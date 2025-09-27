UTMA kovotojas nelegalius žiūrovus išvadino moliais ir moliūgais

Justinas Gedminas „UTMA 13“ „prelims“ kovoje susitiko su Žygimantu Kiudeliu.
Dvikova prasidėjo aktyviais veiksmais visuose trijuose raunduose. Galiausiai vėl viską lėmė teisėjų sprendimas. Teisėjų verdiktas – aktyvesnio ir varžovui veidą prakirtusio J.Gedmino pergalė.
Visgi po kovos nugalėtojas nusprendė kreiptis į nelegaliai transliaciją stebinčius žiūrovus.
„Norėčiau perduoti žmonėms, kurie per „discordus“ nelegaliai žiūri tas transliacijas. Grybai, moliai esat, kiek čia tekainuoja atvažiuoti, pasižiūrėti, paremti. Viskas, ką darot, tai skundžiatės ir plagijuojat, moliūgai“, – rėžė kovotojas.
Norint pažiūrėti „UTMA 13“ renginį, kiekvienas vartotojas turi susimokėti po 23,99 eur.