Lietuvos sporto savaitė: taurę iškovojęs „Panevėžys“, tenisininkų titulai ir trupučio pristigę irkluotojai

Tai buvo įdomiausi praėjusios savaitės Lietuvos sporto įvykiai.
Svarbiausi savaitės įvykiai
Rugsėjo 22 d. Utenos „Juventus“ vyrų krepšinio Čempionų lygos atrankos turnyro Samokove (Bulgarija) pusfinalyje pralaimėjo Mursijos UCAM (Ispanija) 71:81 (I.Vranešas 14, D.Danielsas 11). Ketvirtfinalyje „Juventus“ nugalėjo Kauhajokio „Karhu“ (Suomija) 103:89.
Rugsėjo 23 d. Lietuvos vyrų beisbolo rinktinė Europos čempionate pasidalijo 15-ąją vietą su Vengrija ir neužsitikrino teisės žaisti kitame Europos čempionate. Lietuviai grupės varžybose Novaroje (Italija) pralaimėjo visas trejas rungtynes Graikijai 3:4, Italijai 0:16 bei Šveicarijai 5:13 ir užėmė paskutinę ketvirtąją vietą, mače dėl išlikimo pralaimėjo Graikijai 5:13. Lietuvos rinktinė pirmą kartą žaidė Europos čempionate.
Rugsėjo 23–24 d. Lietuvos salės futbolo rinktinė draugiškose rungtynėse Jonavoje pralaimėjo Ukrainai 0:7 ir 3:5.
Rugsėjo 24 d. Lietuvos futbolo A lygoje nukeltose rungtynėse lyderis Kauno „Žalgiris“ namie sužaidė lygiosiomis su Marijampolės „Sūduva“ 1:1.
Rugsėjo 24 d. Vilniaus „Kibirkštis“ moterų krepšinio Eurolygos atrankos atsakomosiose rungtynėse išvykoje pralaimėjo Buržo „Tango“ 59:89 (pirmosios rungtynės 75:64). „Kibirkštis“ nepateko į Eurolygą, bet gavo teisę žaisti Europos taurės turnyre, kuris prasidės spalio 9 d.
Rugsėjo 24 d. Rio de Žaneire paplūdimio tinklinio profesionalų turo turnyre („Elite 16“) Monika Paulikienė ir Ainė Raupelytė užėmė 25-ąją vietą. Jos pralaimėjo atrankos etape.
Rugsėjo 25 d. Šanchajuje pasaulio irklavimo čempionate Povilas Juškevičius ir Arnedas Kelmelis vyrų pavienių dviviečių varžybose užėmė penktąją vietą (čempionais tapo Oliveris Welchas ir Benjaminas Tayloras iš Naujosios Zelandijos). Kamilė Kralikaitė ir Ugnė Juzėnaitė moterų pavienių dviviečių varžybose užėmė 10-ąją vietą (čempionėmis tapo čilietės seserys Melita ir Antonia Abraham).
Rugsėjo 25 d. Atsistatydino Lietuvos rankinio federacijos (LRF) prezidentas Vidas Danielius, šias pareigas ėjęs keturis mėnesius.
Rugsėjo 25 d. Edas Butvilas teniso turnyro Orleane (Prancūzija; „ATP Challenger“) antrajame rate pralaimėjo norvegui Nicolai Budkovui Kjarui 6:4, 3:6, 4:6. Pirmajame rate E.Butvilas nugalėjo prancūzą Benoit Paire‘ą (varžovas po antrojo seto atsisakė tęsti mačą).
Rugsėjo 26 d. Šanchajuje pasaulio irklavimo čempionate Lietuvos įgula vyrų pavienių keturviečių valčių varžybose užėmė ketvirtąją vietą (nugalėjo Didžioji Britanija).
Rugsėjo 27 d. Kaune surengtame pusvidutinio svorio profesionalų bokso mače Eimantas Stanionis nugalėjo Jabulanį Makhensę iš Pietų Afrikos. 31 metų E.Stanionis per profesionalo karjerą laimėjo 16 iš 18 mačų.
Rugsėjo 27 d. Bratislavoje dailiojo čiuožimo O.Nepelos atminimo turnyre (ISU Iššūkio serija) Aleksandra Dolinskė moterų varžybose užėmė 13-ąją vietą (nugalėjo italė Lara Naki Gutmann).
Rugsėjo 27 d. „Garliava“ moterų rankinio Europos taurės pirmojo etapo pirmosiose rungtynėse namie nugalėjo „Kumanovo“ (Šiaurės Makedonija) 32:25. Atsakomosios rungtynės Kumanove vyks spalio 4 d.
Rugsėjo 27 d. Ainius Sabaliauskas su italu Samuele Seghetti teniso turnyro Monastyre (Tunisas; „M15“) dvejetų varžybų finale pralaimėjo vokiečiams Nikolai Barsukovui ir Maxui Schonhausui 6:7, 6:3, 3:10. 22 metų A.Sabaliauskas pirmą kartą žaidė ITF turnyro finale.
