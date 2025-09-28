Staigmenomis nusėtame turnyre Italijos tinklinio rinktinė apgynė pasaulio čempionės vardą

Medaliai
Sekmadienį Filipinų mieste Pasajuje vykusiose pasaulio vyrų tinklinio pirmenybių finalo rungtynėse čempionės vardą gynusi Italijos rinktinė nugalėjo sensacingai į finalą prasibrovusią Bulgarijos komandą 3:1 (25:21, 25:17, 17:25, 25:10). Mačas truko 1 val. 55 min.
Italijos tinklininkai paskutinėse turnyro rungtynėse nuo pirmųjų minučių diktavo sąlygas, bet laimėję du setus pernelyg nusiramino ir daug silpniau žaidė trečiajame sete. Bulgarų šaltas dušas pažadino favoritus ir ketvirtajame sete žaidimas vyko vos ne viena kryptimi.
Bronzos medalius iškovojo Lenkijos rinktinė, mažajame finale nugalėjusi dar sensacingiau tarp keturių stipriausiųjų įsiveržusią Čekijos ekipą 3:1 (25:18, 23:25, 25:22, 25:21).
„Paslėptas“ finalas buvo žaidžiamas šeštadienį, kuomet pusfinalyje susigrūmė pagrindinės favoritės Italijos ir Lenkijos rinktinės. Italai šias rungtynes laimėjo nelauktai įtikinamai 3:0 (25:21, 25:22, 25:23). Mačas truko 1 val. 39 min.
Per praėjusias pasaulio pirmenybes, kurios 2022 metais vyko Lenkijoje, italai ir lenkai kovojo finale. Tąkart irgi stipresnė buvo Italijos rinktinė.
Čempionai
Italijos tinklininkai pasaulio čempionais tapo penktąjį kartą. Italai dominavo XX amžiaus pabaigoje, kai aukso medalius iškovojo triskart paeiliui (1990, 1994 ir 1998 m.).
Pasikeitus tinklininkų kartai, po to Italijos rinktinė nuo 2002 iki 2018 metų penkiuose iš eilės turnyruose nelaimėjo jokių medalių. Italai skambiai grįžo tik 2022 metais, kai pasaulio čempionais tapo ketvirtąjį kartą.
Dabar Italijos rinktinė visų laikų medalių lentelėje užima antrąją vietą (5 aukso ir 1 sidabro). Italus lenkia tik šešis kartus pasaulio čempione tapusi SSRS rinktinė.
Lenkijos tinklininkai medalius laimėjo ketvirtose iš eilės pasaulio pirmenybėse. 2014 ir 2018 metais lenkai tapo čempionais, 2022 metais laimėjo sidabrą.
Permainos
Anksčiau pasaulio pirmenybės būdavo rengiamos kas ketverius metus, bet Tarptautinė tinklinio federacija (FIVB) nutarė pakeisti ciklą ir nuo šiol turnyrai vyks kas dvejus metus.
Šiais metais vykusios 21-osios pasaulio pirmenybės buvo tarsi pereinamojo laikotarpio – jos vyko nuo 20-ųjų pirmenybių praėjus trejiems metams.
22-osios pasaulio pirmenybės numatomos 2027 metais. Turnyro šeimininkė vėl bus Lenkija.
Šių metų turnyras buvo kitoks dar ir dėl to, kad jame pirmą kartą žaidė 32 komandos. Anksčiau pasaulio pirmenybėse dalyvaudavo 24 ekipos.
Nuopuoliai
Filipinų arenose didelį fiasko patyrė dvi tituluotos komandos. Jau grupių varžybose iškrito Paryžiaus olimpinių žaidynių čempionė Prancūzijos rinktinė ir praėjusių pasaulio pirmenybių bronzos medalių laimėtoja Brazilijos komanda.
Brazilai nuo 2002 iki 2022 metų laimėjo medalius net šešeriose iš eilės pasaulio pirmenybėse, tačiau šiais metais nepateko net į aštuntfinalį.
Grupės varžybose prancūzus aplenkė Argentinos ir Suomijos tinklininkai, brazilus – Serbijos ir Čekijos komandos.
Išsišokėliai
Jei prancūzai ir brazilai patyrė vos ne amžiaus nuopuolį, tai Bulgarijos ir Čekijos tinklininkai pasiekė daug metų neregėtas aukštumas.
Praėjusio amžiaus viduryje Čekoslovakijos ir Bulgarijos rinktinės buvo vienos iš stipriausių pasaulio komandų ir ne sykį laimėjo planetos pirmenybių medalius Tačiau dar XX amžiaus pabaigoje čekai ir bulgarai prarado pozicijas. Ypač žemai smuko Čekijos tinklinis – šios šalies rinktinė praėjusį dešimtmetį net nepatekdavo į pasaulio pirmenybes. Tik padidinus komandų skaičių Čekijos rinktinė vėl iškovojo kelialapį ir šių metų turnyre sensacingai pakilo į ketvirtąją vietą.
Bulgarijos atsitraukimas nebuvo toks žymus. 2006 metais bulgarai netgi laimėjo pasaulio pirmenybių bronzos medalius, 2009 metais – Europos pirmenybių bronzos medalius. Tačiau praėjusį dešimtmetį Bulgarijos tinklininkai paprastai užimdavo vietas antrajame dešimtuke ir tik šį rudenį Filipinuose jiems pavyko grįžti ant garbės pakylos.
Moterys
Italijai nuo šių metų priklauso absoliučios pasaulio čempionės vardas. Rugsėjo pradžioje Tailande baigėsi planetos moterų pirmenybės, kuriose aukščiausiai taip pat kilo Italijos vėliava.
Italijos tinklininkės finale nugalėjo Turkijos komandą 3:2. Italės moterų pasaulio čempionėmis tapo tik antrą kartą (pirmąjį – 2002 m.), tačiau pernai Italijos moterų rinktinė laimėjo Paryžiaus olimpinių žaidynių aukso medalius.
Pasaulio pirmenybių bronzos medalius iškovojo Brazilijos moterys, mažajame finale įveikusios Japonijos rinktinę 3:2.