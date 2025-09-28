D. Dirksčiu pasidžiaugęs UTMA vadovas tikisi Lietuvoje surengti E. Stanioniui kovą dėl pasaulio čempiono titulo

Vakarą vainikavo Eimanto Stanionio ir Jabulani Makhense bokso dvikova, užtrukusi visus 10 raundų. Prieš tai daugelį nustebino įspūdingai greita Dominyko Dirksčio pergalė prieš Naglį Kanišauską. Nors buvo prognozuota atkakli kova, ji baigėsi vos per 62 sekundes.
„Visi sakė, kad jis praloš, tai nieko negalėjom projektuot, nes visi sakė, kad jis pralaimės. Jis padarė kitaip, nei visi sakė. Dabar reikės pagalvoti, kokio iššūkio jis vertas. Smagu už jį, smagu, kad įrodė. Dar smagiau matyti žmones, kurie prieš kovą švilpė, o po kovos plojo“, – po renginio spaudos konferencijoje sakė „UTMA“ vadovas Viktoras Gecas.
„Čia yra tas smagusis kovos menų faktas, kad ne tiek ir daug reikia kovotojui nuo švilpimo iki plojimo – tiesiog kažką gerai nujungt.“
Nors pats E.Stanionis pripažino, kad boksavosi blogai, organizacijos vadovas mano, kad ši kova lietuviui gali būti geras akmuo pasilypėti kovos dėl pasaulio čempiono titulo link.
„Jeigu viskas sukrenta ir visos derybos pavyksta, manau, tikrai realu yra Lietuvoje pamatyti kovą dėl pasaulio čempiono titulo. Link to ir padirbėsim. O kas toliau, paaiškės artimiausiu metu“, – teigė V.Gecas.
V.Geco svajonėse – dar vienas aukščiausio lygio boksininkas, galėsiantis prisijungti prie E.Stanionio ir Lietuvoje lapkričio mėnesį kovosiančio Egidijaus Kavaliausko.
„UTMA“ vadovas papasakojo ir apie ateities planus svarbiausiems kovotojams, artėjantį renginį Vilniuje ir planus, kaip galima pranokti renginį, kurį gyrė ne vienas sportininkas.
– Įspūdingas vakaras, įspūdingos kovos, ilga ir trukmė.
– Trukmė ilga, nes daug gerų kovų – atsakymas paprastas. O šiaip minčių tai daug, neina dar jų visų sudėlioti, tiek laiko mažai praėjo. Smagu už visus, smagu ir už Eimantą labai. 10 raundų nepatogaus bokso, bokso, kuris moko tobulėti. Smagu. Kalbant apie jį, tikiuosi, kad ne tik jis pergalę iškovojo, bet priartėjome prie to, kad jis vėl galėtų sugrįžti prie kovos dėl pasaulio čempiono titulo.
– Visa Lietuva laukė kovos. Prieš pat ją buvo paskelbta, kad Egidijus Kavaliauskas grįžta į Lietuvą ir kovos čia lapkričio mėnesį. Kaip pavyko tokį Egidijaus sugrįžimą?
– Asmeniškai turėčiau Eimantui (red. – Stanioniui) padėkoti, nes su Eimantu aš atėjau į boksą. Turbūt Egiui irgi to užteko – jei sutinka Eimantas, viskas yra gerai ir teisingai sudėliota. Boksininkai laimingi, patenkinti, gauna tai, ko jie yra verti. Tikiuosi, kad lapkričio mėnesį bus ne ką mažesnė istorija, nes Egidijus visiškai yra toks pat legendinis kovotojas pasauliniu mastu kaip ir Eimantas.
– Ar yra aiškios papildomos detalės dėl kovos?
– Detalės yra derinamos, kol kas vyksta derybos – ir konfidencialumas, ir visa kita. Artimiausiu metu mes pranešime visą informaciją ir sužinosite viską. Belieka tik laukti, du mėnesiai – ne tiek jau ir daug. Pamatysime dar kartą aukščiausio lygio boksą Lietuvoje.
– Dominykas Dirkstys turbūt daugelį pribloškė savo tokiu pasirodymu. Kokios mintys po jo pergalės? Gal ką nors jam projektuojate?
– Visi sakė, kad jis praloš, tai nieko negalėjom projektuot, nes visi sakė, kad jis pralaimės. Jis padarė kitaip, nei visi sakė. Dabar reikės pagalvoti, kokio iššūkio jis vertas. Smagu už jį, smagu, kad įrodė. Dar smagiau matyti žmones, kurie prieš kovą švilpė, o po kovos plojo. Čia yra tas smagusis kovos menų faktas, kad ne tiek ir daug reikia kovotojui nuo švilpimo iki plojimo – tiesiog kažką gerai nujungt.
