Pasaulio sporto savaitė: Italijos tinklininkų bei Anglijos regbininkių triumfas ir auksinis olandų savaitgalis

Tai buvo įdomiausi praėjusios savaitės pasaulio sporto įvykiai.
Svarbiausi savaitės įvykiai
Rugsėjo 22 d. Paryžiuje apdovanoti „France Football“ leidinio rengiamų geriausio pasaulio futbolininko „Auksinio kamuolio („Ballon d‘Or“) rinkimų laureatai. Geriausiu futbolininku pirmą kartą išrinktas prancūzas Ousmane‘as Dembelė (Paryžiaus PSG), antrąją vietą rinkimuose užėmė ispanas Lamine Yamalis („Barcelona“), trečiąją – portugalas Vitinha (PSG). Geriausia futbolininke trečią kartą išrinkta ispanė Aitana Bonmati („Barcelona“), geriausiu jaunu futbolininku – L.Yamalis, geriausia jauna futbolininke – ispanė Vicky Lopez („Barcelona“), geriausiu vartininku – italas Gianluigi Donnarumma (PSG), geriausiu treneriu – ispanas Luisas Enrique (PSG), rezultatyviausiu futbolininku pripažintas švedas Viktoras Gyokeresas (Lisabonos „Sporting“).
Rugsėjo 23 d. Teniso turnyro Čendu (Kinija; „ATP 250“) nugalėtoju tapo 28 metų čilietis Alejandro Tabilo (trečiasis karjeros titulas). Turnyro Handžou (Kinija; „ATP 250“) nugalėtoju tapo 28 metų kazachstanietis Aleksandras Bublikas (aštuntasis titulas).
Rugsėjo 24 d. Prasidėjo futbolo Europos lygos pagrindinis etapas. Pirmajame ture didžiausiu skirtumu laimėjo Atėnų „Panathinaikos“, išvykoje nugalėjęs Berno „Young Boys“ 4:1.
Rugsėjo 27 d. Roterdame Europos beisbolo čempionato finale Nyderlandai nugalėjo Italiją 6:5. Bronzos medalius laimėjo Čekija. Čempionės vardą gynusi Ispanija užėmė ketvirtąją vietą. Olandai žemyno čempionais tapo 25-ąjį kartą per 38 turnyrus, tarp jų – penktąjį kartą per pastaruosius šešis turnyrus (nuo 2014 m.).
Rugsėjo 27 d. Tvikenhame (Londonas, Anglija) pasaulio moterų regbio čempionato finale Anglija nugalėjo Kanadą 33:13. Bronzos medalius laimėjo pasaulio čempionės vardą praradusi Naujoji Zelandija. Anglija pasaulio čempione tapo trečiąjį kartą per 10 turnyrų (praėjusius kartus – 1994 ir 2014 m.) ir pagal titulų skaičių atsilieka tik nuo Naujosios Zelandiojos, kuri aukso medalius iškovojo šešis kartus.
Rugsėjo 27 d. Pasajuje (Filipinai) pasaulio vyrų tinklinio čempionato pusfinalyje čempionės vardą gynusi Italija nugalėjo praėjusiame turnyre vicečempione tapusią Lenkiją 3:0, Bulgarija – pirmą kartą pusfinalyje žaidusią Čekiją 3:1.
Rugsėjo 28 d. Kigalyje (Ruanda) baigėsi pasaulio dviračių plento čempionatas. Bendro starto lenktynių čempionu antrą kartą iš eilės tapo 27 metų slovėnas Tadejus Pogačaras, antrąją vietą užėmė belgas Remco Evenepoelas, trečiąją – airis Benas Healy. Moterų bendro starto čempione tapo kanadietė Magdeleine Vallieres. Medalių įskaitoje pirmąją vietą užėmė Nyderlandai (2 aukso, 1 sidabro ir 1 bronzos).
Rugsėjo 28 d. Šanchajuje baigėsi pasaulio irklavimo čempionatas. Medalių įskaitoje pirmąją vietą užėmė Nyderlandai (4 aukso, 1 sidabro ir 1 bronzos). Vienviečių valčių varžybas laimėjo graikas Stefanos Ntouskos ir airė Fiona Murtagh, aštuonviečių – Nyderlandų vyrai ir Nyderlandų moterys.
Rugsėjo 28 d. Ispanas Marcas Marquezas užsitikrino motociklų lenktynių Didžiojo prizo nugalėtojo vardą. Motegyje vykusiame Japonijos etape M.Marquezas („Ducati“) užėmė antrąją vietą, bet tapo nepavejamas bendrojoje įskaitoje. Japonijos etapo nugalėtoju tapo italas Francesco Bagnaia („Ducati“), trečiąją vietą užėmė ispanas Joanas Miras („Honda“). Bendrojoje įskaitoje po 17 iš 22 etapų pirmauja M.Marquezas (541), jo jaunesnysis brolis Alexas Marquezas („Ducati“, 340) ir F.Bagnaia (274). 32 metų M.Marquezas čempionu tapo septintąjį kartą ir pagal titulų skaičių pavijo italą Valentino Rossį. Daugiau kartų čempionu tapo tik italas Giacomo Agostini (aštuonis).
