 klasė) – disko metimas, finalas
Rugsėjo 30 d., antradienis
Jonas Spudis (F44 klasė) – ieties metimas
Deividas Podobajevas (T72 klasė) – 100 m triračių bėgimas
Igor Markov (T72 klasė) – 100 m triračių bėgimas, finalas
Artūras Plodunovas (T72 klasė) – 100 m triračių bėgimas, finalas
Kotryna Žižmaraitė (T72 klasė) – 100 m triračių bėgimas
Kęstutis Skučas (T52 klasė) – 400 m pusfinaliai
Spalio 1 d., trečiadienis
Oksana Dobrovolskaja (F11 klasė) – disko metimas
Genadij Zametaškin (F32 klasė) – rutulio stūmimas, finalas
Kęstutis Skučas (T52 klasė) – 400 m finalas
Spalio 2 d., ketvirtadienis
Donatas Dundzys (F37 klasė) – disko metimas
Karolis Virkutis (F34 klasė) – ieties metimas, finalas
Andrius Skuja (F46 klasė) – rutulio stūmimas
Spalio 3 d., penktadienis
Jonas Spudis (F44 klasė) – disko metimas, finalas
Ramūnas Rojus (F57 klasė) – rutulio stūmimas, kvalifikacija
Spalio 4 d., šeštadienis
Karolis Virkutis (F34 klasė) – rutulio stūmimas, kvalifikacija
Eugenijus Vaičaitis (F34 klasė) – rutulio stūmimas, kvalifikacija
Ramūnas Rojus (F57 klasė) – rutulio stūmimas, finalas
Osvaldas Kucavičius (F12 klasė) – ieties metimas
Spalio 5 d., sekmadienis
Karolis Virkutis (F34 klasė) – rutulio stūmimas, finalas
Eugenijus Vaičaitis (F34 klasė) rutulio stūmimas, finalas
Kęstutis Skučas (T52 klasė) – 1500 m, finalas