– Ar nustebino kurios nors kitos kovos ir negalvojote, kad gali būti taip gerai?
– Nežinau net. Viskas patiko, ir bokso dalis patiko. Smagu, kad lietuviai, kurie, sakykim, dar tik pradeda profesionalų kelią bokse, gavo patirties, gavo šiokio tokio matomumo. Tikiuosi, kad kiekvienas iš jų dirbs toliau. Mes juos tikrai stebim, esam šalia. Lapkritį tas pats E.Kavaliauskas kovos. Toliau darysime boksą ne vieną kovą, nes mes aiškiai suprantame, kad tiek E.Kavaliausku ir E.Stanioniu kovinis sportas Lietuvoje nesibaigia. Noras yra, kad kažkada turėtume trečią tokią pavardę bokse kaip dabar yra E.Stanionis ir E.Kavaliauskas.
– Po tokio įspūdingo renginio ką reikia padaryti, kad jį pranoktumėte?
– Mes panašiai kaip D.Dirkstys – reikia padaryt geriau arba tu esi lūzeris. Negali būti kiekvienas kovos menų turnyras topinis. Dažnai taip atsitinka, kad yra atšauktų kovų – taip būna ir UFC, ir kitose organizacijose, kad atšaukia paskutinę minutę. Turnyro hype'as sumažėja – čia yra mūsų duona. Šiandien pavyko mums geriau, viskas buvo gerai, be trikdžių. Kartais pavyksta blogiau, gaunam pastabų, kritikos, priimam, mokomės – tai yra mūsų duona. Pagyrimų niekada negaunam, tenka maitintis iš kritikos.
– Organizacija dabar turi du naujus čempionus. Gal yra naujienų dėl Raimondo [Avlasevičiaus]? Kova ėjo į vieną pusę, bet vėliau pasikeitė ir dabar Nikola Cvetkovičius yra naujasis čempionas.
– Apie Avlasevičių žinau, kad jis buvo išvežtas į ligoninę. Palaikymas jam pats didžiausias. Kiek girdėjau, pataikė į girnelę, bet jis ir pats taip greitai negali žinoti. Kas buvo, pasakys tik medikai. Kuo greitesnio sugrįžimo ir šiek tiek gal ir gaila tam tikra prasme, bet toks yra šitas sportas. Prieš tai buvom matę tokį patį dalyką, kurį visi turbūt jau pamiršo su Osvaldu Federovičiumi, kur turėjom gana panašią situaciją.
Gal jo kova buvo šiek tiek mažesnės reikšmės, bet yra kaip yra, turim čempioną. Džiaugiamės, kad pagaliau turim žmones, kovotojus, kuriuos Lietuvos rinka atpažįsta. Galbūt nepalaiko jų, nes jie tiesiog nėra lietuviai, ir palaiko tiesiog savo šalies kovotojus, bet gerbia ir mato, kad tai yra gero lygio atletai. Įskaitant ir Khyzerį [Hayatą], kuris įtikinamai įveikė [Vitą] Karosą. Man džiugu, kad vis atsiranda žmonių, kovotojų, kurie pas mus parodo, kad yra lygis ir kitur.
Smagu dėl jo, liūdna dėl Raimondo, linkiu jam kuo greitesnio atsistatymo. Žinau, kad laukia ir vaiko gimimas, tai tikiuosi, kad viskas eisis sklandžiai ir greitu metu sugrįš į ringą.
– Dovydas Levickis ir Artūras Biržinskas. Įspūdinga kova. Antra jų dvikova „UTMA“, trečia apskritai. Dovydas dabar jau uždarė trilogiją, nebereikės jos vėl atidarinėti? Kas toliau laukia D.Levickio?
– Durų neatidarinės daugiau, nes 3:0 – jau tikrai išspręsta trilogija, nėra, kur grįžti. Kas toliau? Reikės pagalvoti, pažiūrėti. Jo turi laukti iššūkiai. Labai šaunus jaunuolis, užsiauginęs save visiškai „UTMA“ platformoje. Jis buvo vienas pirmųjų kovotojų, kuris dalyvavo pirmame turnyre, kai mes darėm garaže tą turnyrą. Jis kartu su mumis ėjo ir manau, kad šiaip ar taip yra geras Lietuvos mastu kovotojas. Tikimės jam iššūkių ir pažiūrėsim, ir tikrai juos duosim jam.
