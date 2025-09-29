Slovėnijoje dominavusios lietuvės iškovojo kelialapį į finalinį CEV paplūdimio tinklinio klubų taurės etapą

Dėl vietos finaliniame etape, kuris lapkričio 6–9 dienomis vyks Heraklione (Graikija), Lietuvos ekipa kovojo su Bukarešto „C.S.M.“ (Rumunija) ir 2023 metų CEV paplūdimio tinklinio klubų taurės laimėtoja Liublianos „BVC Ludus“ (Slovėnija).
Klaipėdos komanda, kurią sudarė Ieva Dumbauskaitė, Gerda Grudzinskaitė, Urtė Andriukaitytė ir Rugilė Grudzinskaitė, laimėjo visus aštuonis susitikimus.
Pirmą dieną „KBC-Oxyklinika“ startavo akistata su Bukarešto ekipa. I. Dumbauskaitė ir G. Grudzinskaitė savo mačą laimėjo 2–0 (21:8, 21:12), o U. Andriukaitytė ir R. Grudzinskaitė – 2–1 (13:21, 21:16, 15:11).
Vėliau mūsiškės abu sykius pranoko pajėgią Liublianos komandą. I. Dumbauskaitė ir G. Grudzinskaitė pasiekė pergalę 2–0 (21:17, 22:20), o U. Andriukaitytės ir R. Grudzinskaitės pora šventė laimėjimą 2–0 (22:20, 21:14).
Antrą dieną komandos sužaidė antrą ratą. Akistatoje su rumunėmis Ieva su Gerda vėl buvo pranašesnės 2–0 (21:12, 21:15), o Rugilės ir Urtės duetas laimėjo 2–1 (21:17, 15:21, 15:12).
Turnyrą lietuvės baigė be kluptelėjimų – ambicinga Slovėnijos komanda vėl buvo nugalėta abu sykius. I. Dumbauskaitė ir G. Grudzinskaitė savo susitikimą laimėjo 2–0 (21:11, 21:17), o U. Andriukaitytė ir R. Grudzinskaitė – 2–1 (21:23, 21:19, 15:10).
„Važiuodamos į Slovėniją tikėjomės, kad galime laimėti ir žengti į finalinį etapą. Tik nesitikėjome, kad pavyks tai padaryti taip užtikrintai. Rumunės turėjo tikrai pajėgią porą, o Liublianos ekipai atstovavo stiprus Slovėnijos-Vokietijos duetas Tjasa Kotnik ir Paula Schurholz, – mintimis dalinosi I. Dumbauskaitė. – Mes su Gerda gerai laikėmės žaidimo plano ir neturėjome labai didelių nesėkmingų atkarpų. Po klaidos iškart atsitiesdavome ir važiuodavome toliau. Abi gerai padavinėjome ir gynėmės, padėjome vienai kitai ir kovojome išvien.“
Gerą tarpusavio komunikaciją akcentavo ir U. Andriukaitytė.
„Čia atvyko norėdamos laimėti viską ir žinodamos, kad reikės atiduoti maksimaliai viską dėl to. Žinojome, kokioje grupėje atsidūrėme ir su kokiomis geromis, puikiai tarptautinėje arenoje žinomomis žaidėjomis, turėsime varžytis. Džiaugiamės, kad pavyko atsilaikyti ir įvykdyti pilną planą. Mūsų su Rugile duete svarbiausias buvo viena kitos palaikymas, net ir prastesniais momentais, bei tarpusavio komunikacija – prieš, per ir po varžybų“, – pasakojo U. Andriukaitytė.
Trečią kartą organizuojamo CEV paplūdimio tinklinio klubų taurės turnyro atrankoje dalyvauja 22 moterų komandos. Į finalinį etapą pateks septynių atrankos grupių nugalėtojos bei viena šeimininkių graikių ekipa.
Italijoje vykusiame atrankos turnyre triumfavo „CV Majadahonda“ (Ispanija) ekipa, kuriai atstovauja lietuvė Erika Kliokmanaitė. Visi finalinio etapo dalyviai paaiškės po likusių atrankos turnyrų kitą savaitgalį.
Praėjusiais metais CEV paplūdimio tinklinio klubų taurės turnyre Lietuvai atstovavusi „Oxyklinika“ užėmė penktą vietą.
Šiose varžybose paplūdimio tinklinio komandas gali sudaryti nuo 4 iki 6 žaidėjų, o treneris ar kapitonas gali koreguoti porų sudėtis.
Tinklinispaplūdimio tinklinisGerda Grudzinskaitė
Rodyti daugiau žymių