„Hockey Punks – Mototoja“ sausai pralaimėjo Baltijos lygos lyderiams

Įvarčius Latvijos komandai pelnė Tomi Petteri Ansio (20:40, 51:41), Ričards Bernhards (39:59), Artūrs Karaša (44:50), Toms Mots (47:57), Joonas Parviainen (54:31), Markuss Streikišs (55:22).
Gerai rungtynes pradėję vilniečiai visas problemas rungtynėse susikūrė patys. Antrojo kėlinio pradžioje „Hockey Punks“ pirmąjį įvartį padovanojo po grubios klaidos gynyboje. Nepaisant šios nesėkmės, vilniečiai atkakliai ieškojo kelių link varžovų vartų ir vienu metu įgijo dviejų žaidėjų persvarą. Deja, iš šios situacijos laimėtojais išėjo svečiai, kurie apsigynė mažumoje, o pačioje antrojo kėlinio pabaigoje pelnė antrąjį rungtynių įvartį.
Trečiajame kėlinyje latvių pranašumas jau nebekėlė abejonių, kurie metodiškai kas tris minutes siuntė po įvartį į šeimininkų vartus.
Šioje dvikovoje Latvijos klubas metė 38 kartus į vartų plotą, vilniečiai atsakė tik 5 metimais.
Kitas rungtynes vilniečiai žais spalio 4 dieną namuose su Elektrėnų „Energija“.
Elektrėnų „Energija“ šeštadienį išvykoje 2:7 (1:3, 1:4, 0:0) nerado argumentų prieš Kijevo HC „Capitals“ (Ukraina) klubą ir patyrė antrąją nesėkmę iš eilės čempionate.
„Energijai“ įvarčius pelnė Egidijus Binkulis (10:07, Matthew Gouldas, Tadas Kumeliauskas) ir Eimantas Noreika (29:37, Nazarasa Ružnikovas, Aivaras Bendžius).
Kijevo klube pasižymėjo Eduards Hugo Jansons (10:45), Daniilas Fursa (14:43), Oleksejus Melnikovas (19:59), Daniila Tsarkovskis (26:57), Martinš Karsums (34:49, 39:00), Edmunds Augstkalns (38:38).
Pirmieji įvartį pelnė elektrėniškiai, tačiau Ukrainos klubas truko pusę minutės rezultatui išlyginti. Dar pirmajame kėlinyje dviejų įvarčių persvarą įgiję ukrainiečiai vėliau nebeleido suabejoti savo pranašumu.
„Žaidėme neblogai, tačiau pritrūkome drausmės. Nereikalingos baudos minutės neleido mums sužaisti geriau“,– po dvikovos nedaugžodžiavo „Energijos“ vyriausiasis treneris Arūnas Aleinikovas.
„Capitals“ rungtynėse atliko 38 metimus į vartų plotą, „Energija“ atsakė 23 metimais.
Abu klubai tarpusavyje susitiks Rygoje dar kartą, sekmadienį, rugsėjo 28 dieną.