– Martynas Danius čia išsisprendė visus reikalus, dabar jo lauks finalas su Khyzeriu Hayatu, kuris tikrai įspūdingai susitvarkė su Vytu Karosu. Koks nusimato finalas?
– Arba „išjungs“ per pirmas penkias sekundes, arba prispardys koją Daniui – vienas iš dviejų turbūt. Ne, nežinau. Manau, kad tikrai bus gera kova. Turbūt ir su V.Karoso kova, taip ir kai su D.Danyla kovojo, matėsi, kad tikrai yra vienas geriausių pasaulio kikboksininkų. Čia net nėra ką. O Martynas dabar turi puikaus laiko. Nugalėjo [Matą] Pultaražinską, dabar yra du mėnesiai persigrupuoti, pailsėti, pasiruošti. Tikėsimės penkių raundų, o kaip jau bus, mums taip tinka.
– Grįžtant prie Eimanto Stanionio, buvo dvi istorijos. Pirma buvo grįžti į Lietuvą ir čia turėti kovą. Antra buvo atsitiesti po pralaimėjimo. Kokie dabar Eimanto tikslai? Kaip jis pagerino šansus eiti link titulo po tokio pasirodymo?
– Pagerino galbūt tiek, kad dabar aiškiai suprato, kad jeigu viskas sukrenta ir visos derybos pavyksta, manau, tikrai realu yra Lietuvoje pamatyti kovą dėl pasaulio čempiono titulo. Link to ir padirbėsim. O kas toliau, paaiškės artimiausiu metu. Vienas dalykas, ko, žinau, Eimantas nori, tai trumpų atostogų po viso šito periodo, nes tikrai daug dalykų pas jį prasisuko.
Po to pralaimėjimo [Jaronui] Ennisui gimė vaikas, tada iškart pasiruošimas vasarą, greitai tėvystė. Tada bus matyti. Kaip sakiau, esminis tikslas yra titulinė kova, nes jis tikrai to vertas. Jis antras pasaulyje „Ring Magazine“ welterweightas.
Jis yra apskritai topinis šiuo metu, nes welterweighte šiuo metu nematau nieko, kas galėtų jam labai daug pasiūlyti. Tas pats J.Ennisas pakeitė kategoriją. Tokie tikslai, o kaip juos pavyks įgyvendinti, pamatysim sugrįžę prie namų darbų.
– Atsispiriant nuo šito renginio, kur toliau, kaip organizacija, gali kilti „UTMA“?
– Atsirado boksas, penki lietuviai, kurie šiandien laimėjo. Jie yra visiškai nauji ir organizacijos fanams. Per daug prasmių, jiems trūksta tam tikrų patirčių ir promotiono. Mes tą norim duoti. Nesame susikoncentravę ties vienu ar dviem žmonėm, mes norime, kad (red. – šis sportas) augtų. Gal tie penki negali nueiti tokio kelio, kurį nuėjo Eimantas, bet jeigu nueitų vienas, o gal du, mes būtume labai laimingi. Tai yra siekiamybė, kad kovinio sporto atstovai garsintų Lietuvos vardą pasaulyje.
– Ko galima laukti ir tikėtis „UTMA“ renginyje Vilniuje?
– Čia jau nukrypimas nuo bokso. Ten mes turėsim MMA turnyrą, jis bus kartu organizuojamas su „Brave“ MMA organizacija, kuri yra viena iš top 5 pasaulyje MMA organizacijų. Pas juos yra užaugę UFC čempionai. Mes tokias galimybes imam, nes galėsim integruoti jaunus kovotojus.
Jauni kovotojai, kurie niekada nėra kovęsi normaliom, profesionaliom MMA taisyklėm, po normalia ir sėkmingai veikiančia MMA organizacija jie turi galimybę kautis ir parodyti save „Brave“ savininkams. Labai aiškus kelias – jeigu jie turi du čempionus, kurie dabar yra UFC čempionai, reiškia, kad tavo kelias prasideda čia, spalio 18-ą Vilniuje.
Mūsų toks tikslas ir tikiuosi, kad lygiai kaip ir ką tik kalbėjau apie boksą, kur atėjo naujokai, kad ir iš MMA kovotojų galime pamatyti tokių rezultatų, kuriuos rodo Ernesta Kareckaitė, tas pats Modestas Bukauskas, kuris gyvena užsienyje, bet vis tiek yra lietuvis, garsina Lietuvos vardą.
– Ar bus galima išvysti Lietuvos kovotojų?
– Taip, jau buvo paskelbta, kad Pavel Dailidko gins savo pasaulio čempiono diržą. Taip pat pamatysime ir Žygimantą Ramašką. Tikrai bus – palaukit, kitą savaitę viską sužinosit.