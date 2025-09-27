UTMA kovos prasidėjo nokautų lietumi

Renginys Nemuno saloje vyksta 3 dalimis. Iš pradžių vyko penkios „Early prelims“ kovos, nuo 19 val. eilė tenka „prelims“ kovoms“ ir galiausiai vyks 5 pagrindinės UTMA kovos bei papildoma ir ilgai laukta boksininko Eimanto Stanionio dvikova.
Svarbiausiose UTMA dvikovose Dominykui Dirksčiui iššūkį mes jau pergalingai šioje organizacijoje debiutavęs Naglis Kanišauskas, o Raimondas Avlasevičius su Nikola Cvetkovičiumi ir Dovydas Levickis su Artūru Brižinsku kovos dėl UTMA diržų.
Vakarą vainikuos buvusio pasaulio WBA čempiono Eimanto Stanionio ir Pietų Afrikos kovotojo Jabulani Makhense kova.
Eiga:
Iš pradžių žiūrovai galėjo mėgautis nokautų šou. „Early prelims“ kovose E. Skurdelis susitvarkė su J. Johnsonu, A. Trofimčukas įveikė D. Sudurovą, R. Liorančas nuaglėjo V. Kaminiarį, A. Baniulis neturėjo vargo prieš M. Elbouchaibi, o J. Jazevičius susitvarkė prieš A. Velenčiuką.
Preliminarių kovų starte lietuviui Evaldui Balsiui ir latviui Aleksandrui Čerkesovui prireikė papildomo raundo, kad būtų išaiškintas nugalėtojas. Galiausiai po keturių raundų teisėjų sprendimu pergalę vis dėlto iškovojo lietuvis.
Pagrindinių „UTMA 13“ vakaro kovų sąrašas:
Isa Gočmenas – Deividas Jemeljanovas, kikbokso kova, svorio kategorija iki 82 kg.
Deividas Danyla – Arnas Kalasiūnas, Muaythai kova, svorio kategorija iki 67 kg.
Dovydas Levickis – Artūras Brižinskas, kikbokso kova, svorio kategorija iki 63,5 kg.
Dominykas Dirkstys – Naglis Kanišauskas, kikbokso kova, svorio kategorija iki 84 kg.
Raimondas Avlasevičius – Nikola Cvetkovič, kikboksas, svorio kategorija iki 75 kg.
Eimantas Stanionis (15–1, 9 KO) – Jabulani Makhense (16–2, 8 KO), boksas, svorio kategorija iki 68 kg.