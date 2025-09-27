Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
SportasKitos naujienos

UTMA kovotojas nelegalius žiūrovus išvadino moliais ir moliūgais

2025 m. rugsėjo 27 d. 20:35
Lrytas.lt
Nemuno saloje vykstant UTMA kovoms vienas iš kovotojų išplūdo nelegalius transliacijų žiūrovus, išvadindamas juos moliais ir moliūgais.
Daugiau nuotraukų (1)
Justinas Gedminas „UTMA 13“ „prelims“ kovoje susitiko su Žygimantu Kiudeliu.
Dvikova prasidėjo aktyviais veiksmais visuose trijuose raunduose. Galiausiai vėl viską lėmė teisėjų sprendimas. Teisėjų verdiktas – aktyvesnio ir varžovui veidą prakirtusio J.Gedmino pergalė.
Visgi po kovos nugalėtojas nusprendė kreiptis į nelegaliai transliaciją stebinčius žiūrovus.
„Norėčiau perduoti žmonėms, kurie per „discordus“ nelegaliai žiūri tas transliacijas. Grybai, moliai esat, kiek čia tekainuoja atvažiuoti, pasižiūrėti, paremti. Viskas, ką darot, tai skundžiatės ir plagijuojat, moliūgai“, – rėžė kovotojas.
Norint pažiūrėti „UTMA 13“ renginį, kiekvienas vartotojas turi susimokėti po 23,99 eur.
„UTMA 13“ eigą galite sekti čia.
UTMAkikboksaskovos menai

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.