Rugsėjo 28 d. Pasajuje (Filipinai) pasaulio vyrų tinklinio čempionato finale čempionės vardą gynusi Italija nugalėjo Bulgariją 3:1. Bronzos medalius laimėjo Lenkija. Italija pasaulio čempione tapo penktąjį kartą (praėjusius kartus – 1990, 1994, 1998 ir 2022 m.). Bulgarija iškovojo pirmuosius medalius nuo 2006 m., Lenkija medalius laimėjo ketvirtame iš eilės čempionate. Pasaulio čempionate pirmą kartą dalyvavo 32 komandos.
Rugsėjo 28 d. Dubajuje Azijos kriketo čempionato finale čempionės vardą gynusi Indija nugalėjo Pakistaną. Indai čempionais tapo devintąjį kartą per 17 turnyrų.
Rugsėjo 28 d. Farmingdeile (Niujorkas, JAV) golfo Ryderio taurės mače Europa nugalėjo JAV 15:13. Europa laimėjo antrą iš eilės Ryderio taurės mačą.
Nacionalinės futbolo lygos
Anglijos lygoje pirmuosius taškus prarado čempiono vardą ginantis „Liverpool“, išvykoje pralaimėjęs Londono „Crystal Palace“ 1:2. „Crystal Palace“ yra vienintelė šį sezoną nė vieno pralaimėjimo nepatyrusi komanda. Londono „Arsenal“ išvykoje nugalėjo „Newcastle United“ 2:1. Didžiausiu skirtumu laimėjo „Manchester City“, namie įveikęs „Burnley“ 5:1. Pirmąją pergalę pasiekė Birmingamo „Aston Villa“, namie nugalėjusi „Fulham“ 3:1. Londono „Tottenham Hotspur“ namie sužaidė lygiosiomis su „Wolverhampton“ 1:1. Po 6 turų pirmauja „Liverpool“ (15), „Arsenal“ (13), „Crystal Palace“ (12), „Tottenham Hotspur“, „Sunderland“, „Bournemouth“ (po 11) ir „Manchester City“ (10).
Ispanijos lygoje Madrido komandų rungtynėse „Atletico“ namie nugalėjo „Real“ 5:2. Čempionės vardą ginanti „Barcelona“ namie nugalėjo San Sebastiano „Real Sociedad“ 2:1 ir pakilo į pirmąją vietą. „Villarreal“ namie nugalėjo Bilbao „Athletic“ 1:0. Po 7 turų pirmauja „Barcelona“ (19), Madrido „Real“ (18), „Villarreal“ (16), „Elche“ (13), „Atletico“, Sevilijos „Real Betis“ ir Barselonos „Espanyol“ (po 12).
Italijos lygoje pirmuosius taškus prarado čempiono vardą ginantis „Napoli“, išvykoje pralaimėjęs „Milan“ 1:2. Nė karto nepralaimėję Turino „Juventus“ ir Bergamo „Atalanta“ tarpusavyje sužaidė lygiosiomis 1:1, „Roma“ namie nugalėjo „Verona“ 2:0, Milano „Inter“ išvykoje nugalėjo „Cagliari“ 2:0. Po 5 turų pirmauja „Milan“, „Napoli“, „Roma“ (po 12), „Juventus“ (11), „Inter“, „Atalanta“ ir „Cremonese“ (po 9).
Vokietijos lygoje laimėjo visi šeši lyderiai. Čempiono vardą ginantis Miuncheno „Bayern“ namie nugalėjo Brėmeno „Werder“ 4:0, Dortmundo „Borussia“ išvykoje – „Mainz“ 2:0, „Leipzig“ išvykoje –
„Wolfsburg“ 1:0, „Stuttgart“ namie – „Köln“ 2:1. Po 5 turų pirmauja „Bayern“ (15), Dortmundo „Borussia“ (13), „Leipzig“ (12), Frankfurto „Eintracht“, „Stuttgart“ (po 9) ir Lėverkuzeno „Bayer“ (8).
Prancūzijos lygoje čempiono vardą ginantis Paryžiaus PSG namie nugalėjo „Auxerre“ 2:0. „Lyon“ išvykoje nugalėjo „Lille“ 1:0, „Marseille“ išvykoje nugalėjo „Strasbourg“ 2:1, „Monaco“ išvykoje pralaimėjo „Lorient“ 1:3. . Po 6 turų pirmauja PSG, „Lyon“ (po 15), „Marseille“, „Monaco“ ir „Strasbourg“ (po 12).
