V. Senkutė – ketvirta pasaulyje, G. Bieliauskas – penktas

Viktorija Senkutė moterų vienviečių valčių (W1x) A finale distanciją įveikė per 7:20,67 min. ir pasiekė geriausią karjeroje rezultatą planetos pirmenybėse, užimdama ketvirtą vietą.
Tai buvo antrasis Vikos planetos pirmenybių A finalas. 2023 metais ji užėmė šeštą vietą.
Aukso medalį fantastiškoje kovoje laimėjo airė Fiona Murtagh (7:12,27 min.), fotofiniše 0,03 sek. aplenkusi favorite laikytą britę Lauren Henry (7:12,30 min.). Bronzos medalį iškovojo danė Frida Sanggaard Nielsen (7:15,89 min.).
Tuo metu Giedrius Bieliauskas užėmė 5-ą vietą. Lietuvos irkluotojas vyrų vienviečių valčių (M1x) A finalą pradėjo itin galingai ir pirmus 800 metrų irklavo antras, tačiau tuomet tituluoti varžovai įjungė aukštesnes pavaras ir nurūko į priekį.
Pirmą kartą karjeroje planetos pirmenybių A finale dalyvavęs Giedrius finišavo per 6:48,08 min.
Aukso medalį iškovojo šią vasarą Trakuose Lietuvos čempionate dalyvavęs graikas Stefanos Ntouskos (6:36,75 min.), sidabrą laimėjo vokietis Oliver Zeidler (6:37,17 min.), bronzą – neutralus atletas (6:38,60 min.).
Naują pasaulio čempionato rungtį sekmadienį išbandė Ugnė Juzėnaitė ir Arnedas Kelmelis – Šanchajuje jie startavo mišrių porinių dviviečių valčių klasėje (Mix2x).
Lietuviai atrankos plaukime finišavo ketvirti (6:49,38 min.), o B finale – treti (6:49,22 min.). Abu plaukimai vyko 3 val. skirtumu, tačiau B finale Ugnė ir Arnedas dar turėjo jėgų surengti galingą spurtą – įpusėjus distancijai mūsiškiai irklavo paskutiniai, tačiau tuomet įjungė aukštesnę pavarą ir iki pat finišo kovojo dėl antrosios pozicijos.
Greičiausias šiame finale buvo amerikiečių Katheryn Flynn ir Jacob Plihal duetas (6:46,15 min.), antri finišo liniją kirto Kathryn Glen ir Benjamin Mason iš Naujosios Zelandijos (6:48,19 min.).
Galutinėje įskaitoje Lietuvos pora užėmė 9-ą vietą.
Viktorija SenkutėirklavimasGiedrius Bieliauskas
Rodyti daugiau žymių