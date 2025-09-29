Miegodama staiga mirė tituluočiausia Rusijos boksininkė

„Tris kartus pasaulio čempionė, penkis kartus Europos čempionė ir vienuolika kartų Rusijos čempionė Irina Sineckaja buvo labiausiai tituluota Rusijos moterų bokso sportininkė.
I.Sineckajos mirtis – didelė netektis visai bokso šeimai. Sunku ir liūdna suvokti, kad jos nebėra su mumis“, – neaiškindama mirties priežasčių pranešė Rusijos bokso federacija.
Tačiau jos treneris Viktoras Veselovas patikino, kad I.Sineckaja mirė dėl galimai atplyšusio kraujo krešulio ir trombo širdyje.
Pasak šaltinių, sportininkė mirė miegodama.
Irina Sineckaja gimė Kočubejevskojės kaime 1978-siais, Stavropolio krašte. Į sportą ji patraukė praėjusio šimtmečio dešimtojo dešimtmečio pabaigoje, kai moterų boksas Rusijoje tik pradėjo vystytis.
2001 m. ji iškovojo pirmąjį pasaulio čempionato aukso medalį. Ji taip pat turi sidabro ir bronzos medalius pasaulio čempionatuose, taip pat sidabrą Europos čempionate.
I.Sineckaja daugiau nei dešimt metų atstovavo Rusijos nacionalinei komandai. Ji vienuolika kartų tapo Rusijos bokso čempione – šio rezultato niekas šioje karą Ukrainoje sukėlusioje valstybėje dar nepagerino.