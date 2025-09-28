E. Stanionis po pergalės rėžė jautrią kalbą: „Labai tragiškai šiandien boksavausi“

Svorio kategorijos iki 64 kilogramų dvikovoje lietuvis po 10 raundų kovos užtikrintai įveikė iš Pietų Afrikos Respublikos (PAR) kilusį oponentą Jabulanį Makhense.
Kova prasidėjo apie 0:30 val. Lietuvos laiku, vėluodama pusantros valandos nuo originalaus plano. Kai pietų afrikietis buvo sutiktas labai ramiai, E.Stanionį pasitiko griausmingos ovacijos.
Prieš kovą iškilo ir nesklandumų - žiūrovams ir kovotojams teko ilgokai palaukti, kol buvo paleistas PAR himnas. "Tautiška giesmė" vėliau buvo griausmingai sugiedota tūkstančių kovos menų fanų.
„BoxRec“ puslapyje skelbiamame pusvidutinio svorio boksininkų reitinge E.Stanionis rikiavosi žymiai aukščiau už savo oponentą: lietuvis buvo 25-as, J.Makhense – 65-as.
Kovą E.Stanionis pradėjo smūgių į kūną salve. Kadangi J.Makhense tiek aukštesnis, tiek turi ir ilgesnes rankas, lietuvis viską nuo pat pradžių nukreipė į artimą kovą.
Panašus scenarijus tęsėsi ir antrajame bei trečiajame raunduose.
Ketvirtasis raundas pasiūlė žymiai daugiau ryškesnių epizodų. Jo viduryje E.Stanionis apgulė J.Makhense ringo kampe ir toliau tęsė smūgius į kūno sritį. Pietų afriketis savo ruožtu atsakė tolimais smūgiais į lietuvio galvą ir „Žalgirio arena“ akimirką sunerimo. Visgi raundą vėl stipriau baigė aukščiau reitinge esantis lietuvis ir boksininkai tęsė dvikovą.
Penktajame bei šeštajame raunduose kova kiek aprimo, aprimusios buvo ir iki tol lietuvį lydėjusios skanduotės „Eima!“.
Septintasis raundas buvo kur kas aktyvesnis. J.Makhense teko sugerti keletą E.Stanionio smūgio į galvą, o korpusas kentėjo ir toliau. Lietuvio smūgiai buvo dažnesni ir staigesni, arenoje atsigavo ir skanduotės.
Aštuntajam ir devintajam raundams vėl praėjus ramiau boksininkų laukė finalinis, dešimtasis, dažnai vadinamas čempioniniu, raundas.
Jame lietuvis ir vėl buvo stipresnis, o pasibaigus kovai jos nugalėtoją nusprendė teisėjai, pergalę vieningai atidavę E.Stanioniui.
„Treniravausi sunkiai, viskas gerai. Manau, kad persitreniravau, labai sunkiai dirbau. Per daug kartais savęs kartais atiduodu, bet pasakysiu – labai tragiškai šiandien boksavausi, – po kovos teigė lietuvis. – Du-tris metus tie mano kalneliai...
Iš tikrųjų buvo sunkus etapas ir gyvenime, ir jau buvau metęs tą boksą tris-keturis kartus, ir dabar „ant klaustuko“ einu į salę ir galvoju, ar vis dar myliu tą sporto šaką ar nebemyliu. Tiesiog labai sunku. Čia buvo mano didžiausia svajonė sukovoti Kaune „Žalgirio arenoje“ prieš visus.“
„Noriu pasakyti, kad pirmiausia myliu savo šalį.“
Boksininką tuomet nutraukė skanduotė „Eimantai, Eimantai!“.
„Jeigu atvirai, daug buvo eventų ir renginių, niekada tokio palaikymo nesu matęs. Tikrai ačiū jums visiems. Labai myliu jus, kurie mane palaikot ir kurie manęs nepalaikot. Labai myliu savo miestą. Kaip ir sakiau, norėjau išpildyti savo svajonę. Noriu padėkoti savo mamai už viską, ką ji padarė, savo žmonai, kuri rūpinasi mano mažąja, kol aš treniruojuosi ir stengiuosi. Ačiū treneriui, kuris visada šalia. Mes – kaip komanda. Kad ir išvykau į Ameriką, pasakiau: „Treneri, kažkuriuo laikotarpiu aš prieisiu ir jus atsivešiu ir būsim kartu.“ Mes esame čia Kaune, tai buvo mūsų svajonė“, – sakė E.Stanionis.