Rugsėjo 27 d. Andrė Lukošiūtė teniso turnyro Šarm El Šeiche (Egiptas; „W15“) finale nugalėjo rusę Kirą Bataikiną 6:1, 3:1 (varžovė atsisakė tęsti mačą). WTA reitinge 1033-iąją vietą užimanti 24 metų A.Lukošiūtė trečiąjį kartą žaidė ITF turnyro vienetų finale ir iškovojo antrąjį titulą (pirmąjį – 2023 m.).
Rugsėjo 27 d. Lietuvos futbolo pirmojoje lygoje dėl prizinės vietos kovojantis Klaipėdos „Neptūnas“ išvykoje pralaimėjo Mažeikių „Atmosferai“ 2:4. Kiti du lyderiai pasiekė pergales žaisdami išvykose: Vilniaus raj. „Transinvest“ nugalėjo Kauno „Žalgirį B“ 3:2, Tauragės „Tauras“ – Kėdainių „Nevėžį“ 5:0. Po 25 turų pirmauja „Transinvest“ (67), „Tauras“ (54), „Neptūnas“ (52), Vilniaus BFA (48) ir Plungės „Babrungas“ (46).
Rugsėjo 27 d. Prasidėjo Lietuvos salės futbolo A lygos sezonas. Turnyre dalyvauja devynios komandos, čempiono vardą gina Kauno „Žalgiris“.
Rugsėjo 28 d. „Panevėžys“ iškovojo Lietuvos futbolo federacijos taurę ir teisę kitais metais žaisti Konferencijos lygos atrankos varžybose. Jonavoje vykusiame finale „Panevėžys“ nugalėjo Kauno raj. „Hegelmann“ 1:0 (įvartį įmušė A.Smithas). „Panevėžys“ finale žaidė trečiąjį kartą ir taurę iškovojo antrąjį kartą (pirmąjį – 2020 m.). „Hegelmann“ finale žaidė trečiąjį kartą, bet taurės dar neiškovojo nė karto.
Rugsėjo 28 d. Baltijos moterų futbolo lygos pusfinalyje Vilniaus „Žalgiris-MRU“ išvykoje nugalėjo Šiaulių „Gintrą“ 2:1. „Žalgiris-MRU“ finale žais su „Rīga FC“ arba Rygos FS (kitos pusfinalio rungtynės vyks vėliau).
Rugsėjo 28 d. Prasidėjo Baltijos moterų krepšinio lygos pirmenybės. Turnyre žaidžia septynios Lietuvos, dvi Latvijos ir viena Estijos komanda. Atidarymo rungtynėse čempionės vardą ginanti Vilniaus „Kibirkštis“ namie nugalėjo „Šiaulius“ 94:50.
Rugsėjo 28 d. Šanchajuje pasibaigusiame pasaulio irklavimo čempionate Viktorija Senkutė moterų vienviečių valčių varžybose užėmė ketvirtąją vietą (nugalėjo airė Fiona Murtagh). Giedrius Bieliauskas vyrų vienviečių valčių varžybose užėmė penktąją vietą (nugalėjo graikas Stafanos Ntouskos). Mišrių porinių dviviečių valčių varžybose Ugnė Juzėnaitė ir Arnedas Kelmelis užėmė devintąją vietą. Čempionate dalyvavo šešios Lietuvos įgulos. Į finalą pateko keturios įgulos, bet medalių lietuviai nelaimėjo.
Rugsėjo 28 d. Šanchajuje trijulių krepšinio pasaulio turo etape Raudondvario „Hoptrans“ užėmė septintąją vietą. „Hoptrans“ grupės varžybose laimėjo 1 iš 2 rungtynių, ketvirtfinalyje pralaimėjo „Riffa“ (Bahreinas) 18:21. Turnyro finale „Miami“ (JAV) nugalėjo „Hangzhou“ (Kinija) 20:13. Pasaulio turo bendrojoje įskaitoje pirmauja „Ub“ (Serbija; 655), „Amsterdam“ (Nyderlandai; 595) ir „Miami“ (498). „Hoptrans“ užima septintąją vietą (336), Marijampolės „Mantinga“ – 22-ąją (60), „Gargždai“ – 31-ąją (28). Matare (Ispanija) Iššūkio serijos etape Kauno VDU užėmė 11-ąją vietą. VDU pralaimėjo abejas grupės varžybų rungtynes.
Rugsėjo 28 d. Vilius Gaubas tapo teniso turnyro Lisabonoje („ATP Challenger“) nugalėtoju. Jis finale įveikė portugalą Henriquę Rochą 6:7, 6:3, 6:4 (mačas truko 3 val. 6 min.). Pirmuosiuose ratuose V.Gaubas nugalėjo antrąją turnyro raketę ispaną Carlosą Tabernerį, portugalą Frederico Ferreirą, ispaną Danielį Meridą ir peruvietį Ignacio Busę. ATP reitinge 165-ąją vietą užimantis V.Gaubas šeštąjį kartą žaidė „Challenger“ turnyro finale ir iškovojo trečiąjį šio rango titulą (tarp jų – antrąjį šį sezoną).
Rugsėjo 28 d. Kigalyje (Ruanda) baigėsi pasaulio dviračių plento čempionatas. Jame nedalyvavo nė vienas Lietuvos dviratininkas.
TenisasLietuvos futbolo federacijos (LFF) taurėfutbolo klubas Panevėžys
