Iššūkį vieniems lyderių metusi „Energija“ pralaimėjo minimaliu skirtumu

Įvarčius Lietuvos klubui pelnė Oleksandras Gutsu (12:31, Karolis Krasilnikovas) ir Aurimas Gaidauskas (46:22).
Ukrainos komandoje pasižymėjo Martinš Karsums (38:14), Denysas Honcharenko (46:06) ir Danilas Fursa (46:45).
Po pirmųjų tarpusavio rungtynių sulaukę vyriausiojo trenerio priekaištų dėl žaidybinės drausmės, antrojoje dvikovoje elektrėniškiai padarė išvadas. Nors ir leido varžovams į Arkadijaus Grigaravičiaus Reizino ginamus vartus mesti net 50 metimų, tačiau stengėsi išvengti nereikalingų pražangų.
„Energija“ ilgai pirmavo po pelnyto įvarčio pirmajame kėlinyje, tačiau Ukrainos klubas rezultatą išlygino po apmaudžios klaidos gynyboje.
Trečiajame kėlinyje komandos santykius išsiaiškini per vieną minutę. Ukrainiečiai išsiveržė į priekį 2:1, po 16 sekundžių rezultatą išlygino A.Gaidauskas, tačiau dar po 23 sekundžių „Capitals“ susigrąžino minimalią persvarą.
Rungtynių pabaigoje „Energija“ prispaudė varžovus, keitė vartininką šeštu aikštės žaidėju, tačiau rezultato išlyginti nepavyko.
„Energija“ į varžovų 50 metimų į vartų plotą atsakė 20.
„Drausmė aikštelėje buvo, žaidėme gerai, tačiau rungtynių pabaigoje nepasisekė ir taškų iškovoti nepavyko“,– po dvikovos sakė „Energijos“ vyriausiasis treneris Arūnas Aleinikovas.
Kitas rungtynes „Energija“ žais spalio 4 dieną Vilniuje prieš „Hockey Punks – Mototoja“.
Ledo ritulysElektrėnų EnergijaLietuvos ir Latvijos ledo ritulio lyga
Rodyti daugiau žymių